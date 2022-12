Anzeige Survival-Kit Kaufberatung Survival-Kits für Notfälle: Diese Kits punkten mit guter Ausstattung

Ein Survival-Kit zur Hand zu haben, gibt Sicherheit und kann in vielen Notfallsituationen eine große Hilfe sein. Mithilfe unseres Vergleichs findest du dein perfektes Survival-Kit.

Notfallsituationen entstehen leider immer wieder und können unterschiedlichste Gesichter haben. Gerade bei Ausflügen in die Natur und während verschiedener Outdoor-Aktivitäten wie Campen, Jagen, Angeln, Wandern und Klettern kann es zu Situationen kommen, die den Einsatz eines Survival-Kits erfordern. Sogenannte Überlebens-Sets, die durch ihre umfangreiche und durchdachte Ausstattung in verschiedenen Notfällen gute Dienste leisten können, sollten daher in keinem Rucksack fehlen. Wir bieten dir in diesem Ratgeber einen Überblick über die Top-Modelle unter den Survival-Kits und versorgen dich mit nützlichen Informationen rund um dieses überlebenswichtige Thema.

Was ist ein Survival-Kit?

Ein Survival-Kit ist ein Ausrüstungs-Set, das einen idealer Begleiter für Ausflüge in die Natur darstellt, da es mit wichtigen Utensilien ausgestattet ist, die in den verschiedensten (Notfall-)Situationen zum Einsatz kommen können und das Überleben in brenzligen Gegebenheiten sichern sollen. Die Ausstattung ist von Set zu Set verschieden: Erste-Hilfe-Utensilien wie Rettungsdecke, Wasser und Nahrung bis zu Werkzeugen wie Messer, Axt und Kompass können Bestandteile von Survival-Kits sein. Die Ausrüstung soll dich vor Kälte schützen, dir ermöglichen kleine Wunden zu versorgen, dir helfen dich zu orientieren und Nahrung zu finden.

Was sollte ich beim Kauf eines Survival-Kits beachten?

Bei längeren Wandertouren und Outdoor-Aktivitäten kann es zu kleinen Unfällen und unvorhergesehenen Situationen kommen, in denen ein Survival-Kit Gold wert sein kann. Damit du für deine Abenteuer bestens ausgestattet bist, empfiehlt sich ein solches Set.

Die Auswahl an Notfall-Sets ist groß. Bei der Anschaffung für das passende Survival-Kit, das ideal auf deinen Einsatzzweck und deine Ansprüche zugeschnitten ist, spielt der Inhalt eine große Rolle. Welche Utensilien sind relevant und auf welche kannst du verzichten? Soll dein Survival-Kit leicht und kompakt sein, damit es komfortabel im Rucksack verstaut und transportiert werden kann, dann sind auf die Maße und das Gewicht zu achten. Ein Set, das im Auto, einem Boot oder in einer Schutzhütte deponiert wird, darf gerne etwas schwerer und umfangreicher sein.

Generell lassen sich Survival-Kits nach Umfang und Qualität der enthaltenen Gegenstände beurteilen. Hierbei gilt: Je mehr Teile im Set enthalten sind, desto universeller kann es eingesetzt werden. Enthaltene Komponenten wie Messer und Kompass unterscheiden sich in Verarbeitungsqualität und Materialien stark voneinander.

Gerade für die Nutzung unterwegs solltest du darauf achten, dass die Aufbewahrungstasche oder Box, in der alle Utensilien untergebracht sind, wasserfest und reißfest ist und ein sinnvolles Ordnungssystem aufweist, damit alle Utensilien schnell griffbereit sind.

Die wichtigsten Daten zu den einzelnen Survival-Kits diverser Hersteller haben wir in übersichtlichen Tabellen aufgelistet.

Diese Survival-Kits haben wir miteinander verglichen

Das Überlebens-Kit enthält 18 praktische Utensilien, die für Notfallsituationen beim Wandern, Campen und anderen Abenteuern in der Natur zum Einsatz kommen können. In der wasserdichten Aufbewahrungstasche befinden sich Karabiner, Feuerstein, Taschenlampe, Militärmesser und viele andere hilfreiche Gegenstände.

Gewicht: 0,81 kg

Maße: ‎18,5 x 12,3 x 9,7 cm

Marke: Kamtop

Geeignet für: Outdoor-Abenteuer, Auto

Inhalt: Notfall-Thermalbanket, Paracord Armband, Karabiner, Feuersteine, Multifunktionsschaber, Notfall Tungsten Stahlstift, taktische Taschenlampe Taschenlampe, Kompass, tragbares Mini-Licht, Taktiken Militärmesser, Sabre-Karte, Ziehkreissäge, reflektierende Linsen, Pfeife, Wasserflaschenclip, taktische Camo Molle Tasche

Art der Aufbewahrung: Wasserdichte Tasche

Das Survival-Kit ist der ideale Begleiter für Aktivitäten in der Natur. Im Set enthalten sind unter anderem Klappmesser, Rettungsdecke, Feuerstahl, Campingbesteck und vieles mehr. Alle Utensilien lassen sich in dem robusten, wasserfesten Koffer verstauen und leicht transportieren. Das Kit wiegt insgesamt nur 670 Gramm.

Gewicht: 0,67 kg

Maße: 20,5 x 12,5 x 5,5 cm

Marke: Veitorld

Geeignet für: Outdoor-Abenteuer, Naturaktivitäten wie Wandern, Klettern, Camping

Inhalt: Klappmesser, Rettungsdecke, Taktikstift, Outdoor Drahtsäge, Survival Armband, Taschenlampe(Batterie nicht enthalten), Feuerstahl, Multi-Tool Karte, Faltbares Blasrohr, Werkzeug Lineal, Wasserkocher Clip, 7 in 1 Campingbesteck

Art der Aufbewahrung: Wasserdichter und stoßfester Werkzeugkoffer

Mit diesem Survival-Kit (für zwei Personen) bist du im Notfall für 72 Stunden bestens ausgestattet. Neben einem Liter Wasser und zwölf Riegeln sind Wärmedecken, Kompressen, Leuchtmittel und vieles mehr in der Überlebensausrüstung enthalten. Alle Utensilien befinden sich in einem Rucksack, der komfortabel transportiert werden kann. Das Survival-Kit ist in weiteren, noch umfangreicheren Varianten erhältlich.

Gewicht: 4,31 kg

Maße: ‎47 x 34,5 x 18,3 cm

Marke: Cyalume Technologies

Geeignet für: 72 Std. Überlebensausrüstung für 2 Personen

Inhalt: Reinigungstücher, Wärmedecken, Mullbinden, Kompressen, verschiedene leuchten, Kalorienriegel (12 Rationen), 1 Liter Wasserpack, Wasserfilterstroh etc.

Art der Aufbewahrung: Rucksack

Notfallwerkzeuge wie Feuerstarter, Taschenlampe, Militärmesser und vieles mehr befinden sich in der wasserdichten Box, über die sich jeder Outdoor-Fan freut. Ob beim Campen, Wandern oder Jagen: Mit diesem gut ausgestatteten Survival-Kit bist du für viele Notfallsituationen gewappnet. Das Kit wiegt nur 880 Gramm und kann dank der Maße von ‎22,5 x 12 x 10,2 Zentimetern leicht in jedem Rucksack verstaut werden.

Gewicht: 0,88 kg

Maße: ‎22,5 x 12 x 10,2 cm

Marke: LC-dolida

Geeignet für: Camping, Wandern, Rettungsarbeiten, Jagen, Abenteuer, Überleben, Notsituationen

Inhalt: Taschenlampe, Kompass, taktischer Stift, Drahtsäge, Schweizer Karte, Wasserflaschenclip, Schraubendreher, Survival Whistle, Multifunktionaler Spork, Survival Armband, Angelzubehör, Feuerstarter, Blasrohr, Kunstköder, Erste-Hilfe-Set 24 teilig, Rettungsdecke, Survival Messer, Box, Einweg-Regenmantel

Art der Aufbewahrung: Wasserdichte Box

Zum Inhalt des Survival-Kits gehören Taschenlampe, Zweirohrpfeife, Feuerstarter, Drahtsäge, Wolframstift, Klappmesser und vieles mehr. Die handliche Box ist wasserdicht und passt leicht in jeden Rucksack. Das Kit eignet sich für Notfälle beim Wandern, Campen und anderen Outdoor-Abenteuern.

Gewicht: 0,45 kg

Maße: 21,4 x 15,1 x 6,8 cm

Marke: Forehakms

Geeignet für: Notsituationen, Naturkatastrophen, Wildnisabenteuer, Wandern

Inhalt: Klappmesser, Kompass, Taschenlampe, Rettungsdecke, Drahtsäge, Feuerstein, Taktischer Stift, Kreditkartenmesser, Pfeife, Schlüsselanhängerlicht, Paracordarmband, Schnalle, wasserdichte Box

Art der Aufbewahrung: Wasserdichte Box

In der Tasche mit den Maßen 20,5 x 18,5 x 11 Zentimeter sind insgesamt 180 Teile enthalten: Überlebenswerkzeuge, Erste-Hilfe-Kits, Klebeband, Klappschaufel, Kompass, Sicherheitsnadeln und einiges mehr. Die geräumige Tasche, in der alle Teile Platz finden, ist wasserabweisend, hochwertig verarbeitet und durch abgetrennte Fächer besonders übersichtlich: Damit stets alles griffbereit ist.

Gewicht: 2,44 kg

Maße: 20,5 x 18,5 x 11 cm

Marke: WayinTop

Geeignet für: Outdoor-Aktivitäten wie Campen, Wandern, Jagen, Angeln etc.

Inhalt: Taktischer Molle-Beutel, Wasserfilterstrohhalm, Erste Hilfe Set, Multi-Tool Axt, Klappschaufel & Pick, Kompass, Karabiner, Taschenlampe, taktischer Stift, Notfalldecke, Notunterkunft, 15 m Fallschirmschnur, Paracord Armband, Multifunktionskarte, 7 in 1 Muiti-Use Löffel, Feuerstarter, Feuerstartstock, Taschenbalg, Notfallschere, Schnalle für Wasserflaschen, Drahtsäge, Leuchtstab und Angelausrüstung

Art der Aufbewahrung: Wasserabweisende Tasche

Wer nutzt ein Survival-Kit?

Die Überlebens-Sets wurden für außergewöhnliche Situationen entworfen und kommen in der Regel bei akuten Notfallsituationen zum Einsatz. Ursprünglich wurden Survival-Kits für das Militär konzipiert und sollten die Überlebenschancen verbessern, im Falle, dass ein Soldat von der Gruppe getrennt wurde und in der Wildnis auf sich allein gestellt war. Heutzutage erfreuen sich die nützlichen Survival-Kits unter Outdoor-Fans, Fernreisenden und Extremsportlern großer Beliebtheit und gehören für Wanderer, Camper und Angler längst in den gepackten Rucksack.

Welche Arten von Survival-Kits werden unterschieden?

Je nach Verwendungszweck ist ein Survival-Kit mit verschiedenen Utensilien und Werkzeugen ausgestattet. Der Zweck bestimmt letztlich den Inhalt und sollte demnach entsprechend gewählt werden.

Erste-Hilfe-Survival-Kit mit vorwiegend medizinischem Inhalt

Survival-Kit für die Wildnis/Outdoor-Aktivitäten mit Kompass, Messer, etc.

Katastrophen-Survival-Kit mit Wasser und Nahrung

Spezielle Survival-Kits für Auto oder Boot

Was sollte in einem Einsteiger-Survival-Kit enthalten sein?

Zu den typischen Inhalten eines Sets für Einsteiger zählen Verbandmaterial für Abschürfungen und kleine Verletzungen, Feuerstahl, Wasseraufbereitungstabletten, eine Signalpfeife und ein kleines Klappmesser. Wichtig ist, sich mit den enthaltenen Gegenständen vertraut zu machen und ihren Einsatz zu üben. Das umfangreichste Survival-Kit ist letztlich nutzlos, wenn die enthaltenen Werkzeuge nicht ordnungsgemäß genutzt werden können.

Mit einem gut ausgestatteten Survival-Kit bist du für die verschiedensten Notfallsituationen gerüstet. Ob ein handliches, leichtes Survival-Kit mit den nötigsten Gegenständen oder ein eher umfangreiches Set mit einer großen Anzahl Werkzeugen und Utensilien die beste Wahl ist, erfährst du in diesem Artikel.