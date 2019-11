Alle Preise in der Übersicht Das können Sie dieses Jahr gewinnen

In unserem Online-Adventskalender warten 24 geniale Inhalte auf echte Kerle. Ab dem 1. Dezember öffnet sich täglich ein Türchen mit tollen Preisen. Sehen Sie hier alle Gewinne in zufälliger Reihenfolge

I n-Ear-Headsets von beyerdynamic

beyerdynamic beyerdynamic In-Ear-Headset Soul BYRD: Bester Sound, maximaler Komfort und herausragende Funktionalität für unterwegs

beyerdynamic verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de 5 Soul BYRD In-Ear-Headsets im Wert von jeweils 79,00 Euro.

Mit seinem ausgewogenen Klang fängt der neue Soul BYRD von beyerdynamic die Seele der Lieblingsmusik ein. So wird die Playlist zum pulsierenden Soundtrack des eigenen Lebens, wo auch immer man gerade ist.

Das ultraflache, ergonomische Design sorgt für extreme Leichtigkeit und perfekten Sitz. Man kann den Soul BYRD rund um die Uhr in den Ohren behalten und dabei fast vergessen – bis das Handy klingelt und er seine Qualitäten als hochwertiges Headset mit Drei-Knopf-Fernbedienung unter Beweis stellt.

Die erstklassige Verarbeitung und das durchdachte Design des Soul BYRD setzen sich in den hochwertigen Materialien fort, aus denen er besteht. Das Kabel ist äußerst flexibel und robust, reduziert Störgeräusche auf ein Minimum und bleibt selbst bei täglicher Beanspruchung frei von Verformungen.

Die Zierplatten aus eloxiertem und glasperlgestrahltem Aluminium mit dem charakteristischen Y-Signet von beyerdynamic zeigen, dass der Träger dieses Headsets ein echter Musikliebhaber ist, der auch unterwegs ausgewogenen Klang und eine gute Auflösung will – ohne Abstriche bei der Funktionalität.

Einkaufsgutscheine von FILA

FILA Die schärfsten Bilder – auch bei der wildesten Action

FILA verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de 2 Gutscheine im Wert von je 150 Euro.

Die Geschichte der Marke FILA begann bereits vor über einem Jahrhundert mit den Gebrüdern Fila in Biella, Italien. Heute zählt FILA zu den weltweit führenden Sport- und Lifestyle-Marken und inspiriert weiterhin alle Generationen mit legendären Looks.

Be ready for a new season

Die neuen Outfits der FILA Urban Power Kollektion sind richtige Alleskönner. Sie sind nicht nur funktional und eignen sich für die morgendliche Laufstrecke oder eine Fitness-Einheit im Gym, sondern warten gleichermaßen mit stylischen Designs auf, die sich weit über den sportlichen Einsatz hinaus sehen lassen können.

Ob Tracksuits, Shorts oder Hoodies – die Kollektion besticht durch leichte Materialien; elastische und atmungsaktive Stoffe sorgen für absoluten Trage- und Trainingskomfort. Dabei lassen sich die Teile von Kopf bis Fuß miteinander oder als Einzelteile z. B. ganz lässig mit einer Jeans oder Sneakern kombinieren.

Sicher dir jetzt einen der zwei FILA Gutscheine für den Onlineshop und stell dir dein persönliches FILA Outfit zusammen.

Entdecke die neuesten Styles auf www.fila.de.

GoPro HERO7Silver inklusive 32 GB SanDisk Speicherkarte

GoPro Fotos, Videos und jede Menge Action zum Fest: Die GoPro HERO7 Silver inklusive SanDisk Speicherkarte.

GoPro verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de eine GoPro HERO7 Silver Euro inklusive SanDisk Extreme microSDHC 32GB im Gesamtwert von 354,98 Euro.

Weihnachten wird aufregend und gestochen scharf: Beim winterlichen Weihnachtsspaziergang oder beim Skifahren darf eine Kamera nicht fehlen, um die besten Momente aufzunehmen. Die GoPro HERO7 Silver nimmt gestochen scharfe 4K-Videos auf, die später Freunde und Familie gezeigt werden können. Durch die 10-MP-Fotos mit WDR können auch bei schwierigen Lichtverhältnissen problemlos Bilder aufgenommen und über die GoPro App direkt auf Instagram geteilt werden.

Optisch bietet die HERO7 Silver eine robuste Oberfläche und einen Touchscreen, der die Bedienung zum Kinderspiel macht. Sind die Hände einmal nicht frei, kann die Sprachsteuerung der HERO7 Silver zum Einsatz kommen. So können dann in verschiedenen Situationen Aufnahmen entstehen. Die SanDisk Speicherkarte bietet außerdem genug Speicherplatz, um den Nervenkitzel perfekt einzufangen.



Wem der Trubel zu Weihnachten zu viel wird, kann einfach abtauchen, denn die HERO7 Silver ist bis zu einer Tiefe von 10 Metern wasserdicht!

Damit bleibt GoPro dem Motto seiner Kameras treu: die vielseitigsten Kameras der Welt. Anfänger, Draufgänger und Social-Media-Fans kommen mit der HERO7 Silver alle gleichermaßen auf ihre Kosten.

Windsor Messenger-Taschen von Manfrotto

Manfrotto Stilsicher unterwegs

Manfrotto verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MensHealth.de zwei Windsor Messenger-Taschen Größe M im Wert von je 137,83 €.

Urbaner Chic trifft perfekte Organisation: Die Windsor Taschen-Kollektion des italienischen Premiumherstellers Manfrotto, weltweit führend in den Bereichen Zubehör für Foto und Video, besticht durch edle und langlebige Materialien, ein urbanes Design und ein Höchstmaß an Komfort und Stauraum für die moderne und funktionale (Kamera-)Tasche.

Wer im Großstadtdschungel unterwegs ist, weiß Funktionalität, Leichtigkeit und chices Design zu schätzen.

Der Vintage-Look der Windsor-Modelle wird durch Merkmale wie echtes Leder, elegantes Design und widerstandsfähiges Gewebe unterstrichen. Ein besonderes Highlight ist das Innenfutter mit einem schönen Schottenkaromuster, das den Windsor-Taschen ihren typisch britischen Stil verleiht. Da liegt es auf der Hand, dass die Taschen über eine wasserabweisende Oberfläche verfügen.

Die Windsor Messenger-Tasche bietet geräumigen Stauraum für den Alltag, hat ein gepolstertes Laptop-Fach (15”) und persönliche Wertgegenstände finden in den Innentaschen oder den äußeren Reißverschlusstaschen Platz. Der verstellbare Schultergurt und das Schulterpolster sorgen für zusätzlichen Komfort. Über einen Schnellzugriff im Deckel hat man direkten Zugriff auf den Tascheninhalt, sodass langes Suchen im Tascheninneren der Vergangenheit angehört.

Manfrotto beweist einmal mehr, dass das rein funktionale Design einer Kameratasche längst der Vergangenheit angehört.

6-mal 1 OLYMP No. Six super slim Business-Hemd

OLYMP Das Sixpack-Hemd

OLYMP verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MensHealth.de 6-mal ein OLYMP No. Six super slim Business-Hemd* im Gesamtwert von 300€.

Mit der superschlanken Businesslinie OLYMP No. Six super slim setzt OLYMP auf ein weiteres Produkt mit neuen Proportionen für besonders figurbewusste, sportliche und stylishe Männer. Das sehr stark taillierte und körpernahe Businesshemd weist dabei überwiegend dieselben Produkteigenschaften auf wie die Linie OLYMP Level Five body fit. Der markanteste Unterschied zum Body-fit-Schnitt liegt in dem noch einmal um sechs Zentimeter verringerten Taillenumfang bei vergleichbarer Größe. Ein Super-slim-Hemd in der Halsweite 39/40 Zentimeter misst im Bereich der Körpermitte dann nur noch 92 Zentimeter.

Diese modisch angesagte Verjüngung der Silhouette unterstützt die Körperbetonung der sportaffinen Zielgruppe. Das Material besteht ebenfalls aus hochwertigem Comfort-Stretch-Gewebe mit Anteilen von 97 Prozent Baumwolle und drei Prozent XLA-Fasern. Dazu ist das Hemd formbeständig und besonders bügelleicht.

OLYMP No. Six super slim bringt als innovatives Businesshemd damit die V-Form durchtrainierter Männer erst so richtig zur Geltung. Mit seinen neuen Proportionen verfügt das stark körperbetonende Hemd zwar über eine schlanke Taille, lässt im Bereich des Oberkörpers aber noch genügend Raum für kräftige Schultern. Ein frischer Trend gerade für mode- und figurbewusste Männer, die nicht nur immer schlanker, fitter und trainierter werden, sondern dieses Körpergefühl gerne auch zeigen.

* Vorrätig in den Größen 36 bis 46.

Schenken Sie mal anders: PayPal verlost 3-mal 100 Euro fürs perfekte Weihnachtsgeschenk

PayPal Schenken Sie mit PayPal das perfekte Weihnachtsgeschenk

Weihnachten und wieder überhaupt keine Idee, was Mann ihr schenken könnte? Nein, sie will keinen Grill zu Weihnachten! Und auf keinen Fall einen Wischmopp. Besonders soll es sein, etwas, das sie zum Strahlen bringt. Es muss also was anderes her als das klassische Nullachtfünfzehn-Geschenk.

In diesem Jahr heißt das Motto also ganz klar: Schenk mal anders! Leichter gesagt als getan und ohnehin viel zu riskant? Dank PayPal können Sie sich dieses Jahr ruhig trauen, auch mal das eine oder andere ausgefallene Weihnachtsgeschenk in den Warenkorb zu legen. Ob im unbekannten Onlineshop abseits des Mainstreams oder im Ausland – mit PayPal sind Sie auf der sicheren Seite. Wir haben 3 Tipps für die Suche nach dem perfekten Geschenk für sie:

Das Geschenk muss ihr gefallen und nicht Ihnen. Sie wünscht sich schon lange ein gemeinsames Verwöhn-Wochenende, aber Beauty ist einfach nicht Ihr Ding? Egal – das Geschenk muss schließlich ihr gefallen. Um ihr eine Freude zu machen, sollten Sie dieses Jahr einfach mal über Ihren Schatten springen und ihr gemeinsame Zeit inklusiv Gurkenmaske, Bademantel, Massage und Co. schenken. Trauen Sie sich was! Ihre Freundin ist ein echter Nerd und wünscht sich dieses Jahr sehnlichst ein Comic aus ihrem Geburtsjahr 1987? Doch das Heft gibt es nicht in den "gewöhnlichen" Geschäften, sondern nur in einem Onlineshop, in dem Sie vorher noch nicht eingekauft haben? Dank PayPal kein Problem. Haben Sie mit PayPal bezahlt und sollte ein Artikel mal nicht ankommen oder überhaupt nicht der Beschreibung entsprechen, hilft Ihnen im Fall der Fälle der PayPal-Käuferschutz und Sie bekommen den vollen Betrag sowie die Versandkosten zurück. Es heißt nicht umsonst World Wide Web. Den Wünschen Ihrer Liebsten sollten keine Grenzen gesetzt sein – zumindest keine Landesgrenzen. Das Wunschgeschenk gibt es nur im Ausland? Egal, denn das World Wide Web hält, was es verspricht. Schauen Sie auf der Suche nach dem perfekten Geschenk also ruhig auch in ausländische Onlineshops. Und keine Sorge vor eventuellen Rücksendekosten. Denn haben Sie mit PayPal bezahlt und Kostenlose Retouren aktiviert, erstattet Ihnen PayPal die Rücksendekosten bis zu 25€ pro Retoure – bis zu 12 Mal im Jahr und auch für Bestellungen in ausländischen Onlineshops.

Damit auch Sie sich in diesem Jahr trauen, etwas anders zu schenken, verlost PayPal zur Feier des Tages 3-mal 100 Euro PayPal-Guthaben.*

* Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ein PayPal-Konto besitzen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Razer Phone im Wert von 749 Euro

Razer Erleben Sie mobiles Gaming in einer neuen Dimension mit dem Razer Phone.

Razer verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de ein Razer Phone im Wert von 749 Euro.

Das ultimative Entertainment-Smartphone: Watch. Listen. Play.

Razer ist eine der bekanntesten Marken innerhalb der Gaming- und eSports-Communities. Mit einer weltweiten Fanbase hat das Unternehmen das größte auf Gamer ausgerichtete Ökosystem aus Hardware, Software und Services entwickelt und aufgebaut. Razers vielfach preisgekröntes Hardwareportfolio beinhaltet verschiedene Produkte von fortschrittlichster Gaming-Peripherie für PC und Konsole bis hin zu Razer Blade Gaming-Laptops und Smartphones.

Das Razer Phone definiert mit seinem leistungsstarken Prozessor und dem 120-Hz-Display den Standard für mobiles Gaming neu. Die UltraMotion™-Technologie und die präzise Erfassung bei Touch-Eingaben verhindern Latenzen oder Aussetzer — für eine flüssige, butterweiche Darstellung bei allen Spielen. Dank Stereo-Lautsprechern mit Dolby Atmos genießt man kinoreifen Sound in Spielen, beim Musik hören und beim Filme schauen.

Das Razer Phone ist das erste Smartphone, das sowohl Netflix HDR als auch 5.1 Surround Sound unterstützt, und ist damit der unverzichtbare Begleiter, um seine Lieblingsfilme und -serien unterwegs zu genießen. Der große 4.000 mAh-Akku ist für lange Gaming- und Filmsession ausgelegt und hält für mehr als einen Tag, ohne ihn aufladen zu müssen.

Wer unterwegs gerne Fotos macht, freut sich über die zwei 12-Megapixel-Kameras für besonders scharfe Fotos. Egal ob Weitwinkel oder Tele, mit einer kurzen Berührung kann der Zoom schnell und einfach angepasst werden. Der Zweiton-Blitz sorgt dafür, dass Objekte auf den Aufnahmen stets natürlich aussehen.

Gutschein für 6 Monate FreeEMS für Zuhause im Wert von 770 Euro von StimaWELL EMS

StimaWELL EMS Gelange schneller an dein Trainingsziel.

StimaWELL® EMS verlost heute unter allen Teilnehmern des Adventskalenders einen Gutschein für 6 Monate FreeEMS inkl. Mietgeräte, Anzug und Elektroden im Wert von 774 Euro.

Alle, die kein Glück gehabt haben, erhalten mit unserem Aktionsrabatt das Mietpaket für nur 49 Euro bei 24 Monaten Laufzeit unter https://stimawell.campaign-in-one.de/menshealth

Das Free-EMS Programm von StimaWELL® bringt dich schneller zu deinen Zielen

Die Wirksamkeit von EMS Training wurde in vielen Studien nachgewiesen. Wähle aus einer Vielzahl von StimaWELL ® EMS-Programme die passenden.

Du bist nicht zufrieden mit deiner Figur?

Manchen Körperstellen wie der Taille ist jedoch mit herkömmlichem Muskeltraining nur schwer beizukommen. Mit EMS-Training hingegen trainierst Du nicht nur schwer zugängliche Problemzonen, sondern nahezu alle Haupt-Muskelgruppen gleichzeitig – für maximale und schnelle Ergebnisse!

Du hast Rückenprobleme?

Mit einer gut trainierten Rückenmuskulatur kannst Du Schulter-, Lenden- und Rückenschmerzen vorbeugen. Gerade die innere Muskulatur rund um Deine Wirbelsäule ist mit klassischem Training kaum zu erreichen. EMS-Training hingegen wirkt durch den Einsatz von Strom gerade bei diesen wichtigen Muskeln auch in der Tiefe.

Du möchtest Muskeln aufbauen?

Mit EMS-Training kannst Du Deiner persönlicher Problemzone den Kampf ansagen, denn trainierte Muskeln formen Deinen Körper. Dabei baut elektrische Muskelstimulation nicht etwa einzelne Muskeln auf, sondern stärkt alle Haupt-Muskelgruppen gleichzeitig und zwar in kürzester Zeit!

Du möchtest Deinen Stoffwechsel ankurbeln?

Du kannst Deinen Stoffwechsel ganz leicht ankurbeln: StimaWELL®-EMS hält genau das passende Stoffwechselprogramm inklusive Stoffwechselkur für Dich bereit!

Du suchst Entspannung und Ausgleich vom Alltag?

Wie gut, dass Du mit EMS nicht nur trainieren, sondern Dich mit den Massage- und Erholungsprogrammen auch entspannen kannst. Stell Dir Dein StimaWELL®-EMS-Paket von nun an einfach als Deinen eigenen kleinen Masseur vor!

Du hast keine Zeit für stundenlanges Training?

Mit StimaWELL®-EMS für Zuhause, kannst Du Dein Training so flexibel gestalten, wie Du möchtest und kleine Zeitfenster in Deinem vollen Terminkalender optimal nutzen. 2 x 20 Minuten pro Woche reichen aus

Erreiche deine Ziele und starte jetzt durch und nutze unserem Aktionsrabatt das Mietpaket für nur 49 Euro bei 24 Monaten Laufzeit unter https://stimawell.campaign-in-one.de/menshealth.

Leistungsstarke Soundbar von Teufel

Teufel Satter Sound für beste Unterhaltung

Lautsprecher- & Heimkinospezialist Teufel verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MensHealth.de einen leistungsstarken Soundbar "Cinebar Pro" im Wert von 1.300 Euro.

Dank üppiger Ausstattung ist die Cinebar Pro von Teufel prädestiniert für TV- und Musikwiedergabe auf höchstem Niveau. Acht riesige High-Performance-Töner und sechs Endstufen gewährleisten extrem hohe Pegel. Die Dynamore® Ultra Technologie mit Side-Firing-Speaker produziert dabei mitreißenden virtuellen Surround Sound. Gleichzeitig weiß der kabellose XL-Subwoofer mit abgrundtiefem Bass gehörig einzufeuern. Umfangreiche Streaming-Möglichkeiten über Googlecast built-in und Bluetooth sowie reichlich Anschlussmöglichkeiten runden das Gesamtpaket ab.

Teufel ist einer der größten deutschen Hersteller von Audio-Produkten. Das breite Sortiment umfasst Heimkino-Systeme, TV-Soundlösungen, Multimedia-Systeme, klassisches Hi-Fi, Kopfhörer, Bluetooth- und Multiroom-Lautsprecher mit der hauseigenen Raumfeld-Streaming-Technologie. Das Unternehmen begann 1980 in Berlin mit der Entwicklung von Lautsprecher-Bausätzen und ist mittlerweile europaweit die Nr. 1 im Direktvertrieb von Audio-Produkten.

Premium-Jahrespakete von UseNeXT

UseNeXT Erleben Sie die grenzenlosen Möglichkeiten im Usenet.

UseNeXT verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de zwei PREMIUM Jahrespakete mit einem Gesamtwert von 478 Euro.

UseNeXT öffnet dir die Tore zum Usenet. Über den Service stehen dir 25.000 TB an Daten vielfältigster Natur zur Verfügung. Mit einem passenden Newsreader kannst du multimediale Inhalte ausfindig machen und herunterladen oder auch das Diskussionsforum nutzen, um dich mit anderen Usern zu jedem erdenklichen Thema auszutauschen. Mit unglaublichen Download Geschwindigkeiten von bis zu 800 Mbit/s erlebst du eine ganz neue Definition von Highspeed.

Komplex war gestern! Mit UseNeXT hast du die freie Auswahl zwischen den neuesten und benutzerfreundlichsten Newsreadern. Da sich diese in ihrem Aufbau unterscheiden – genau wie Webbrowser – findest du bestimmt auch den optimalen Newsreader für dich, bezogen auf dein Betriebssystem, deine Sprache oder andere Vorlieben.

Gewinne eines von zwei Premium Jahrespaketen und genieße 3 TB Highspeed Downloads! Außerdem kannst du mit unserem Weihnachts-Special UseNeXT direkt 30 Tage lang gratis testen und sparst 50% auf dein Folgepaket – also leg direkt los!

Komplettes Outfit Berufsbekleidung von BP

BP BP: Mehr als Berufsbekleidung

BP verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de ein komplettes Outfit im Gesamtwert von über 300€.

Es geht um mehr als um Berufsbekleidung. Es geht um dich.

Gefahren, Schmutz, Sonne, Kälte und Wind – nichts soll dich bei deiner Arbeit stören oder deinem Körper schaden. Im Gegenteil: Mit Komfort und Sicherheit ermöglichen wir dir, immer Höchstleistung zu bringen. Unser Design und die funktionellen Details unterstützen dich jederzeit und machen deine Kleidung zu deinem perfekten Partner, auf den du dich jeden Tag verlassen kannst.

Sei gut vorbereitet auf das gesamte Jahr: Wir verlosen ein BP Outfit bestehend aus einer Pilotjacke, Fleecejacke, Superstrech-Hose, Shorts, einem Poloshirt und Socken. So bist du für kalte als auch für warme Tage gerüstet. Dein Gewinneroutfit kannst du dir aus vielen Farben individuell zusammenstellen.

Die robuste Pilotjacke ist komplett wattiert und mit innovativen Reflektoren in Anthrazit genau richtig für den Winter. Dadurch bist du in frühen Morgenstunden oder am Abend immer sichtbar und bleibst vor Gefahren und Kälte geschützt. Die Fleecejacke mit Stehkragen hält dich warm und gibt deinem Körper die benötigte Bewegungsfreiheit, die du für deine Arbeit brauchst. Auch unsere Superstretch-Hose aus atmungs-aktivem Stretch-Material unterstützt dich in deiner Bewegung und verfügt über Cordura®-Verstärkung an stark beanspruchten Stellen.

Für den kommenden warmen Sommer rüsten wir dich mit Shorts und Poloshirt aus, damit du bei deiner Arbeit dein Bestes geben kannst und durch Professionalität und souveränes Auftreten hervorstehst.

Unsere Produkte gefallen dir? Schau gerne in unserem Shop bp-online.com vorbei. Wir liefern bis zum 14.12.2018 versandkostenfrei.

Qualität. Seit 1788.

BP Berufsbekleidung zählt zu den führenden Spezialisten für Berufsbekleidung und Persönliche Schutzausrüstung. Unser Ziel ist es, Menschen in ihrem Arbeitsalltag professionell und modern aussehen zu lassen und ihre Arbeit sicherer, komfortabler und einfacher zu machen. Dafür entwickeln wir starke Berufskleidungslösungen mit einem außergewöhnlichen Qualitätsversprechen.

Nintendo Switch-Paket mit Konsole und 4 Spielen

Nintendo Das ultimative Gaming-Erlebnis – für Zuhause und unterwegs

Nintendo verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de ein Nintendo Switch-Paket mit Konsole und vier Spielen im Wert von 560 Euro.

Als erste mobile TV-Konsole der Welt ist Nintendo Switch der flexible Gaming-Begleiter im Alltag und bietet beste Unterhaltung, wann und wo Du willst: Im Urlaub, auf dem Weg zur Arbeit oder zuhause im Wohnzimmer. Steckt die Konsole im TV-Dock, genießt Du die besten Spiele in hochauflösender 3D-Grafik auf ihrem Fernseher. Für den mobilen Spielspaß ziehst Du die Konsole aus dem Dock und wechselst ohne Unterbrechung in den Handheld-Modus. Auf dem integrierten 720p-Bildschirm geht das Abenteuer nahtlos weiter.

Im Gewinn-Paket stecken einige der Highlights des aktuellen Spiele-Lineups für Nintendo Switch:

Die Diablo 3: Eternal Collection bringt das vielfach ausgezeichnete Action-Rollenspiel auf die mobile Konsole. Kämpf Dich durch eine düstere Fantasy-Welt voller Höllenkreaturen, um schließlich Diablo selbst das Fürchten zu lehren.

Super Smash Bros. Ultimate versammelt die größten Helden – und die fiesesten Schurken – der Nintendo-Geschichte zum ultimativen Kampf. Über 70 Kämpfer treten in mehr als 100 Arenen gegeneinander an. Nur der Beste steht am Ende noch auf den Beinen.

Mit Fitness Boxing meisterst Du Dein tägliches Workout spielerisch. Angeleitet von sechs voll vertonten Coaches erlernst Du verschiedene Box-Moves und trainierst Deinen gesamten Körper in unterschiedlichen Übungen. Die Bewegungssensoren der Joy-Con-Controller erfassen Deine Bewegungen, sodass Fitness Boxing die korrekte Ausführung kontrollieren kann.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! ist das Gaming-Highlight für die ganze Familie. Die Spieler erkunden die Kanto-Region, fangen und trainieren wilde Pokémon und treten in spannenden Trainerkämpfen an. Mit dem zweiten Joy-Con der Nintendo Switch-Konsole kann ein weiterer Spieler jederzeit in das Abenteuer einsteigen. So steht gemeinsamen Spiele-Sessions nichts im Wege.

Richtig gutes Küchenset von HELDBERGS

Heldbergs Echte Geschichten erleben mit HELDBERGS.

HELDBERGS verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MensHealth.de ein richtig gutes Küchenset aus Hackbrett, Beil, Schürze und Kochbuch im Wert von 318,70 Euro.

"Nutzt du dein Leben für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind?" – diese Frage steht hinter HELDBERGS wie ein Souffleur, der das Sortiment diktiert. Das Angebot: richtig gutes Zeug von exklusiven Herstellern und traditionsreichen Manufakturen aus aller Welt. Dinge, mit denen man noch echte Geschichten erleben kann und die dank hochwertiger Materialien und Verarbeitung, länger halten als eine Lebensspanne. Potenzielle Erbstücke, die von Generation zu Generation wertvoller werden. Aufgespürt und für gut befunden von Heldbergs-Gründer Volker Habermaass auf seinen Reisen. Was seinen Ansprüchen nicht genügt, produziert Heldbergs einfach selbst.

Wie zum Beispiel das massive Hackbrett aus unbehandeltem Ahornholz. Es schont nicht nur die Messerklingen, sondern bietet den perfekten Gegenpart für den Einsatz des handgeschmiedeten Hultafor Beils aus schwedischem Axtstahl. Mit diesem Schwergewicht-Duo in der Küche steht der Gier nach Fleisch und feisten Portionen nichts mehr im Wege.

Und weil beim martialischen Kochen schon mal die Fetzen fliegen, empfiehlt Heldbergs die Latzschürze von Carhartt aus grundsolidem Canvas. Auch sie ist kein Fliegengewicht unter den Schürzen, aber kann dafür umso mehr einstecken. Die vier großen und zwei kleinen Fächer bieten genügend Platz für eine Auswahl deiner Lieblingsgewürze oder Küchenutensilien, die du immer am Mann hast.

Passende Inspiration für experimentierfreudige Actionköche liefert das Kochbuch "Die letzten Heldentaten am Herd: Koche nichts, wozu es keine Story gibt!" auf 192 Seiten. Heldbergs ist da ganz der Meinung des Autors: Ob drinnen oder draußen – koche wo und wie du willst. Aber mach eine Geschichte draus.

Viele weitere Begleiter für In- und Outdoorküche gibt es auf www.heldbergs.com in der Rubrik "Kitchen Warriors" und "Jenseits von drinnen".

Smart Speaker Sonos Beam im Wert von 449 Euro

Sonos Raumfüllender Sound für Zuhause

Sonos verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de eine Sonos Beam im Wert von 449 Euro.

Die neue Sonos Beam – der vielseitigste Smart Speaker der Welt für TV und Musik.

Der innovative Smart Speaker liefert raumfüllenden Sound für Audio-Inhalte jeder Art – von Filmen und TV-Sendungen über Musik bis hin zu Podcasts. Die Sonos Beam unterstützt über 80 Musikdienste, mehrere Sprachassistenten, sowie Apple AirPlay 2.

Genau wie alle anderen Sonos Speaker auch, ist die Beam Teil des Sonos Home Sound Systems. Sie kann beispielsweise mit zwei Sonos One zu einem Surround-Sound-System verbunden, mit einem Sub um tiefere Bässe erweitert, oder in ein bereits vorhandenes Sonos Multiroom-Setup eingebunden werden. Wer Sound über Sonos Beam erlebt, hat die Wahl: Sie lässt sich per Sprachsteuerung, mit der Sonos App, sowie mit Drittanbieter-Apps wie Spotify, Audible, Pandora oder Tidal steuern. Doch damit nicht genug: Auch mit vorhandenen TV Fernbedienungen sowie Smart-Home-Gadgets, wie zum Beispiel Wandschaltern und Fernbedienungen von zertifizierten Sonos Partnern, kann die Beam bedient werden. In Deutschland und Österreich ist Amazon Alexa direkt in die Sonos Beam integriert. Weitere Sprachassistenten kommen hinzu, sobald sie in den jeweiligen Ländern auf Sonos verfügbar sind – so sind Besitzer der Beam nicht an bestimmte Streaming-Boxen oder –Dienste gebunden.

Von einem Team bestehend aus weltklasse Akustik-Ingenieuren und führenden Sound-Experten aus den Bereichen Film, Musik und TV, wurde der Klang der Sonos Beam perfekt abgestimmt. Das Ergebnis ist ein Produkt, welches ein unvergleichliches, originalgetreues Hörerlebnis bietet – ganz im Sinne der Intention des Künstlers. Die Beam erzeugt ein überraschend breites Klangbild für einen Speaker dieser Größe. Vier eigens gefertigte Fullrange-Woofer und drei passive Strahler liefern tiefe, warme Bässe und überragende mittlere Frequenzen. Ein Hochtöner sorgt für glasklare Dialoge.

Hochwertige Herrenuhr von MICHEL HERBELIN

MICHEL HERBELIN Die Herrenuhr im Retrolook für den modernen Mann

MICHEL HERBELIN verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de eine hochwertige Herrenuhr aus der Kollektion "Inspiration" im Wert von 559 Euro.



Seit über 70 Jahren vereint das französische Unternehmen MICHEL HERBELIN Schweizer Präzisionstechnik mit sportlich elegantem Design auf höchstem Qualitätsniveau.

In der Linie „Inspiration“ vereinen sich „sieben Jahrzehnte der Uhrmacherleidenschaft“ von MICHEL HERBELIN. Gekonnt transportiert die neue Herrenuhrlinie den Look der 1950er Jahre in die heutige Zeit. Der Zeitmesser im Retrostil mit dem geschmeidigen Milanaisearmband ist mit einem hochwertigen Schweizer Quarzwerk und besten Materialien und Komponenten ausgestattet.

MICHEL HERBELIN: INSPIRATION Referenz 18247/15B - € 559,- :

Herrenuhr im Retrostil, Schweizer Quarzwerk, Edelstahl, 3-Zeiger-Uhr, Kleine Sekunde, Großdatum, Kratzfestes Saphirglas, gewölbtes Zifferblatt, Krone mit blauem Cabochon, Milanaisearmband, 3 bar wasserdicht, Ø 40 mm.

Fluggutscheine von Wingly

Wingly Erlebe mit Wingly die Welt von oben

Wingly verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders von MENSHEALTH.de zwei Gutscheine im Wert von 150 Euro.

Wingly ist die führende Mitflugzentrale Europas und bringt Privatpiloten mit Passagieren zusammen. Auf der Web-Plattform inserieren private Piloten, welche Routen sie wann fliegen; potenzielle Passagiere können über das System einfach buchen. Neben kurzen und ausführlichen Rundflügen gibt es auch Tages- und Wochenendausflüge sowie Streckenflüge. Das Prinzip funktioniert wie bei einer klassischen Mitfahrzentrale und ist erstaunlich günstig, denn Pilot und Passagiere teilen sich die Kosten des Fluges.

Wähle deinen Wunschflug aus über 1.100 Flügen aus und triff unsere 3.000 Piloten.

Dich erwartet eine ganz neue Flugerfahrung: Nimm Platz im Cockpit eines Kleinflugzeuges und lausche über das Headset der Kommunikation zwischen Pilot und Kontrollturm. Genieße eine einzigartige Aussicht von spannenden Städten sowie atemberaubende Landschaften und entdecke dein Haus aus der Vogelperspektive!

Der Wingly-Gutschein ist weder personen- noch flugabhängig. D.h. er ist für jeden aufgeführten Flug auf der Plattform einlösbar. Einfach ein Wingly-Profil anlegen, einloggen, einen Flug auswählen und im Schritt der Bezahlung den Gutscheincode eingeben!

Praktischer Reiserucksack von GREGORY

GREGORY Perfekt ausgestattet für Ihre Reise.

GREGORY verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.DE 2-mal den Reiserucksack Praxus 65 im Wert von 160 Euro.

Wer kennt das nicht? Den praktischen Rollkoffer muss man plötzlich doch tragen, weil es keine Rolltreppe gibt oder man auf unbefestigten Wegen zur Unterkunft muss. Oder: der bewährte große Rucksack lässt sich zwar gut tragen, verwandelt sich aber beim "Leben-aus-dem-Koffer" in ein einziges Durcheinander. Außerdem bleiben die Tragegurte und Bändel beim Check-in gerne hängen.

Gregory ist weltweit bekannt für Passform, Performance und Langlebigkeit seiner Produkte. Die Reiserucksäcke sind Koffer und Rucksack in einem: Sie verbinden ausgereifte Tragetechnologie (jeweils für Frauen und Männer) mit den Vorteilen eines Koffers. Dank der durchdachten Aufteilung fällt die Organisation von Bekleidung, Schuhen, Ausrüstung, Smartphone, Kamera & Co. leicht. Zu öffnen ist der Rucksack wie ein Koffer; das Tragesystem bietet den Komfort eines ergonomischen Rucksacks.

Durch das komplett aufklappbare Rücken-Panel ist der Innenraum des Praxus bequem wie bei einem Koffer zugänglich. Dort verhindert das "ActiveShield Compartment", ein staub-, geruchs- und wasserdichtes Fach mit Reißverschluss, dass schmutzige Kleidung, Schuhe oder Ausrüstung mit der sauberen Wäsche in Berührung kommen. Hinter dem Frontfach mit U-förmigem Reißverschluss verbirgt sich ein organisiertes "Minibüro": mehrere Fächer für Stifte, Notizbücher und andere Kleinutensilien, dazu gepolsterte Laptop- und Tablet-Fächer. Oben am Rucksack haben Handy oder Geldbeutel in einer Reißverschlusstasche Platz.

Pfiffig: Strafft man die Kompressionsriemen, ziehen sie eine Abdeckung über den Reißverschluss des Frontfachs. Das "Travel Ready"-Tragesystem lässt sich für den Transport komplett verstauen. Dennoch ist es en vollwertiges, komfortables Tragesystem: Der Hüftgurt ist verstellbar und gepolstert, die ergonomischen Schulterriemen in Zweischichttechnologie passen sich an den Körper an.

Digitale Kompaktkamera COOLPIX W300 von Nikon

Nik Für den perfekten Schnappschuss

Nikon verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf Menshealth.de eine Nikon COOLPIX W300 in Gelb im Wert von 469 Euro.

Mit der wasserdichten, digitalen Kompaktkamera des Traditionsherstellers Nikon sind Sie für jedes Abenteuer perfekt gerüstet: Ob Sie im Ski-Urlaub Ihre Familie auf der Piste fotografieren, im Great Barrier Reef tauchen oder vom Eiffelturm das Pariser Panorama fotografieren: Ihre COOLPIX W300 ist jeder Situation gewachsen. Tauchgänge in einer Wassertiefe von bis zu 30 m machen der kompakten Nikon nichts aus.

Auch an Land macht sie eine gute Figur – das stoßfeste Gehäuse hält einem Fall aus 2,4 Meter Höhe stand. Zudem ist sie staubdicht und funktioniert bei Temperaturen bis –10 °C. Mit der SnapBridge Funktion können Sie Ihre brillanten Aufnahmen ganz einfach und automatisch auf Ihr Smartphone übertragen und mit anderen teilen.

Neuer Fitnesstracker Charge 3 von Fitbit

Fitbit Jederzeit Infos zu deiner Gesundheit und Fitness

Fitbit verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf Women’s Health.de zwei brandneue Fitbit Charge 3 im Gesamtwert von 300 Euro.

Der führende Hersteller für Wearables Fitbit hat mit der Charge 3 eine neue Version des beliebten Gesundheit- und Fitnesstrackers auf den Markt gebracht. Mit ihm erfährst du wertvolle Informationen über deine Gesundheit und Fitness, damit du deine individuellen Ziele leicht erreichen kannst. Die Fitbit am Handgelenk trackt ganz nebenbei deine Aktivitäten, Training, Ernährung, Gewicht und Schlaf und so lernst du ganz automatisch deinen Körper genauer kennen.

Die neue Fitbit Charge 3 kommt mit zahleichen intelligenten Features und Erweiterungen und lässt sich individuell einstellen. Sie misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und Kalorienverbrauch, bietet 15+ integrierte Übungen und motiviert dich Fortschritte zu tracken. Die integrierten Herzfrequenz-Messung zeigt dir automatisch, wie lange und wie gut du geschlafen hast und schlägt dir vor, wie du deine Trainings optimieren kannst.

Über das kratzfeste Gorilla-Display lassen sich von unterwegs Anruf-, Kalender- und SMS-Benachrichtigungen anzeigen und das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium ist leicht und robust und somit besonders bequem zu tragen. Der moderne Tracker glänzt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen und ist durch wechselbaren Armbändern für jeden Anlass geeignet. Als zusätzliche Features lassen sich Fitbit-Wettkämpfe mit Freunde und Familie veranstalten.

2 Joe Dacron Segeltuchtaschen von 727Sailbags

Klein & More Stylische Segeltuchtaschen mit Charakter

Klein & More verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de 2 Joe Dacron Segeltuchtaschen der Marke 727Sailbags im Wert von je 159,90 Euro.

Das Unternehmen 727Sailbags designt im Herzen des "Sailing Valley" in Lorient in der Bretagne maritime Liebhaberstücke aus gebrauchten Segeltüchern. Vollständig von Hand genäht, ist jedes Produkt ein Unikat. Es enthält einen eingenähten Herkunftsnachweis, der die maritime Geschichte des Segels widerspiegelt und sie zum Leben erweckt. Segelenthusiasten können sich somit einen genauen Überblick darüber verschaffen, durch welche Weltmeere ihr 727Sailbags-Liebhaberstück geschippert ist oder welch prestigeträchtiges Rennen es gewonnen hat.

Die Applikationen der Joe Dacron aus Acryl bzw. Leder sowie die aufgenähte Zahl sind das Erkennungszeichen der 727Sailbags Segeltuchtasche. Zwei Schlaufen (Tau-Haptik) sorgen für angenehmen Tragekomfort. Der Innenraum lässt sich durch einen Reißverschluss verschließen.

MEN'S HEALTH Power Homeworkout-Set von LUKADORA

LUKADORA Spreng deine Grenzen!

LUKADORA verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de ein POWER FULL BODY-HOMEWORKOUT-Set von MEN'S HEALTH.

Damit das einzige, was du in der diesjährigen Festzeit zulegst, pure Muskelmasse ist.

BREAK YOUR CHAINS!!!

Unter diesem Motto findest du auf www.lukadora.com funktionales Fitness-Equipment in atemberaubendem Design für dein perfektes Home-Gym. Von Power-Racks, über Kettlebells oder Powerbands, hier wirst du fündig.

Mit diesem FULL BODY-HOMEWORKOUT-SET kannst du mit deinen guten Vorsätzen schon vor Neujahr beginnen.

Das Set besteht aus folgenden Produkten:

MEN'S HEALTH POWER Fitnessmatte

Die perfekte, rutschsichere Unterlage für dein Home-Training. Die angenehme Oberflächenstruktur und das stylische Men´s Health-Branding bilden die perfekte Basis für ein schweißtreibendes Workout.

MEN'S HEALTH POWER Gewichtsweste (10kg)

Liegestützen fordern dich längst nicht mehr, du willst bei deinen Klimmzügen maximale Gains? Dann ist unsere Gewichtsweste optimal für dich. Ihr spezielles Gurtsystem verhindert jedes Verrutschen, sodass du deinen Fokus darauf richten kannst, was zählt: Alles zu geben. Die herausnehmbaren Gewichte ermöglichen die Belastung individuell anzupassen.

MEN'S HEALTH POWER Powerband (medium)

Dieses Band ist eines der vielseitigsten Fitnesstools überhaupt. Sei es für Mobility-Übungen, zum Warmup, oder zur unterstützenden Kräftigung der verschiedensten Muskelgruppen, dieses Fitnessstudio im Miniformat lässt sich für alles einsetzen. Platzsparend verstaut findet es in jeder Tasche Platz, sodass du auch auf Reisen oder im Urlaub nie auf dein Training verzichten musst.

MEN'S HEALTH POWER Pro Style Kettlebell (8kg)

Du suchst nach der perfekten Ergänzung für deine HIT-Sessions oder dein Functional Training? Get ready. Durch die unzähligen Übungsmöglichkeiten wie z.B. Swings oder Snatch&Pulls bietet das Training mit der Kettlebell enorme Abwechslung zum herkömmlichen Gewichtstraining. Deadlifts oder Squats mit der Kugelhantel sind zudem ein echter Geheimtipp, wenn es darum geht sich bei den Grundübungen mit der Langhantel zu steigern.

Folge uns auf Instagram unter @lukadora_fitness für exklusive Workoutvideos, Trainingstipps unserer Athleten und einiges mehr.

Call of Duty: Black Ops 4 Pakete von Activision

Activision Stürze dich ins Gefecht in Call of Duty: Black Ops 4

Activision verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de eine Mystery Box für Call of Duty: Black Ops 4 sowie 2 x Call of Duty: Black Ops 4 in der Pro Edition für PlayStation 4 im Wert von 370 Euro.

Die Videospielreihe “Call of Duty” ist eine feste Größe für alle Entertainment-Fans. Mit Call of Duty: Black Ops 4 schaffen Activision und Treyarch neue Maßstäbe, was Teamplay, Taktik und Spielfreude angeht.

Call of Duty: Black Ops 4 ist ein actionreicher Shooter, der Spieler in die nahe Zukunft versetzt, wo sie im Multiplayer-Modus zahlreiche abwechslungsreiche Maps erkunden können. Die vielseitigen spielbaren Specialists haben Spezialfähigkeiten, die sich in Teams perfekt ergänzen und Fans eine große Bandbreite an taktischen Spielweisen bieten. Der Modus „Blackout“, ein brandneuer Battle Royale-Modus, bringt Charaktere, Orte, Waffen und Ausrüstung der gesamten Serie in einem erbarmungslosen Überlebenskampf zusammen. Die Map von Blackout ist zudem das größte jemals spielbare Gebiet, das es in Call of Duty jemals gab. Zusätzlich bietet Call of Duty: Black Ops 4 ein beeindruckendes Zombies-Erlebnis, bei dem Spieler in drei verschiedenen Kapiteln gegen eine furchteinflößende Armee von Untoten kämpfen können.

Die Call of Duty: Black Ops 4 Mystery Box beinhaltet eine Vielzahl von exklusiven Sammlerstücken und umfangreiche digitale Inhalte, die keine Wünsche von Call of Duty-Fans offen lassen. Mit der Call of Duty: Black Ops 4 Pro Edition für PlayStation 4 erhalten Spieler den Black Ops Pass zusätzlich zu den regulären Inhalten des Spiels.

Mehr Informationen zu Call of Duty: Black Ops 4 gibt es unter www.callofduty.com/de/blackops4.

Sonnenbrillen aus der Brillenkollektion von Jérôme Boateng

Edel-Optics Stylische Sonnenbrillen von Jérôme Boateng

Edel-Optics und Jérôme Boateng verlosen unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de 2 Sonnenbrillen der aktuellen Brillenkollektion #BOAconnection aus der gemeinsamen Kooperation des Multichannel-Optikers und des Fußballers im Wert von jeweils 199 EUR.

Die zehn Modelle der dritten Kollektion des Sportlers und Trendsetters sind seinem engsten Umfeld gewidmet – jede Brille trägt den Namen einer Person seiner TOP 10.

Zu gewinnen gibt es die Sonnenbrille George, benannt nach seinem älteren Halbbruder, der ebenfalls Fußball gespielt hat und früh ein Vorbild für Jérôme war. Mittlerweile ist er Musiker, rappt als BTNG über seine Kindheit und den, wie er ihn nennt, BOA Clan. Obwohl George in Berlin und der FC Bayern-Innenverteidiger in München wohnt, ist die Verbindung der beiden Brüder stark. Somit ist es keine Überraschung, dass sein Bruder ein Teil der #BOAconnection ist und ihm dieses Modell gewidmet wurde.

Seit 2016 arbeiten Jérôme Boateng und Edel-Optics gemeinsam an der Brillenmarke JB by Jérôme Boateng. Das Motto des Labels – #defendyourstyle – unterstreicht einmal mehr den Anspruch, dem sich Boateng und der Online-Optiker, mit zwei stationären Shops in Hamburg, verpflichtet haben. Die Designs des Trendsetters sind Statements für Individualität, Selbstbewusstsein, den urbanen Lifestyle und Authentizität.

>>> Alle weiteren Modelle von JB by Jérôme Boateng

2-mal HALO 26 Rucksack von Jack Wolfskin

Jack Wolfskin

Jack Wolfskin verlost unter allen Teilnehmern des Adventskalenders auf MENSHEALTH.de zwei Halo 26 Rucksäcke im Wert von jeweils 89,95 Euro.

Der Halo 26 bietet durch sein ORGANIZER- sowie Trinkblasenfach praktische Verstaumöglichkeiten. Hinzu kommen Features wie die Fronttasche oder die Befestigung für eine LED-Leuchte.

Das Polyester-Gewebe DIAMOND RIPSTOP 300D ist besonders robust und durch das TPU-Laminat besonders wetterfest. Ausgestattet ist der Rucksack außerdem mit dem flexiblen ACS TIGHT-Tragesystem, mit dem der Rucksack sehr nah am Körper sitzt. Durch den zentralen Lüftungskanal und die luftdurchlässigen Rückenpolster wird der Rücken permanent leicht gekühlt. Die Hüftflossen lassen sich darüber hinaus praktisch verstauen.

