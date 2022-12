Anzeige Spiel-Empfehlung für die Switch Kleckern im großen Stil: Das neue Splatoon 3 von Nintendo

Der kunterbunte Tinten-Shooter von Nintendo geht in die dritte Runde. Lust auf kreatives Spieldesign, spaßige Online-Action und außergewöhnliches Gameplay? Dann darf Splatoon 3 in deiner Switch-Spielesammlung nicht fehlen

Der japanische Konsolen- und Spielehersteller Nintendo hat ein talentiertes Händchen dafür, die Dinge anders zu machen als der Mainstream. Das besondere 3-in-1-Konsolenkonzept der Switch ist ein gutes Beispiel dafür. Aber auch bei Games findet man in Fernost immer wieder einen erfrischend eigenen Dreh.

So auch beim neuen Splatoon 3: Im Kern ist der exklusive Switch-Titel ein Third-Person-Shooter mit starkem Fokus auf den Mehrspieler-Modus. Doch statt Blei wird hier ausnahmslos Farbe verschossen, verspritzt und verstrichen – und statt klassischer Waffen kommen hier Pinsel, Farbroller und Tintenkanone zum Einsatz. Je ausgefallener, desto besser!

Einzigartiger Gameplay-Mix

Der klassische Modus "Revierkampf" fasst das grundlegende Spielprinzip der Splatoon-Reihe sehr gut zusammen: Hier treten zwei Teams zu je vier Spielern gegeneinander an. Am Ende gewinnt die Seite, die nach drei Minuten die Arena am meisten mit der eigenen Tinte eingefärbt hat. Die geniale Gameplay-Kombi und teils extrem ausgefallene Waffen garantieren einen stets spannenden Schlagabtausch, bieten dir viel Raum für unterschiedliche Strategien und die Chance, das Match mit einem spektakulären Move in allerletzter Sekunde noch zu drehen.

Nintendo Splatoon 3 macht zusammen mit Freunden besonders viel Spaß

Am meisten Laune macht Splatoon 3 natürlich mit bis zu drei Freunden im selben Team. So lässt sich gemeinsam die perfekte Taktik entwickeln und auf Wunsch auch um Ränge kämpfen. Sogar der fordernde Koop-Modus Salmon Run ist wieder mit dabei, in dem du dich gegen immer stärker werdende Horden von anstürmenden Gegnern verteidigen musst.

Für noch mehr Abwechslung sorgen eine ganze Reihe an coolen Spielmodi mit unterschiedlichen Gameplay-Ansätzen, ein stark erweitertes Waffenarsenal, neue Arenen und die Einführung des Online-Hubs Splatsville – eine Stadt, in der du dich frei bewegen und die vielen Spielfeatures auskundschaften kannst.

In Splatsville hast du auch die Möglichkeit, deinen Avatar nach Lust und Laune zu individualisieren. Decke dich in diversen Shops mit neuen Waffen, stylischen Klamotten und coolen Accessoires ein und stelle deine Favoriten und Errungenschaften über deinen persönlichen Spind anderen zur Schau.

Nintendo Die Kampagne von Splatoon 3 ist perfekt, um solo die Spielmechaniken zu trainieren

Last but not least: der Story-Modus

Wenn du von den packenden Online-Fights mal eine Auszeit brauchst, kannst du dich in Splatoon 3 auch in der neuen Einzelspieler-Kampagne nach Herzenslust ausklecksen. Du schlüpfst in die Rolle von "Nummer 3", bekämpfst gemeinsam mit Sidekick Salmini eine ganze Armee an Oktarianern und gehst der großen Fragen nach, warum die Fieslinge plötzlich so merkwürdigen Haarwuchs haben.

Der Story-Modus ist übrigens auch eine erstklassige Gelegenheit, neue Techniken und vor allem die vielen (neuen) Waffen in Ruhe auszuprobieren. Quasi eine Art Riesen-Tutorial, perfekt für Neueinsteiger, die sich mit dem Spiel erst einmal vertraut machen wollen. Und die regelmäßigen Updates garantieren, dass der Spielspaß quasi nie aufhört. Apropos Update: Pünktlich zum 1. Dezember startet die Season 2 von Splatoon 3!

Hier ist für jeden etwas dabei

Egal, ob du lieber allein oder gemeinsam mit Freunden nach abwechslungsreichen und spaßigen Herausforderungen suchst: Splatoon 3 für die Nintendo Switch bietet dir ein breites Spektrum an passenden Spielmodi, in denen du dich locker viele Stunden lang oder auch nur kurz für zwischendurch austoben kannst.

Mach mit: So kannst du eine Nintendo Switch und Splatoon 3 gewinnen

Fülle einfach das untenstehende Formular aus und mit etwas Glück gewinnst du eine Nintendo Switch und das Spiel Splatoon 3. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich, teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2022. Wir wünschen viel Erfolg!