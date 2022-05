Anzeige Die neuen Kopfhörer bei Saturn SONY Over-ear Kopfhörer: Die Komfortzone für deine Ohren

Kopfhörer auf, Umgebungslärm aus: Die neuen SONY Over-ear Kopfhörer passen sich deinen Bedürfnissen an. So kannst du störende Geräusche einfach abschalten und dich auf das konzentrieren, was dir wichtig ist – egal, ob im Job, beim Sport oder zu Hause.

Was haben klapperndes Geschirr, laute Gespräche, knarrende Türen, schreiende Kinder, bellende Hunde und hupende Autos gemeinsam? All das sind ganz normale Alltagsgeräusche – und die können einem leider ziemlich auf die Nerven gehen, wenn man sich gerade konzentrieren muss. Ob beim Arbeiten im Café, beim Workout im Park oder beim Lesen auf der Couch: Es gibt Momente, da braucht man nichts als Ruhe – und die gibt’s jetzt quasi auf Bestellung. Die neuen SONY WH-1000XM5 Over-ear Kopfhörer mit optimierter Noise Cancelling-Technologie helfen dir sprichwörtlich beim Abschalten – an jedem Ort und in jedem Moment. Ohne Kabel. Ohne Schnickschnack. Dafür mit jeder Menge Style und Tragekomfort. Das Beste: Bei SATURN kannst du sie ab sofort bestellen.

Hier bei Saturn bestellen: Kopfhörer in silber oder Kopfhörer in schwarz

Noise Cancelling 2.0: Die ersten Kopfhörer, die mitdenken

Maximale Ruhe, wenn du sie brauchst, perfekter Sound, wenn du ihn willst: Das Geniale an den neuen SONY Kopfhörern ist die Tatsache, dass sie dich nicht nur von nervigen Geräuschen abschirmen. Sie denken auch mit: Insgesamt acht Mikrofone analysieren deine Umgebung, um ein optimales Echtzeit-Noise Cancelling zu gewährleisten. Die Speak-to-Chat-Funktion stoppt deine Musik, sobald du ein Gespräch beginnst und die 360-Grad-Reality-Audio-Technologie lässt dich gänzlich in eine andere Welt eintauchen. Dank Verknüpfung mit Alexa oder Google Assistant und hoher Anrufqualität, bist du immer und überall bestens vernetzt. Langer Tag? Kein Problem: Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 30 Stunden und die Kopfhörer sind so weich gepolstert, dass du sie kaum spüren wirst. Deine Ohren werden es dir danken!

Die Top Features auf einen Blick

Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden, je nach Modus



Praktische Speak-to-Chat-Funktion



Optimierung für Alexa und Google Assistant



Bluetooth-Funktion und Kopplung für bis zu zwei Geräte



Intuitive Bedienung über die Ohrmuschel

Train hard, listen smart: Hör, was dich antreibt

Ob Joggen, Krafttraining oder HIIT: Sport ist dein Ding? Du magst es, dich richtig auszupowern und beim Workout alles zu geben? Dann wirst du die neuen SONY WH-1000XM5 Kopfhörer lieben! Durch ihren perfekten Sitz und den hohen Tragekomfort, machen sie jede Aktivität mit, ohne zu verrutschen, zu drücken oder zu stören. Vor allem aber helfen sie dir dabei, deinen Fokus voll und ganz auf deine Performance zu lenken. Atemgeräusche, Gesprächsfetzen, scheppernde Hanteln oder nervige Musik? Kannst du einfach abstellen und stattdessen deine eigene Playlist laufen lassen. Das ist nicht nur angenehmer, es kann deine Leistungsfähigkeit auch deutlich verbessern.

Und wenn du mal komplett abschalten möchtest: Auch beim Yoga oder Meditieren ermöglichen die Kopfhörer dir ein Maximum an Entspannung und Ruhe.

SONY und SATURN: It’s a match

Du brauchst die neuen SONY Over-ears? Verstehen wir! Bei SATURN bekommst du die neuen Kopfhörer (jeweils 419 €) nicht nur in klassischem Schwarz oder edlem Silber. On top gibt’s auf Wunsch auch noch sechs verschiedene Garantie-Optionen für deine Geräte. Diese schützen dich nicht nur bei Defekten, sondern beispielsweise auch bei Diebstahl – und das macht bei solchen genialen Gadgets definitiv Sinn.

Alternativ kannst du natürlich auch in einem Markt in deiner Nähe vorbeischauen und dich vor Ort überzeugen – sowohl von den Kopfhörern als auch vom weiteren Sortiment. In allen Filialen profitierst du daher auch immer von einer professionellen Beratung. SATURN hat nicht nur eine wahnsinnig große Auswahl, sondern legt auch besonders großen Wert auf Service und Kundenzufriedenheit – online wie vor Ort.

Die neuen Sony Over-ear Kopfhörer überzeugen auf voller Linie: Dank des aktiven Noise Cancellings werden Geräusche minimiert und du kannst dich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist.