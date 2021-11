Sony, Bose & Co. Die besten Kopfhörer-Schnäppchen beim Black Friday

Gerade auf der Suche nach neuen Kopfhörern? Da kommt der Black Friday gerade richtig. Bei Kopfhörern lässt sich heute besonders viel sparen. Das sind die Deals, die sich am meisten lohnen. Aber Vorsicht: Die Zeit der Angebote tickt, und gute Deals sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.

1. Samsung Galaxy Buds Pro für 124 € statt 229 €

Hersteller Samsung Galaxy Buds Pro: Perfekt für Sportler, die auf tollen Sound und ein gutes Noise-Cancelling stehen

Die Galaxy Buds Pro werden in die Ohrmuschel hineingedreht und halten allein durch die fest im Ohr sitzenden Silikonaufsätze (gibt's in 3 Größen). Beim Tragen sind die Buds recht komfortabel. Die Buds sind IPX7-zertifiziert, halten also 30 Minuten in bis zu einem Meter tiefem Wasser durch. Wichtigstes Feature ist aber das gute Active-Noise-Cancelling (ANC). Mit dieser Technik werden eintönige Außengeräusche mit gegenläufigen Schallwellen einfach ausgelöscht. Zusätzlich gibt es einen Umgebungsmodus, der Außengeräusche bewusst durchlässt, beispielsweise beim Laufen im Straßenverkehr.

2. Sony WF-1000XM3 für 99 € statt 150 €

Hersteller Sony WF-1000XM3: Gute Geräuschunterdrückung und viele Zusatzfeatures

Die Kopfhörer halten allein über die Silikoneinsätze im Ohr. Der Klang ist klar, warm und ausgewogen. Bei eingeschaltetem Noise Cancelling hält der Akku bis zu 24 Stunden. Bei ausgeschalteter Geräuschminimierung verlängert sich die Akkulaufzeit um zirka 8 Stunden.

3. Bose QuietComfort QC 35II für 177 € statt 349 €

Hersteller Bose QuietComfort 35: Naturgetreuer Spitzenklang bei jeder Lautstärke

Der Klassiker und Over-Ear-Kopfhörer von Bose ist ein wahres Bass-Wunder und zählt immer noch zu den Topsellern unter den Kopfhörern. Kein Wunder, denn das gute Noise-Cancelling, die lange Akkulaufzeit, der Tragekomfort und die Google-Assist-Funktion überzeugen. Die Kopfhörer eignen sich vor allem im Fitnessstudio. Beim Joggen oder sehr schweißtreibenden Aktivitäten empfiehlt sich eher ein In-Ear-Kopfhörer.

4. Jabra Elite 75t active für 99 € statt 199 €

Hersteller Der Jabra Elite Active 75t ist ein super leichter Kopfhörer für Läufer.

Das Sportmodell von Jabra ist sehr klein und kommt ohne Flügel oder Bügel aus. Die 5,5-Gramm-leichten Stöpsel werden einfach ins Ohr gesteckt, sitzen aber super sicher und fest bei allen getesteten Sportarten. Mit 3 unterschiedlichen Gel-Pads können die In-Ears individuell an die Ohrform angepasst werden.

In-Ear, On-Ear, Wireless: Welche Kopfhörer sind die besten für den Sport?

Sportkopfhörer sollen auch bei schnellen Bewegungen sicher und bequem im Ohr sitzen, intuitiv zu bedienen sein und Schweiß und Spritzwasser standhalten können. Und neben aller Funktionalität sollen sie auch noch gut klingen. Die Hersteller versuchen, diese Kriterien mit ganz unterschiedlichen Bauformen zu erreichen.

Klassische Knopfkopfhörer: Die einfachen Stöpsel, die locker vor dem Gehörgang platziert werden, liegen fast jedem Handy oder MP3-Player bei. Sie verschließen den Gehörgang somit nicht komplett und sind deshalb gut geeignet für alle, die beim Sport noch etwas von ihrer Umgebung mitbekommen wollen. Spezielle Sport-Modelle haben meist einen gummierten Überzug für sicherern Halt.

Die einfachen Stöpsel, die locker vor dem Gehörgang platziert werden, liegen fast jedem Handy oder MP3-Player bei. Sie verschließen den Gehörgang somit nicht komplett und sind deshalb gut geeignet für alle, die beim Sport noch etwas von ihrer Umgebung mitbekommen wollen. Spezielle Sport-Modelle haben meist einen gummierten Überzug für sicherern Halt. In-Ear-Kopfhörer: Durch einen Silikonstöpsel, der in den Gehörgang hineinragt, fallen In-Ear-Kopfhörer weniger leicht aus den Ohren. Das macht sie zum Klassiker unter den Sport-Kopfhörern. Einige Modelle haben zusätzliche Halte-Elemente, alle sollten mit verschiedengroßen Aufsätzen geliefert werden.

Durch einen Silikonstöpsel, der in den Gehörgang hineinragt, fallen In-Ear-Kopfhörer weniger leicht aus den Ohren. Das macht sie zum Klassiker unter den Sport-Kopfhörern. Einige Modelle haben zusätzliche Halte-Elemente, alle sollten mit verschiedengroßen Aufsätzen geliefert werden. Kopfhörer mit Ohrbügeln: Einen noch sichereren Sitz bekommen Sportler bei Kopfhörern mit Bügelhalterung geboten. Die Bögen werden wie Anker hinter das Ohr geklemmt, sodass auch beim Springen, Tanzen oder Sprinten nichts herausfällt.

Einen noch sichereren Sitz bekommen Sportler bei Kopfhörern mit Bügelhalterung geboten. Die Bögen werden wie Anker hinter das Ohr geklemmt, sodass auch beim Springen, Tanzen oder Sprinten nichts herausfällt. On-Ear-Kopfhörer: Stylisch, im Alltag allgegenwärtig und mit tollem Sound ausgestattet – einige Bügelkopfhörer mit Ohrmuscheln eignen sich auch für entspanntere Sporteinheiten. Am wichtigsten ist sicherer Sitz und hohe Atmungsaktivität.

Stylisch, im Alltag allgegenwärtig und mit tollem Sound ausgestattet – einige Bügelkopfhörer mit Ohrmuscheln eignen sich auch für entspanntere Sporteinheiten. Am wichtigsten ist sicherer Sitz und hohe Atmungsaktivität. Over-Ear-Kopfhörer: Sie schließen die Umwelt besonders effektiv ab, sind allerdings auch etwas schwerer als On-Ear-Kopfhörer. Dadurch, dass die Kopfhörer nicht auf dem Ohr liegen, sind sie selbst bei langem Tragen sehr bequem.

