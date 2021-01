MEN'S HEALTH Podcast (Folge 23) Anlauf ins Sportjahr 2021 mit Kugelstoß-Weltmeister David Storl

"Schneller, höher, stärker": 2021 wird ein Jahr der sportlichen Großereignisse – die Fußball-Europameisterschaft und zum 32. Mal der Wettbewerb der Olympischen Spiele in Tokyo gefolgt von den Paralympics. Heute zu Gast: der Chemnitzer David Storl, jüngster Kugelstoß-Weltmeister der Geschichte

Auch Arndt & Uli geben 2021 ihr Bestes für Team MEN'S HEALTH: Um die Vorfreude anzuheizen, bitten sie in unregelmäßigen Abständen einen deutschen Spitzensportler in ihre Show. Heute zu Gast der Welt- und Polizeimeister David Storl. Und der kann nicht nur Kugelstoßen, sondern nimmt es auch in Sachen Schlagfertigkeit mit Arndt & Uli auf. Hört selbst.

