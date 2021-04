MEN'S-HEALTH-Podcast Biohacking – so holst du das Beste aus dir raus

In dieser Folge: Lead by example, mit gutem Beispiel vorangehen. Nico ist so Bio-gehackt, dass er seinen Blutzuckerspiegel fest wie ein paar Hanteln im Griff hat, ihn bringt nichts aus der Ruhe – weder Ulis epische Anmoderation noch Arndts Humor. Wenn ihr mehr über Biohacking, Dave "Bulletproof Coffee" Asprey und Methylene Blue erfahren wollt, seid ihr heute genau richtig beim Gute-Laune-Podcast. Gönn' ihn dir, hör jetzt direkt rein.

Der MEN'S-HEALTH-Podcast als Blog