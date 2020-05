MEN'S HEALTH Podcast (Folge 16) So geht Kinderbetreuung und Familienleben in Coronazeiten

Arndt und Uli wollen ihm den goldenen Info-Nugget für ein friedvolles häusliches Zusammenleben entlocken. Dafür greifen sie auf die sonst so effektive entweder-oder-Fragetaktik zurück. Nur, so einfach lässt sich der erfahrene Podcast-Hase Krahl ("Echte Papas") nicht stellen. Mit findigen Antworten (Arnd: "Lego oder Playmobil?" - Krahl: "Le Mobil!") hält der LEGO-Master die beiden Neu-Podcaster zunächst auf Distanz. Doch schon zum Ende des Warm-Ups zeigt er, worauf es beim Zusammenleben ankommt, nämlich kreatives Engagement auch an trüben Tagen: "Meine Frau war heute außerhäuslich, deshalb habe ich für mich und die Kinder Fischstäbchen gekocht".

Danach: Die Magie von Gurkensalat und Videospielen, 7 Gerichte mit Fischstäbchen, die häufigsten Probleme für Eltern, Multi-Tasking, Home-Schooling, eine Rückkehr in die 1950er?, Toilettenrollen und der Übergang von On- zu Offline, neue Umgangsformen und alte Kartenspiele in Corona-Zeiten, horizontal parenting, und: das aktuelle DAD-Heft.

Der MEN'S HEALTH Podcast als Blog