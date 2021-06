Amazon Prime Day 2021 Das sind jetzt die besten Deals beim Amazon Prime Day

Seit Mitternacht gibt es bei Amazon riesige Rabatte, die ihr noch bis morgen, 22. Juni, abstauben könnt. Damit du dich im Rabatt-Dschungel nicht verirrst, haben wir die tollsten Deals für dich rausgesucht.

Amazon Prime Day 2021: So funktioniert's

Die Rabatt-Aktion richtet sich an alle mit einem Amazon-Prime-Konto. Falls du kein Prime hast, ist das allerdings auch kein Problem, denn du kannst dich kurzfristig bei Amazon Prime anmelden, das Konto kostet regulär 7,99 € pro Monat. Überlegst du es dir dann noch anders, kannst du vom kostenlosen Probe-Monat Gebrauch machen und wieder kündigen.

Amazon Prime Day 2021: Die besten Deals

Bei den zahlreichen Angeboten kann es schwer fallen den Überblick zu behalten. Daher haben wir die besten Angebote für dich rausgesucht. Los geht's!

Philips Bodygroom Series 5000 für 31,29 € statt 59,99 €

Hier bestellen: Philipps Bodygroom Series 5000

Der Ganzkörperrasierer von Philipps eignet sich für die Achseln, die Brust und den Intimbereich. Mit 3 verschiedenen Kammaufsätzen (3, 5, und 7mm), entfernt er mühelos jedes Haar. Hinzu kommt ein extra langer Aufsatz für den Rücken, der sich leicht am Rasierer befestigen lässt und gleichzeitig sicher sitzt, sodass man die Rückenhaare ohne Probleme entfernen kann.

Smartwatch: Fitbit Versa 3 für 174 € statt 229,95 €

Hier bestellen: Fitbit Versa 3

Die Smartwatch Versa von Fitness-Tracker-Pionier Fitbit kommt mit integriertem GPS-Sensor, kontinuierlichem Herzfrequenzmesser und Musikplayer daher. Mit fünf bis sechs Tagen Akkulaufzeit und rund fünf Stunden Aktivitätsaufzeichnung im GPS-Modus ist die Versa 3 eine gute Option für alle, die eine Fitnessuhr mindestens genauso möchten wie eine Smartwatch.

Jabra Elite 75t für 94,90 € statt 179,99 €

Hier bestellen: Jabra Elite 75t

Die Jabra Elite 75t bringen alles mit, was Sportkopfhörer brauchen. Konstruktion, Verarbeitung, Klang und Bedienung können voll überzeugen. Die In-Ear-Stöpsel schotten einen fast völlig von der Umgebung ab. Entsprechend ungetrübt ist der Hörgenuss. Der Klang ist weder aufdringlich basslastig noch zu dünn. In der zugehörigen App kann er über vorgefertigte Soundprofile oder per Equalizer individuell angepasst werden. Die "Hear through"-Funktion schafft einen genialen Kompromiss aus Musikgenuss und Verkehrssicherheit.

Philips Kaffeevollautomat 2200 für 227,99 € statt 399,99 €

Hier bestellen: Philipps Kaffeevollautomat 2200

Der perfekte Deal für alle Kaffeeliebhaber: Mit stolzen 43 Prozent Rabatt kannst du den heißbegehrten Kaffeevollautomaten von Philipps schießen. Das Mahlwerk aus Keramik, der manuelle Milchaufschäumer und die individualisierbare Kaffeeintensität sorgen für perfekte Genuss-Momente.

Samsung Galaxy S20 FE für 449 € statt 649 €

Hier bestellen: Samsung Galaxy S20 FE

Deutschlands beliebteste Smartphone-Marke liefert mit dem Galaxy S20 FE ein grandioses Multitalent. Die Triple Kamera macht zu fast jeder Tag- und Nachtzeit Profi-Fotos und das 6,5 Zoll große Infinity-O Super AMOLED Display sorgt mit einer Taktfrequenz von 120Hz für flüssige Bilder. Zusätzlich verfügt das Smartphone über ein Dual-Sim-Slot und der Speicher lässt sich durch eine Micro-SD-Karte erweitern. Insgesamt ein tolles Angebot, bei dem du heute und morgen 200 € sparst.

NEOLYMP Premium Klimmzugstange für 48,79 € statt 69,95 €

Hier bestellen: NEOLYMP Premium Klimmzugstange

Dieser Deal ist für alle, die ihr Home-Gym ein wenig aufstocken möchten. Die Klimmzugstange kannst du ganz einfach und schnell in den Türrahmen hängen – ganz ohne Schrauben. Das Start-Up aus Berlin hat mit dem ergonomischen Griff dafür gesorgt, dass du maximalen Grip hast und deine Handgelenke durch die angewinkelten Griffe geschont werden. Hier findest du alles, was du über das Training mit einer Klimmzugstange wissen musst.

Sony KE-65XH8096 Bravia 65 Zoll Fernseher für 799 € statt 1.199 €

Hier bestellen: Sony KE-65XH8096 Bravia 65 Zoll Fernseher

Mit einem Rabatt von 33 Prozent sparst du bei diesem Angebot 400 €. Dafür bekommst du einen hochwertigen 4K, LED, 65 Zoll Smart TV mit High Dynamic Range (HDR). Die HDR-Technologie sorgt dafür, dass selbst in sehr dunklen und hellen Bereichen Details sichtbar sind. Das kommt nicht nur beim Fernsehen, sondern auch beim Gaming toll rüber.

Während des Amazon Prime Days kannst du ganze zwei Tage tolle Rabatte landen. Von Kopfhörern, bis zum Smart TV ist hier alles dabei. Zuschlagen lohnt sich. Falls du mehr Angebote brauchst, kannst du hier alle Rabat-Aktionen von Amazon einsehen. Viel Spaß beim Shoppen!