Redaktionslieblinge Die 5 besten neuen Produkte für Fitness und Lifestyle

Eins ist klar: In der Redaktion von Men's Health zu arbeiten hat viele Vorteile. Einer davon ist, dass wir täglich die neuesten Produkte zugeschickt bekommen und diese auf Herz und Nieren prüfen können.

Dabei gibt es immer wieder Produkte, von denen wir so überzeugt sind, dass wir sie dir nicht vorenthalten möchten und können. Hier findest du die Favoriten unserer Redaktion.

1. Fitness-Favorit: Der Six-Pack Geheimtipp Ab Wheel

Sport-Thieme Mit dem Ab-Wheel bringe ich mein Bauchmuskeln zum brennen.

Dieses kleine Trainingsgerät bietet Muskelkater-Garantie! Du kannst so viele Sit-ups machen wie du willst und siehst immer noch keinen Effekt? Dann versuch es mal mit dem Ab-Wheel! "Das Ab-Wheel bringt auch mich immer noch an meine Grenzen. Das kleine Tool kostet nur 17,95 Euro und nimmt nicht viel Platz weg im Homegym", so Nina, Fitness-Volontärin bei Men's Health.

"Das Training mit dem Ab-Wheel ist auch nicht allzu komplex, man kniet sich hin und rollt mit dem Rad so weit nach vorne wie es geht, im besten Fall, bis der Körper komplett gestreckt ist. Das bedarf etwas Übung, aber mit jedem Mal wird es besser." Das Ab-Wheel stärkt nicht nur die Bauchmuskulatur, sondern den gesamten Rumpf, also auch die Rücken-, Schulter- und Brustmuskulatur. Weiteres Plus: Das Gerät von Sport-Thieme hat rutschfeste Griffe und ist super stabil.

2. Food-Favorit: Blackforest Premium Dry Gin BOAR

PR Blackforest Premium Dry Gin BOAR: Der Gin des Jahres 2021

Unsere Food-Redakteurin Kathleen ist Feuer und Flamme für diesen besonderen Gin "Boar, was soll ich sagen! Dieser Gin ist nicht ohne Grund der höchstprämierte Gin der Welt und unter anderem offizieller Gin des Jahres 2021. Er stammt aus einer kleinen Familienbrennerei im Schwarzwald." Daher auch der Name "Blackforest Gin".

"Der Zusatz BOAR steht für das englische Wort Keiler, der auch auf dem Etikett abgebildet ist und sich sicherlich im Schwarzwald herumtreibt. Ich muss allerdings zugeben: Ich habe keine Ahnung von Gin. Ich könnte euch jetzt hier semiprofessionell vorschwärmen, wie mir Wacholder, Lavendel & Co. die Sinne rauben. Aber ganz ehrlich: Das wäre lediglich aus der Beschreibung geklaut, denn ich kann die einzelnen Geschmacksnuancen nicht wirklich unterscheiden. Was ich aber sagen kann: Dieser Gin schmeckt wirklich saulecker und ist sein Geld (rund 33 Euro) sowas von wert."

3. Health-Favorit: Der mobile Stimmungsaufheller von Beurer

Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeitet unsere Health-Redakteurin Christine überwiegend im Homeoffice. "Im letzten Winter schlug mir das Home Office recht heftig auf die Stimmung, bei Regen und Kälte kam ich oft tagelang nicht vor die Tür. Das Tageslicht, das ich vor Corona zumindest immer auf meiner täglichen Radtour ins Office getankt habe, fehlte mir eindeutig. Deshalb habe ich in eine Tageslichtlampe investiert, um meine körpereigene Produktion des Glückshormons Serotonin anzukurbeln. Das Licht macht mich tatsächlich munter und hellt meine Stimmung auf."

Die Tageslichtlampe TL30 von Beurer ist klein und handlich wie ein Tablet mit variablem Standfuß, so dass du sie schnell immer da aufstellen kannst, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt 5 Helligkeitsstufen, 3 Lichtfarben und sie ist UV-frei, allerdings braucht man eine Steckdose in der Nähe. So kannst du dem diesjährigen Homeoffice-Winter gelassener entgegen schauen.

4. Duft-Favorit: Thé Noir 29 von Le Labo

Unser Beauty-Redakteur Philipp schwört auf einen guten Duft: "Für mich das schönste Kompliment: Wenn mich jemand Fremdes auf der Straße auf mein Parfum anspricht und unbedingt wissen möchte, welches ich trage. Das ist mir noch nie so oft passiert wie mit dem Duft Thé Noir 29 von Le Labo."

Das Eau de Parfum duftet, wie der Name schon verrät, nach schwarzem Tee. Dazu kommen süße Feigennoten und herbes Zedernholz. Ein ungewöhnlicher Duft mit Ausdauer: Zwei Spritzer genügen und das Eau de Parfum bleibt den ganzen Tag angenehm wahrnehmbar.

5. Technik-Favorit: iO Zahnbürste von Oral-B

Hersteller Die Oral-B iO 7 überzeugt mit einem integrierten Andruckschutz,

Die Wahl der richtigen Zahnbürste ist gar nicht mal so einfach. Auch Beauty-Experte Philipp musste diese Erfahrung machen: "Neulich hat meine elektrische Zahnbürste nach einer halben Dekade den Geist aufgegeben. Und ich war nach einer kurzen Google-Recherche erstmal überfordert: Welche soll ich mir bloß kaufen?! Von 30 bis 300 Euro ist die Preis-Range schließlich auch verdammt groß. Lohnt es sich echt, so viel für eine Zahnbürste auszugeben? Das wollte ich testen."

Seine Entscheidung war bald gefällt: "Weil mein Zahnfleisch schnell zickig reagiert, fiel meine Wahl auf das Modell iO von Oral-B. Die Bürste reinigt die Zähne sanft, aber gründliche mittels Mikrovibrationen und einem runden Bürstenkopf. Sie hat einen integrierten Andruckschutz, damit man sich durch zu viel Druck nicht das Zahnfleisch wegschrubbt (dafür bin ich anfällig). Bist du zu rabiat, leuchtet sie rot auf. Prima Kontrolle. Außerdem hat die Brüste mehrere Modi: Tiefenreinigung, Whitening, Sensitiv, Zunge. Theoretisch lässt sich die Bürste noch mit einer App auf dem Smartphone koppeln. Mir ist sie aber auch solo smart genug."

Vielleicht hat dich unsere Auswahl dazu animiert, dass du dir den prämierten Gin gönnst, oder dein Sixpack mit dem Ab-Wheel hervor kitzelst. Oder du hast ein wenig Inspiration für das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für dich oder deine Liebsten bekommen.