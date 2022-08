Anzeige Premium-Tech für deine Ideen: einfach Grover Wir haben es gefunden: Das Paradies für Sportler, Influencer & Tech-Nerds

Richtig gute Technik reißt ein Loch in den Geldbeutel. Wer einmal tausende Euro hingeblättert hat, um seine Idee perfekt in Szene zu setzen, der hofft, dass die neueste Anschaffung lange hält und noch länger up-to-date bleibt. Wir haben gute News: Spar dein Geld für wichtige Dinge. Statt teuer kaufen und schnellem Wertverlust, miete dir einfach die neueste Technik. Das geht? Jup, du kannst sofort loslegen.

Statt teuer kaufen und schnellem Wertverlust: einfach Grover

Bei Grover kannst du die neueste Technik einfach mieten, und zwar günstig, schnell und flexibel als Monats-Abo. Der Fokus des Berliner Startups liegt auf der Alternative zum alten Kauf-und Besitz-Denken. Insbesondere bei Technik ist diese Haltung heute nicht mehr zeitgemäß: Die Up-Date-Zyklen von iPhones, Laptops oder Kamera-Technik? Fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre kommt ein neueres Produkt auf den Markt.

Während diese Innovationskraft viele Chancen bietet, ist sie nicht nachhaltig für das eigene hart erarbeitete Geld, und für die Umwelt - Stichwort eWaste - ein absolutes Greuel. Grover will das ändern und schlägt dabei, wie man so schön sagt, zwei Fliegen mit einer Klappe: mehr Geld für dich und mich am Ende des Monats und für alle weniger Plastikwaste auf den Müllbergen dieser Welt.

Wojtek Kalka, Vadim Broccoli

Rent-a-Tech: Flexibler Zugang zu Premium-Technik

"Mit Grover ermöglichen wir Menschen täglichen Zugang zu außergewöhnlicher Technologie - schnell und unkompliziert", so Michael Cassau, der Gründer von Grover, "das macht das Leben nicht nur einfacher, sondern besser." Denn statt Technik und Unterhaltungselektronik teuer zu kaufen, mieten Grover-Kunden sie zum fairen Preis. So kann man mit seinem Content auch großen Produktionen Konkurrenz machen.

Nehmen wir etwa eine Aufnahme deines Outdoor-Gyms, gerne per Drohne, das ist zeitgemäß und sieht stark aus. Allerdings: Die state-of-the-art Drohne DJI FPV kostet knapp 1000 Euro. Bei Grover mietest du sie für einen Monat für unter hundert Euro und produzierst so viele Aufnahmen mit deinen Freunden wie ihr benötigt. Perfekt, um einen neuen Medienpartner anzulocken, oder nur zum Spaß für deine Community. Oder du machst es wie Nik Gührs, deutscher Doppel-Weltmeister und dreifacher World-Cup-Champion. Der dekorierte Profi-Wakeboarder nutzt die beste Technik, um sein Training zu filmen und effektiver zu machen. Er mietet sein Tech-Package bei Gover.

Nik verrät uns heute, warum er welche Technik mietet:

"What's in my bag?": Tech-Essentials für Sportler

Drone: "Es ist immer hilfreich, einen anderen Blickwinkel auf sein Training zu bekommen. Ich benutze gerne eine Drohne, um mir meine Technik aus der Vogelperspektive anzuschauen und zu analysieren." Nik mietet die DJI Mini 2 Fly More Combo bei Grover.

Action-Cam: "Mit der kann ich aus meiner eigenen Perspektive filmen und den Lauf nochmal durchgehen. So können auch andere Leute sehen und erleben, was ich gesehen habe, was dem echten Wakeboarden am nächsten kommt." Nik mietet die GoPro Hero 10.

Vollformat-Profi-Kamera: "Je mehr Perspektiven desto besser – so habe ich mehr Möglichkeiten, Fehler zu erkennen und meinen Fortschritt festzuhalten." Nik mietet die Sony Alpha 7 III und bittet seine Freunde, ihn beim Sport aufzunehmen. In seiner Freizeit steht der Wakeboard-Profi auch selbst hinter der Kamera: "Fotografieren ist meine Leidenschaft."

Laptop: Nik macht für jeden seiner Tricks minutiöse Step-by-Step-Notizen, die er immer wieder durchgeht. Plus: Sein Laptop braucht ordentlich Leistung, da er ihm als Database für alle Aufnahmen dient. Nik mietet das Microsoft Surface bei Grover

Und wie finden wir das bei Men's Health? Das sagten wir doch schon, einfach Grover. Schnapp dir jetzt den Voucher-Code: DOMINIK100 und erhalte noch bis zum 31. August 100% Rabatt auf den ersten Monat, wenn du mindestens 3 Monate mietest. Viel Spaß bei deinem neuem Erlebnis, viel Spaß mit der neuesten Technik!

Mit dem Code DOMINIK100 bei Grover.com sparen.