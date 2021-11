Anzeige Muskeln wachsen, Fett schmilzt Trainings-Buddy Milch: fit mit dem weißen Wunder

Zu Milch hat mittlerweile jeder eine Meinung. Für die einen wäre ihr Kaffee ohne sie nicht denkbar, andere stehen ihr kritischer gegenüber – etwa, was ihre Klimabilanz angeht. Was dagegen eindeutig ist, sind die Fakten zur Milch: So empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) den täglichen Verzehr von ein bis drei Portionen Milchprodukten. Konkret gesagt bedeutet das, du solltest pro Tag zum Beispiel ein Glas Milch (250 ml) trinken und zwei Scheiben Käse essen – damit deckst du deinen täglichen Kalziumbedarf.

Und um nochmal auf das Klimathema zu kommen: Mit der sogenannten „Planeten-Diät“ haben internationale Wissenschaftler:innen erst kürzlich einen Ernährungsplan für die Zukunft entwickelt[1] – gesund für uns und unseren Planeten. Darin verankert sind neben Gemüse tatsächlich auch Fleisch und Milchprodukte, genauer gesagt 250 Gramm täglich. "Milch und Fleisch sind die nährstoffdichtesten Lebensmittel, die es gibt", bestätigt auch der Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach ("Die Ökobilanz auf dem Teller", Hirzel Verlag).

"Vergleicht man zum Beispiel Milch mit Pflanzendrinks, liefert Milch 15 von 17 relevanten Nährstoffen – da können pflanzliche Alternativen nicht mithalten."

Milch vereint viele Vorteile

PR

Halten wir fest: Milch und Milchprodukte sind nicht nur Teil einer ausgewogenen Ernährung, sie sind auch besser als ihr Ruf. Doch welchen Benefit habe ich nun als Sportler von ihnen? Auch hiermit hat sich die Wissenschaft beschäftigt. In einem kanadischen Versuch[2] mussten 56 Männer täglich trainieren – die erste Gruppe sollte danach fettarme Milch trinken, die zweite einen Sojadrink, die dritte ein Kohlenhydratgetränk. Alle hatten den gleichen Kaloriengehalt.

Das Ergebnis nach zwölf Wochen: Die Milchtrinker hatten im Schnitt nicht nur rund ein Kilo mehr Muskeln als die Soja- und 1,5 Kilo mehr als die Kohlenhydrattrinker aufgebaut, sondern sie hatten auch rund ein Kilo Fett abgebaut!

Eine Erklärung dafür liegt im wertvollen Milcheiweiß. Es besteht aus Kasein und Molke und weist alle essenziellen Aminosäuren auf. Diese können nicht vom Körper selbst hergestellt werden, sondern müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Milch und Milchprodukte enthalten besonders viel Milcheiweiß, es dient dem Aufbau und Erhalt der Muskulatur. Protipp: Extra eiweißreich ist etwa der Harzer Käse mit gut 30 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm!

Fazit? Die Milch gehört einfach dazu. Und nicht umsonst heißt es: Sixpacks entstehen in der Küche, nicht im Fitnessstudio!

Hier findest du noch mehr Informationen

[1] EAT-Lancet-Kommission

[2] American Journal of Clinical Nutrition, 2007, Bd. 86 (2), S. 373-381