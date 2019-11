Weg mit dem Bauchansatz in 12 Wochen Mit diesem Trainingsplan nimmst du ab, ohne Muskeln zu verlieren

Ein paar Kilos zu viel auf der Waage machen nicht nur optisch wenig her, sondern sind auch aus gesundheitlicher Sicht ein Warnzeichen. Deshalb: besser weg damit! Genau hier kommen unsere effektivsten Abnehm-Workouts und Fitness-Übungen ins Spiel, aus denen wir einen strukturierten und zielführenden Plan entwickelt haben – mit Abspeck-Garantie.

Warum sollte ich mir 12 Wochen Zeit zum Abnehmen nehmen?

Vielleicht fragst du dich: Schnell und gleichzeitig nachhaltig abnehmen – geht das eigentlich? Ja, definitiv. Unser Trainingsplan ist nämlich auf 12 Wochen ausgelegt. Diese Zeit solltest du dir definitiv nehmen, um deine überschüssigen Kilos zu killen. So erzielst du allein durch die Umstellung deines Trainings einen sichtbaren Fett-weg-Effekt. Hast du bis jetzt gar nicht trainiert, wird das Mehr an Workout-Volumen sogar noch besser anschlagen. Dein Spiegel kann sich also schon mal auf eine imposante Veränderung einstellen.

Unsere Empfehlung 12-Wochen-Trainingsplan: Abnehmen, ohne Muskeln abzubauen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter 12-Wochen-Plan mit 17 Workouts

67 Übungen – beschrieben und mit Bildern

optimiert zum Ausdrucken 9,90 € Jetzt kaufen

Was brauche ich, um schnell und nachhaltig abzunehmen?

Wenn du auf schnellstem Wege abspecken willst, solltest du auch deine Ernährung umstellen. Keine Frage, Training und mehr Alltags-Bewegung bringen dich auf die richtige Strecke. Den Turbo jedoch zündest du erst, wenn sich auch dein Speiseplan verändert. Auch dafür lohnt sich ein strukturierter und erprobter Plan.

Mehr als eine Ergänzung: unser bester Ernährungsplan zum Abnehmen

Was ist das beste Training zum Abnehmen?

Unser Trainingsplan liefert mit 67 hocheffektiven Übungen Abwechslung pur, inklusive detaillierten Anleitungen. Krafttraining bildet somit die Basis für deine Abspeck-Erfolge. Doch eine smarte Mischung macht dein Training noch wirksamer, konkret sprechen wir hier von zusätzlichen knackigen Intervall-Einheiten, die deine Fettpolster im Eiltempo schmelzen lassen. Das Beste daran: Anders als bei langen Dauerläufen erhältst du dadurch deine wertvolle und männliche Muskelmasse.

Unser Plan ist für Einsteiger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene ideal

Zudem kannst du den Plan auf dein persönliches Fitness-Level anpassen. Egal, ob Einsteiger oder Fortgeschrittener – du findest 3 unterschiedliche Phasen, in denen du für je 4 Wochen trainierst.

So funktioniert unser Abnehm-Trainingsplan

Dein Körper bekommt jeden Monat neue Reize dank wechselnder Übungen, Wiederholungszahlen und Pausenzeiten zwischen den Sätzen. Damit du innerhalb der 12 Wochen wirklich alles aus dir herausholst, erhöhen wir das Trainings-Volumen kontinuierlich und natürlich auch die Intensität in den einzelnen Einheiten. Du siehst: Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Pack die Veränderung jetzt an!

Unser hundertfach erprobter Trainingsplan lässt deine Kilos garantiert purzeln. Direkt den Trainingsplan downloaden und noch heute loslegen! Im Anschluss brauchst du dann neue Jeans, und zwar engere.

