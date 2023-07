Wie genau wir dich dorthin bringen? Indem wir erst nach und nach die Intensität steigern. Viele Einsteiger machen nämlich den Fehler, jeden Tag gleich Vollgas geben zu wollen. Das Problem: Deine Sehnen, Bänder, Gelenke und Muskeln überlasten schnell. Und auch dein Kopf macht das nicht lange mit. Sich jedes Mal aufs Neue an ein zu großes Ziel zu wagen und dann zu scheitern, kann nämlich frustrierend sein. Wichtig also, dass du langsam anfängst. Das Motto: Die Letzten werden die Ersten sein. Vom 24. bis zum 30. Juli 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 7,90 Euro statt 9,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Lauf-Training!

Was erwartet dich konkret?

Du trainierst nur 3-mal pro Woche. Das reicht aber auch vollkommen aus, um deinem Ziel mit großen Schritten näherzukommen. Außerdem hast du so zwischen den Trainingstagen ausreichend Pause. Wir setzen in den einzelnen Einheiten auf einen Wechsel aus Laufen und Gehen. Mit jeder Woche wird der Laufanteil höher, während die Gehpausen kürzer werden. So stellen wir sicher, dass du Einheit für Einheit eine Zwischenetappe auf deinem Weg zum langfristigen 5-Kilometer-Ziel erreichst. Dieses schrittweise Vorgehen ist nicht nur wichtig, um deine körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern, sondern auch unglaublich motivierend. So kannst du nämlich direkt nachvollziehen, wie du Woche für Woche besser wirst. Und am Ende der 8. Woche bist du dann so fit, dass du die 5 Kilometer ohne Gehpausen durchziehst. Du glaubst uns nicht? Dann probiere es am besten direkt aus!