In diesem Artikel: Wie ist das Workout für eine breite Brust aufgebaut?

Wie oft muss ich pro Woche trainieren?

Ja, 14 Tage sind ein straffer Zeitraum. Dennoch lässt sich in 2 Wochen eine optisch herausragende Brustmuskulatur aufbauen – mit einem smart konzipierten Plan, der für hohe Intensität sorgt, dich jedoch nicht komplett überlastet. Fordern wird dich das intensive Front-Programm jedoch schon, und zwar ordentlich. Doch die gute Nachricht ist: Kurzfristig lohnt es sich sogar, in ein leichtes Übertraining zu geraten, um gezielte Reize zu setzen. Also, auf zur Power-Brust.

Mit unserem 2-Wochen-Trainingsplan fürs Home-Gym erwartet dich eine intensive, aber äußerst lohnenswerte Fokus-Phase für eine herausragende Brustmuskulatur. Also, stellst du dich der Challenge? Vom 11. bis zum 17. September 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 4,90 Euro statt 7,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Brust-Training!

Dann führe das Power-Programm durch und sichere dir eine echte Heldenbrust. Hier geht's zum Download.

Dein Trainingsplan Trainingsplan Breite Brust im Home-Gym in 2 Wochen Trainingsplan

gezielter Aufbau deiner Brustmuskulatur

nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig

3 effektive Workouts mit Warm-up, alle Übungen als Bild und Video

auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne 7,90 € nur 5,90 € Das könnte dir auch gefallen Rückenschmerz-Soforthilfe 9,90 € 4-Wochen-Programm bei Rückenbeschwerden

schnelle Ergebnisse mehr Infos Gesunder, starker Rücken im Home-Gym in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

beugt Schmerzen vor, baut Muskeln auf mehr Infos Muskelaufbau-Ernährungsplan für 8 Wochen 14,90 € Ernährungsplan

ideal für den Muskelaufbau mehr Infos Turbo-Kombi für das Sixpack in 2 Wochen 9,90 € 7,90 € Turbo-Kombi für schnelle Ergebnisse

ideale Urlaubs-Vorbereitung mehr Infos Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Wie ist das Workout für eine breite Brust aufgebaut? Logisch, dass in vielseitigen Workouts die Brustmuskulatur im Fokus steht. Allerdings lassen sich die Effekte zusätzlich maximieren, indem wir durch eine spezielle Ganzkörper-Einheit auch deine Hormonproduktion ankurbeln. Produzierst du mehr Testosteron und Wachstumshormon, wächst auch deine Heldenbrust schneller. Zur erfolgreichen Durchführung genügt es übrigens, wenn du zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln und eine verstellbare Hantelbank parat hast. Anders gesagt: Du kannst das Programm sowohl im Home- als auch im regulären Gym durchziehen.

Wie oft muss ich pro Woche trainieren? In Woche 1 erwarten dich 4, in Woche 2 sogar 5 Workouts aus zwei sich abwechselnden Einheiten: Die erste ist ein reines Brust-, die zweite ein Ganzkörpertraining. Zum Schluss kommt noch eine "gainiale" Pump-Session hinzu, die dir ein unschlagbares Nachherfoto sichert. Übrigens findest du in der Ganzkörper-Session auch ausgleichende Rückenübungen, die deinem Brustmuskelwachstum die Krone aufsetzen. Schließlich bringt ein starker oberer Rücken deine Front noch besser zur Geltung .

Der schnellste Weg zur Heldenbrust führt nicht durch einen Liegestütz-Marathon. Stattdessen erwarten dich vor allem drückende Kurzhantel-Moves und sogar Bein- und Rückenübungen, die für Turbo-Erfolge sorgen. So stehen in 14 Tagen ganze 9 Workouts an, dir unterm Strich jedoch eine imposante Brustmuskulatur bescheren. Durchziehen ist angesagt!