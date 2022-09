Bodyweight-Trainingsplan JETZT REDUZIERT! So wirst du mit Bodyweight-Training zu Hause rundum fit

Warum unser Trainingsplan Fit wie nie heißt? Weil wir dich damit in Bestform bringen, und zwar mit reinem Eigengewichts-Training. In 8 Wochen wirst du dabei nicht nur deinen eigenen Körper, sondern auch die Schwerkraft völlig neu kennen- oder besser gesagt: spüren lernen. Speziell beim Thema Bodyweight-Training ist es entscheidend, nicht planlos drauf los zu ackern, sondern mit einem strukturierten und durchdachten Trainingsplan zielgerichtet zu trainieren. Konkret kannst du nach 8 Wochen konsequentem Training mit einem Minus an Fett und einem Plus an Muskeln und Athletik rechnen. Vom 26. September bis zum 2. Oktober 2022 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los und trainiere dich rundum fit!

Hier kannst du den rundum-fit-Trainingsplan direkt herunterladen:

Jetzt loslegen Trainingsplan Top-fit mit Bodyweight-Training in 8 Wochen Trainingsplan

36 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Das beste Trainingstool? Dein eigener Körper! Der beste Trainingsplan? Unserer erprobter Bodyweight-Trainingsplan! Denn darin zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen und ganz ohne teures Equipment zu mehr Athletik und besserer Performance kommst. Und das Beste: Die Workouts sind kurz und knackig, sodass du wirklich immer und überall loslegen kannst. Egal, ob vor der Arbeit im Schlafzimmer, in der Mittagspause im Büro oder nach dem Feierabend im Park. Also, Plan runterladen und loslegen! Konkret erwarten dich je nach Trainingsstand 3 bis 4 Workouts pro Woche. Aber Achtung: Nach 4 Wochen steigern wir die Intensität. Also lieber etwas langsamer einsteigen und nach und nach mehr Gas geben, als dich und deinen Körper gleich zu Beginn zu überfordern. In den einzelnen Einheiten forderst du stets deinen gesamten Körper heraus. Schließlich ist mehr Athletik das Ziel unseres Plans. Und das erreichst du am besten, indem du deinen Körper als Ganzes trainierst. Mehr Athletik ist möglich! Und dafür brauchst du weder ein Studio noch teures Home-Gym-Equipment. Dein eigenen Körper reicht dafür vollkommen aus. Einzige Voraussetzung: Du hast unseren clever konzipierten Bodyweight-Trainingsplan. Denn darin zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen in Topform kommst. Und das mit nur 3 kurz und knackigen Ganzkörper-Workouts pro Woche. Aber am besten du überzeugst dich selbst. Also, runterladen und Vollgas geben! mehr Infos nur 14,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Was sind die Vorteile des Eigengewichts-Trainings?

Nur einer von diversen Vorteilen des Eigengewichts-Trainings ist, dass du bei der Tool-freien Trainingsform wertvolle Zeit sparst. Schließlich entfällt die Hin- und Rückfahrt ins Gym. Das hilft übrigens auch gegen den inneren Schweinehund, den du daheim zudem mit deiner persönlichen Workout-Playlist bekämpfen kannst. Und nach dem Training kannst du es dir dann direkt auf deiner heimischen Couch gemütlich machen. Genial, oder?

Was sind die Vorteile eines Profi-Plans?

Um nichts an Effektivität einzubüßen, brauchst du einen durchdachten Plan, der dich trotz fehlender Maschinen zu einer werden lässt. Hier kommt unser Coach ins Spiel, nämlich Niklas Mattern. Der Bodyweight-Experte aus Lüneburg ist sogar Liegestütz-Weltrekordhalter. In nur 60 Sekunden schaffte er ganze 55 Archer-Push-ups (eine fortgeschrittene Variante). Aber keine Sorge! Die Einheiten in diesem Plan sind für jedes Fitness-Level geeignet und somit auch für Einsteiger definitiv machbar. Vor jeder Einheiten bereiten dich die Warm-ups optimal auf die Belastung vor. Zudem lernst du, wie du mit dem richtigen Bewegungs-Tempo die Intensität clever steuern kannst. Wo wir gerade vom Lernen sprechen: Die Workouts enthalten reihenweise kreative Übungen, die dein Bewegungs-Repertoire sinnvoll erweitern. So führt der Plan nicht nur Einsteiger, sondern auch Fortgeschrittene mit Vielfalt und kontinuierlich steigender Intensität ans Ziel.

Training ganz ohne Tools kann effektiv sein – wenn du den richtigen Plan dafür hast. Aufbau, Übungen und Belastung sollten mehr als durchdacht sein. Genau das ist bei unserem Bodyweight-Trainingsplan der Fall. Es winken: weniger Fett sowie mehr Muskeln und Dynamik. Worauf wartest du also noch? Schließlich heißt es "Bodyweight" und nicht "Body wait".

