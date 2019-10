Coaching Zone Fitnesstrainingspläne zum Abnehmen und Muskelaufbau

Hier findest du einen Überblick über fertige Pläne, die dich beim Erreichen deines Ziels unterstützen. Solltest du dich für einen Plan interessieren, dann kannst du ihn bequem über PayPal kaufen. Direkt nach Abschluss der Zahlung steht dir der Plan als PDF-Download zur Verfügung.

Trainingsplan zum Abnehmen in 12 Wochen

MensHealth.de Trainingsplan: Abnehmen in 12 Wochen

Unser 12-wöchiger Trainingsplan zum Abnehmen zeigt dir Schritt für Schritt die besten Abnehm-Übungen in 17 verschiedenen Workouts. Zum Download

für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 17 Workouts

67 Übungen – beschrieben und mit Bildern

optimiert zum Ausdrucken

für nur €9,90. Zum Download

Endlich mehr Muskeln: Trainings- und Ernährungsplan für Hardgainer

MensHealth.de Trainings- und Ernährungsplan für Hardgainer

Wer mit Gewichtsproblemen kämpft, mag sie beneiden: sogenannte Hardgainer (auch dünne Heringe, Hühnerbrüste oder Hungerhaken genannt). Sie können essen und trainieren, wie und was sie wollen, aber dabei kein Gramm Muskeln zulegen – allerhöchstens ihren Bauchumfang steigern. Regelmäßig schreiben uns Betroffene mit der dringenden Bitte: Bitte sagt mir, wie man zunimmt! Mit dieser Methode legen auch dünne Heringe endlich dicke Muckis zu. Einfach den Plan als PDF downloaden und Masse aufbauen! Zum Download

für Einsteiger und Fortgeschrittene

70 Übungen – beschrieben und mit Bildern

detaillierter Ernährungsplan mit 59 Rezepten

optimiert zum Ausdrucken

Kombipreis: nur €12,90. Zum Download

Ganzkörper-Workout ohne Fitness-Studio: 4-Wochen-Plan

Shutterstock / Baranq In unserem detaillierten 4-Wochen-Trainingsplan zum Download zeigen wir Ihnen, wie Sie in nur 3 Stunden pro Woche den gesamten Körper effektiver trainieren als je zuvor

In unserem detaillierten 4-Wochen-Trainingsplan zum Download zeigen wir dir, wie du in nur 3 Stunden pro Woche den gesamten Körper effektiver trainieren als je zuvor – und das ganz ohne Fitness-Studio.

Die 20 Übungen, auf denen der Plan basiert, kommen ohne komplizierte Bewegungsabläufe aus. So ist garantiert, dass du dich nicht lange an die Übungen gewöhnen müssen, sondern dich schnell voll auspowern kannst. Im kostenpflichtigen Download-Plan (nur €3,90) stellen wir dir die Übungen und die daraus zusammengestellten Workouts vor. Du willst keine Zeit verschwenden? Dann starte den Download !

ideal für Einsteiger

optimiert zum Ausdrucken

für nur €3,90. Zum Download

Sichtbar mehr Muskeln in 12 Wochen: der ultimative Plan

Lebedev Roman Olegovich / Shutterstock Trainingsplan: Muskelaufbau in 12 Wochen

Was tun für schnelles Muskelwachstum? Klar ist: Ohne passendes Krafttraining werden Brust, Quadrizeps & Co. nicht größer. Wie sieht also das optimale Zuwachs-Workout aus? Auf den ersten Blick eher unspektakulär, denn Seile, Swiss Balls und Wackel-Bretter bleiben besser in der Gym-Ecke liegen. Stattdessen solltest du dich auf die echten Muskelaufbau-Klassiker konzentrieren.

Unser 12-Wochen-Plan kombiniert die effektivsten Muskelaufbau-Übungen mit nur einem Ziel: maximale Zuwächse. Zum Download

für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 14 Workouts

94 Übungen – beschrieben und mit Bildern

optimiert zum Ausdrucken

für nur 9,90€. Zum Download

Der Ernährungsplan zum Muskelaufbau

MensHealth.de Ernährungsplan: Muskelaufbau in 12 Wochen

Mit Pulver und Pillen zu mehr Power und einer muskulösen Optik? Schön wär’s! Imposante Muskeln bekommst du nur durch intensives Training in Kombination mit einer fitness-orientierten Ernährung.

Unser erprobter Muskelaufbau-Ernährungsplan erklärt dir Tag für Tag, wie dein Zuwachs-Projekt in nur 12 Wochen ein Erfolg wird. Zum Download

für Einsteiger und Fortgeschrittene

48 detaillierte Rezepte – einfach und lecker

zielorientierte Snack-Tipps

optimiert zum Ausdrucken

für nur 9,90€. Zum Download

Der Ernährungsplan zum Abnehmen

MensHealth.de Ernährungsplan zum Abnehmen als Download

Hier kommt der ultimative 12-Wochen-Ernährungsplan zum Abnehmen. Der Plan beinhaltet leckere, schnelle Rezepte für Frühstück, Mittag und Abendessen. Zudem bekommst du durch unsere Vorgaben ein besseres Gefühl für die richtigen Mengen und Portionsgrößen – und das ist viel wichtiger als zum Beispiel Kalorien zu zählen. Starte jetzt den Download!

64 leckere, schnelle Rezepte

Basis-Wissen zum Thema Ernährung

optimiert zum Ausdrucken auf DIN A4

für nur 9,90€. Zum Download

Sixpack in 8 Wochen: der Trainingsplan

Shutterstock / I T A L O Der Trainingsplan zur Sixpack-Challenge

Hier kommt unser Ganzkörper-Trainingsplan für deinen Waschbrettbauch! Auch wenn der Fokus auf der Bauchmuskulatur liegt, sind unsere Trainingsempfehlungen auf den ganzen Körper ausgerichtet, denn mit Bauchübungen (allein) wirst du dein Sixpack nicht freilegen.

Dieses knallharte Workout wird dich und dein Sixpack in den nächsten 2 Monaten in Bestform bringen. Los geht's! Zum Download

für Fortgeschrittene

optimiert zum Ausdrucken

für nur 7,90€. Zum Download

Abnehmen in 4 Wochen: der Plan

Shutterstock / Mel-nik In unserem 4-Wochen-Abnehm-Trainingsplan zum Download verraten wir, wie Sie sich vom Festtagsfett verabschieden

In unserem 4-Wochen-Abnehmplan zeigen wir dir, wie du wöchentlich ein Kilo abnimmst bei gleichzeitigem Muskelzuwachs. Dafür werden insgesamt 21 Einheiten aus dem Bereich Kraft- und Kardio-Training miteinander kombiniert.

Ein Mix aus Kraft, Athletik und Ausdauer, der das Fett schmelzen lässt. Zum Download