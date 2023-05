Du willst Rückenschmerzen vorbeugen und zeitgleich etwas für deine rückseitige Optik tun? Dann ist unser hocheffektiver 8-Wochen-Plan wie für dich gemacht. Denn darin zeigen wir dir, wie du durch gezieltes Training deiner Oberkörper-Rückseite, aber auch deines restlichen Körpers lästiges Zwicken und ätzende Verspannungen im Keim erstickst. Genial: Unser Programm ist perfekt im Home-Gym umsetzbar.

Was gibt es beim Rückentraining zu beachten? So einiges! Denn dein Rücken besteht aus zahlreichen Muskeln — von großen (wie dem Latissimus) bis zu kleinen (wie dem Infraspinatus). Da passiert es leicht, dass man einen Muskel im Training übersieht. Aber keine Sorge: Genau dafür hast du unseren Plan, der dein gesamtes Kreuz stabilisiert und sichtbar stärker macht. In 3 Einheiten pro Woche bearbeitest du stets deinen gesamten Rücken sowie je eine weitere Körperpartie. Schließlich sind muskuläre Ungleichgewichte ein häufiger Grund für Verspannungen und Schmerzen. Nur wenn du deinen Körper als Einheit trainierst, verhinderst du auf Dauer nervige Beschwerden. Dies ist auch der Grund, warum wir vor allem auf die sogenannten mehrgelenkige Übungen setzen, also Übungen, die mehrere Muskeln gleichzeitig beanspruchen und so auch das Zusammenspiel einzelner Körperregionen verbessern. Vom 29. Mai bis zum 4. Juni 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Muskelaufbau-Training!

Dein Trainingsplan Trainingsplan Gesunder, starker Rücken im Home-Gym in 8 Wochen Trainingsplan

beugt Schmerzen vor, baut Muskeln auf

nur Kurzhanteln und Klimmzugstange nötig

6 Workouts, 36 Übungen als Bild und Video

auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne 14,90 € nur 9,90 €

beugt Schmerzen vor, baut Muskeln auf mehr Infos Rückenschmerz-Soforthilfe 9,90 € 4-Wochen-Programm bei Rückenbeschwerden

schnelle Ergebnisse mehr Infos Muskelaufbau-Ernährungsplan für 8 Wochen 19,90 € 14,90 € Ernährungsplan

ideal für den Muskelaufbau mehr Infos Training und Ernährung für das Sixpack in 8 Wochen 19,90 € Trainings- und Ernährungsplan, perfekt fürs Home Gym

Was erwartet dich in unserem Trainingsplan? Der Plan sieht sogar auch Übungen für die Beine vor. Damit fällt nicht nur deine körpereigene Hormonreaktion stärker aus, sondern du deckst auch eine weitere große und funktionelle Muskelgruppen abseits des Rückens ab. Deine Schenkel fungieren schließlich als Fundament, auf dem dein Körper steht. Schwache Beine bedeuten in der Regel nämlich auch eine schwache obere Hälfte. So können Beschwerden im Rücken beispielsweise auch daher kommen, dass deine Gesäßmuskulatur Defizite aufweist. Zeitgleich sorgen wir durch diesen Ganzkörper-Ansatz natürlich auch dafür, dass du überall an Muskelmasse zulegst und so den athletischen Look von Kopf bis Fuß erhältst.

Hast du nach 4 Wochen ein solides Fundament gelegt, erhöhen wir die Schlagzahl. Sprich: Eine weitere Einheit sowie neue Übungen warten auf dich. Denn nur, wenn du deinen Körper vor neue Herausforderungen stellt, passt er sich in Form von einem Plus an funktioneller Muskulatur an. Plus: Durch das veränderte Programm sorgen wir für ordentlich Abwechslung und damit zusätzlich für mehr Spaß und Motivation. Also, worauf wartest du noch?

Ein starker und gesunder Rücken ist ein Trainingsziel, das nahezu jeder erreichen kann. Unser erprobter 8-Wochen-Plan zeigt dir, wie du mit nur 3 bis 4 Einheiten pro Woche dein Kreuz, aber auch deinen restlichen Körper aufs nächste Level bringst und so einen athletischen, fitten und beschwerdefreien Körper bekommst. Also, Plan runterladen und Rückenschmerzen den Rücken kehren!