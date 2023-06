Soforthilfe-Programm für einen beschwerdefreien Rücken

Es zwickt im Rücken und du hast Schmerzen bei jeder Bewegung? Dann bist du nicht alleine. Genauer gesagt hat jeder dritte Erwachsene in Deutschland öfter oder ständig Rückenschmerzen. Genau deshalb haben wir ein Soforthilfe-Programm entworfen, das deine Schmerzen in nur 4 Wochen lindert. Das Einzige, was du zur Umsetzung benötigst: eine Faszienrolle, ein Trigger-Ball sowie ein Paar im Gewicht verstellbare Kurzhanteln. Du kannst also quasi direkt loslegen. Unser Plan stärkt dir den Rücken – garantiert! Vom 26. Juni bis zum 2. Juli 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 7,90 Euro statt 9,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Soforthilfe-Training!

Dein Trainingsplan Trainingsplan Rückenschmerz-Soforthilfe 4-Wochen-Programm bei Rückenbeschwerden

schnelle Ergebnisse

Mobilisierung und Kräftigung

nur Faszienrolle, Trigger-Ball und Kurzhanteln nötig

auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 9,90 € Das könnte dir auch gefallen Gesunder, starker Rücken im Home-Gym in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

beugt Schmerzen vor, baut Muskeln auf mehr Infos Gesunder, starker Rücken im Home-Gym in 2 Wochen 9,90 € 5,00 € Trainingsplan

beugt Schmerzen vor, baut Muskeln auf mehr Infos Muskelaufbau-Ernährungsplan für 8 Wochen 19,90 € 14,90 € Ernährungsplan

ideal für den Muskelaufbau mehr Infos Turbo-Kombi für das Sixpack in 2 Wochen 9,90 € 7,90 € Turbo-Kombi für schnelle Ergebnisse

ideale Urlaubs-Vorbereitung mehr Infos Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Was macht unseren Plan so effektiv? Schmerzen und Verspannungen haben meist zwei gegensätzliche Ursachen. Die erste: Man bewegt sich zu wenig, da man sich schließlich schonen möchte. Die zweite: Man versucht die Schmerzen mit intensivem Training schnell zu beseitigen und überlastet so den Körper. Unser Plan wählt genau die Mitte dieser beiden Extreme. Durch Mobilisierung der Hüft-, Oberschenkel und Rückenmuskulatur bringen wir deinen Körper zwar wieder in Bewegung, doch garantiert das Arbeitspensum einen sanften Einstieg. Eines noch vorab: Bevor du ins Training startest, solltest du dich auf jeden Fall von einem Arzt abchecken lassen. Gibt er dir grünes Licht, kannst du loslegen.

Wie sieht unser Plan gegen Rückenschmerzen im Detail aus? Pro Woche trainierst du 6-mal. Das klingt auf Anhieb zwar nach viel, aber so stellen wir sicher, dass du dich regelmäßig und vor allem vielfältig bewegst. Außerdem bist du nach nur 10 bis 20 Minuten mit einer Einheit durch. Und 1 oder 2 Stunden pro Woche in einen gesunden Körper zu investieren, ist doch ein guter Deal, oder? Hast du deinen Körper wieder in Bewegung gebracht, starten wir in den Wochen 3 und 4 damit, deinen Körper zu kräftigen. Das Mobility-Programm behältst du bei, hinzu kommen jedoch einige bewährte Übungs-Klassiker. Diese verwandeln deine Muskeln in ein Schutzschild, das jegliche Schmerzen abwehrt.

Wer hat den Plan entworfen? Baumeister unseres Anti-Rückenschmerzen-Programms ist übrigens der Diplom-Sportwissenschaftler und Schmerztherapeut Markus Bremen. Seit 2014 betreibt der Fitness-Experte das move better-Institut in Köln-Ehrenfeld und hilft tagtäglich Menschen, einen gesunden und beschwerdefreien Körper zu erreichen und zu behalten. Der Fokus seiner Arbeit liegt dabei in der Konzeptionierung maßgeschneiderter Bewegungs- und Trainingsprogramme für Individualsportler, Kleingruppen oder Unternehmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. An der IST-Hochschule verantwortet er als Dozent außerdem das Modul "Functional Training". Der Mann weiß also ganz genau, wovon er spricht. Und mit unserem effizienten Soforthilfe-Programm gegen Rückenschmerzen kannst auch du von Markus Expertise profitieren.

Markus Bremen Mit diesem Mann sagst du deinen Rückenbeschwerden den Kampf an