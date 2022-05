8-Wochen-Trainingsplan Fett weg in 8 Wochen mit unserem hochintensiven Fatburning-Programm

Ja, du kannst zur Fettverbrennung auch einfach laufen gehen. Aber hast du wirklich Zeit zu verschenken? Schließlich lässt sich Fatburning auch deutlich effizienter gestalten – mit hochintensivem, smart strukturiertem Krafttraining. Hierbei schöpfst du nämlich nicht nur einen höheren Nachbrenneffekt aus, sondern benötigst dank hoher Intensität für gleiche Resultate auch deutlich weniger Zeit. Dazu kommt, dass du mit smart strukturierten Fett-weg-Workouts deine wertvolle Muskelmasse erhältst – ein weiterer Pluspunkt für sichtbare Resultate. Ein Mehr an Muskulatur erhöht nämlich deinen Grundumsatz, sprich: Du verbrennst im Ruhemodus mehr Kalorien. Cool, oder? Letzter Pluspunkt: Durchdachte High-Intensity-Workouts fordern deinen gesamten Körper statt nur die untere Körperhälfte. Um die genannten Effekte auch einzuheimsen, benötigst du jedoch einen Trainingsplan, dessen Parameter genau auf dieses Ziel kalibriert sind. Dürfen wir vorstellen? Hier kommt unser effektivstes Fatburn-Programm für 8 Wochen:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Fett weg im Home-Gym 8-Wochen-Trainingsplan

nur Kurzhanteln und Bank nötig

für Anfänger und Fortgeschrittene

alle Übungen als Bild und Video

25 Seiten, auf jedem Gerät abrufbar Schließen Trainingsplan Fett weg im Home-Gym 8-Wochen-Trainingsplan

Du hast keine Zeit zu verschenken? Dann legen wir den hier gezeigten Fatburning-Turbo ans Herz. Effizienter als mit hochintensivem, smart strukturiertem Krafttraining lassen sich sichtbaren Ergebnisse nicht erzielen. Die Gründe dafür: ein hoher Nachbrenneffekt dank maximaler Intensität. Zudem erhältst du mit unseren Fett-weg-Workouts deine wertvolle Muskelmasse. Genau das wirkt sich unterm Strich auf deinem Grundumsatz aus. Noch ein Pluspunkt: Die im Plan verwendeten High-Intensity-Workouts fordern deinen gesamten Körper statt nur einzelne Muskelgruppen. Klingt nahezu unschlagbar, oder? Zur Umsetzung brauchst du neben deinem eigenen Körpergewicht lediglich zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln sowie eine stabile Hantelbank. In den Wochen 1-4 warten insgesamt 4 Workouts auf dich: 2 verschiedene Ganzkörper-Einheiten und eine schweißtreibende Turbo-Session. Gemeinsam habe alle dieser Workouts, dass die darin vorgesehenen Übungen primär die großen Muskelgruppen deines Körpers fordern. In Gesäß-, Bein- und Rückenmuskulatur liegt schließlich das größte Fettverbrennungs-Potenzial. Während in den Ganzkörper-Workouts alternierende Sätze anstehen, kommt in der Turbo-Session eine pausenlose Dauer-Belastung auf dich zu, die jedoch deutlich kürzer ausfällt. Und keine Sorge – auch dieses Training wirst du schaffen. In den Wochen 5 bis 8 steigt die Schlagzahl durch eine zusätzliche Einheit pro Woche, eine neue Methode und reihenweise neue Übungen. Diese neuen Reize wirst du garantiert spüren und dank der willkommenen Abwechslung bis zum Ende dabei bleiben – garantiert! Ein smartes Workout-Programm, das voll auf Fatburning ausgelegt ist, bringt dir die schnellsten Fatburning-Resultate. Wir haben alle Parameter auf dieses Ziel justiert. Das Ergebnis: unser stärkster Fettverbrennungs-Plan aller Zeiten. Also, nichts wie rein ins Training und dann weg mit dem Speck!

Was benötigst du, um direkt durchzustarten?

Ausgelegt ist unser Plan fürs Home-Gym. Alles, was du neben deinem eigenen Körpergewicht zusätzlich brauchst, sind zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln und eine stabile Hantelbank. Bei der Effektivität steht das Home Workout dem Training im Gym übrigens in nichts nach – vorausgesetzt du arbeitest mit einem professionellen Trainingsplan, den wir dir hier gleich genauer erklären. Eins noch vorweg: Krafttraining ist von Natur aus ein Intervall-Training, denn auf jede Belastungs- folgt eine Entlastungsphase. Arbeiten wir hier nun mit hoher Intensität und bewusst minimalen Pausen, können wir also von HIIT-, also High-Intensity-Intervall-Workouts sprechen.

Wie sieht der 8-Wochen-Plan genau aus?

In den ersten 4 Wochen erwarten dich insgesamt 4 Workouts: 2 unterschiedliche Ganzkörper- und eine schweißtreibende Turbo-Einheit. Gemeinsam habe alle 3 dieser Workouts, dass die darin vorgesehenen Übungen vor allem die großen Muskelgruppen abdecken. Schließlich schlummert etwa in Gesäß-, Bein- und Rückenmuskulatur das größte Fettverbrennungs-Potenzial. In den beiden Ganzkörper-Workouts sind die Übungen zudem als alternierende Sätze angeordnet, und zwar so, dass auf jede Übung für die Beine eine Oberkörper-Übung folgt. Die anstehenden Sätze (4 an der Zahl) arbeitest du so wechselweise ab. Doch Vorsicht: Die dazwischen liegenden Pausen sind mit maximal 40 Sekunden extrem kurz. Auf diese Weise erhöhen wir die Intensität bei den ohnehin schon fordernden 12 Wiederholungen zusätzlich.

Die dritte Einheit nennen wir nicht ohne Grund Turbo-Session. Hier stehen nämlich für 2 explizit ausgewählte Übungen volle 10 Sätze auf dem Plan. Klingt knackig, ist es auch. Doch die gute Nachricht ist, dass dieses Workout zwar intensiver, aber auch deutlich effizienter ausfällt. Anders gesagt: Kämpf dich durch, denn die Session ist deutlich schneller vorbei, als du vor Beginn vermutest.

Wird das Programm später noch intensiver?

Definitiv! Hast du ein solides Fundament gelegt, erhöhen wir in den Wochen 5 bis 8 die Schlagzahl. Heißt: Eine zusätzliche Einheit pro Woche, eine neue Methode und reihenweise neue Übungen warten auf dich. Konkret erhöhen wir die Intensität durch die bewährte Methode echter Supersätze (2 Übungen nacheinander ohne Pause). Und selbst danach darfst du nur 1 Minute durchatmen, bevor der nächste Satz ansteht. Doch auch diese Progression wirst du garantiert packen. Die Turbo-Session bleibt dir übrigens erhalten. Allerdings mit 2 frischen Übungen.

Ein durchdachtes Krafttrainings-Programm, das voll auf Fatburning ausgelegt ist, bringt dir die schnellsten Fett-weg-Erfolge. Wir haben an allen Stellschrauben gedreht, um dir unseren stärksten Fettverbrennungs-Plan aller Zeiten zu kreieren. Du brauchst ihn nur noch durchzuziehen. Auf geht's!

