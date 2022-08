Sixpack-Trainingsplan JETZT REDUZIERT: In 8 Wochen zum knallharten Waschbrettbauch

Wer ein waschechtes Waschbrett vorweisen kann, macht eine knallharte Ansage. Schließlich steht keine andere Körperregion so sehr für eine optimale Fitness wie ein sichtbar muskelbepackter Bauch. Doch leider schreckt dieses durchaus ambitionierte Ziel viele Männer schon ab, bevor sie mit der ersten Wiederholungen in Richtung Sixpack begonnen haben. Schluss damit! Denn hier kommt ein brandneuer Men's-Health-Trainingsplan, der dich deinem Bauchmuskel-Traum in 8 Wochen garantiert näher bringt, egal auf welchem Fitness-Level du dich derzeit befindest. Wort drauf! Vom 1. bis zum 7. August 2022 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los und hol dir dein Sixpack!

Hier kannst du den Sixpack-Trainingsplan direkt herunterladen:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Sixpack-Trainingsplan in 8 Wochen

Fokus Fatburning und Bauch-Training

alle Übungen in Bild und Video

perfekt fürs Home-Gym

56 Seiten, auf allen Geräten abrufbar

Fokus Fatburning und Bauch-Training

alle Übungen in Bild und Video

perfekt fürs Home-Gym

Du willst deiner Fitness mit einem Sixpack die Krone aufsetzen? Dann hast du genau den richtigen Plan vorliegen! Denn darin zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen deine Körpermitte in Bestform bringst. Plus: Die einzelnen Einheiten sind im Home-Gym umsetzbar. Mit wenig Equipment kannst du quasi direkt loslegen und endlich den Waschbrettbauch erreichen. Motiviert? Konkret erwartet dich alle zwei Tage ein spezielles Ganzkörper-Training. Unterm Strich stehen damit 28 Workouts in 8 Wochen an, die deinem Stoffwechsel richtig einheizen. Warum du dafür den ganzen Körper inklusive der Beine trainieren solltest? Weil es auf dem Weg zum Sixpack hauptsächlich darum geht, die über den Bauchmuskeln liegende Körperfett-Schicht zu verbrennen. Und dies funktioniert vor allem über das Training der großen Muskelgruppen.

Wie führt mich der Sixpack-Trainingsplan zum Waschbrettbauch?

Dahinter stecken keine teuren Supplements, sondern ein schlichtweg ehrlicher Trainingsplan. Warum ehrlich? Weil die Workouts den kompletten Körper und speziell die großen Muskelgruppen fordern, statt sich nur auf die proportional kleine Muskelgruppe der Bauchmuskeln zu konzentrieren. Hintergrund: Auf dem Weg zu sichtbaren Riffeln führt der Weg nämlich von außen nach innen. Konkret steht also die Reduktion des Körperfetts im Vordergrund, um deine bereits vorhandenen Bauchmuskeln aus der optischen Versenkung zu holen. Parallel dazu kann man natürlich die Sixpack-Muskulatur zusätzlich wachsen lassen, doch der Fokus liegt klar auf der Fettverbrennung. Genau diese Strategie verfolgt unser 8-Wochen-Trainingsplan, der mit diversen abwechslungsreichen Ganzkörper-Workouts auffährt. So bleibst du dauerhaft am Ball und hast auch noch in Woche 8 reichlich Spaß beim Training.

MensHealth.de Unser Trainingsplan sichert dir sichtbare Bauchmuskeln!

Wer hat den Sixpack-Trainingsplan konzipiert?

Architekt des Trainingsplans ist übrigens Martin Stede aus Bad Nauheim. Der Fitness-Fachmann coacht bereits seit knapp 10 Jahren Männer und Frauen zur persönlichen Bestform. An Martins eigener Optik erkennt man übrigens recht schnell die netten Neben-Effekte seines Sixpack-Trainings. Liegt der Fokus nämlich auf den großen Muskelgruppen, so reift natürlich auch der restliche Körper zur Top-Form. Auch darauf kannst du dich also jetzt schon freuen. So sieht dein Ernährungsplan fürs Sixpack aus.

Klappt das auch ohne Ernährungs-Umstellung?

In den seltensten Fällen. Vielleicht kennst du den Spruch-Klassiker Abs are made in the kitchen – Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht. Falsch ist das nicht. Tatsächlich aber ist es die Kombination aus Ernährung und Training, die dich auf schnellstem Wege ans Waschbrett-Ziel bringt. Wie du idealerweise futtern solltest? Zunächst definitiv eiweißreich. Proteine versorgen deine Muskelfasern nach dem Training und pushen deren Erholung. Zugleich solltest du kohlenhydratarm speisen. Nimmst du zu viele Carbs zu dir, sind deine Speicher schnell gefüllt und die überschüssigen Kohlenhydrate werden als Fett, unter anderem auch am Bauch, gespeichert. Tipp: Unser Bauchmuskel-Bundle aus Trainings- und Ernährungsplan liefert dir den idealen Waschbrett-Wegweiser für schnellste Resultate.

Dein Trainings- und Ernährungsplan Training und Ernährung für das Sixpack in 8 Wochen

maximal effektiv und nachhaltig

31 Übungen in Bild und Video

24 geniale Fett-weg-Rezepte

124 Seiten, auf allen Geräten abrufbar

maximal effektiv und nachhaltig

31 Übungen in Bild und Video

24 geniale Fett-weg-Rezepte

Beim Training erwartet dich alle zwei Tage ein spezielles Ganzkörper-Workout. Unterm Strich stehen damit 28 Workouts in 8 Wochen an, die deinem Stoffwechsel richtig einheizen und deine Körpermitte in Bestform bringen. Den Feinschliff verpasst dir dann die Ernährung. Vielleicht kennst du ja den Spruch: Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht. Denn nur wer das richtige isst, verliert das Fett, das deinen Sixpack umhüllt. Unser Ernährungsplan versorgt dich mit ausreichend Proteinen, die dich nicht nur länger satt halten, sondern auch beim Muskelaufbau helfen. Und die gesunden Fette geben dir ordentlich Power.

Sichtbare Bauchmuskeln sind nicht nur im Sommer ein Hingucker. Mit effektiven Übungen als Supersätze oder Zirkel-Training bringt dich unser Trainingsplan in 8 Wochen dorthin, Spaß-Faktor inklusive. Worauf wartest du also noch?

