Trainingsplan der Woche Jetzt reduziert: das perfekte Lauftraining für Kraftsportler

Du stemmst regelmäßig Eisen, doch willst auch deine Ausdauer maximal nach vorne bringen? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Nein, wir reden nicht von magischen Supplements oder geheimen Übungen. Unser Trick ist simpel, aber effektiv: ausgeklügeltes Kardio-Training in Form von Lauf-Einheiten, die deine wertvolle Muskelmasse nicht aufs Spiel setzen. Unser brandneuer Plan zeigt dir ganz konkret, wie du mit nur 2 Lauf-Einheiten pro Woche deine Ausdauer-Leistung steigern und damit unterm Strich auch im (Home-)Gym mehr Leistung abrufen kannst. Vom 14. bis zum 20. Februar 2022 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Jetzt loslegen!

Hier gibt's den Laufplan für Kraftsportler als Download:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Lauf-Plan für Fitness-Sportler in 8 Wochen Trainingsplan

Ausdauer für Kraftsportler

zielführender Mix aus Dauerläufen und HIIT-Einheiten

nur 2 Lauf-Session pro Woche nötig

auf jedem Gerät verfügbar Schließen Trainingsplan Lauf-Plan für Fitness-Sportler in 8 Wochen Trainingsplan

Ausdauer für Kraftsportler

zielführender Mix aus Dauerläufen und HIIT-Einheiten

nur 2 Lauf-Session pro Woche nötig

Muskelschwund durch zu viel Kardio? Nicht mit diesem Trainingsplan. Denn damit zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen deine Ausdauer steigern kannst, um so auch besser im Gym performen zu können. Weiterer Bonus: Du bekommst buchstäblich dein Fett weg, sodass deine Muskeln (noch) sichtbarer werden. Auf die Plätze, fertig, los! Konkret stehe für dich pro Woche nur 2 Einheiten an: ein lockerer Dauerlauf und ein High Intensity Interval Training (HIIT). 2 Workouts pro Woche reichen vollkommen aus, um deine Kardio-Ziele zu erreichen. Zeitgleich stellt das recht geringe Pensum sicher, dass du noch genügend Zeit und Energie für deinen sportlichen Hauptfokus hast: das Krafttraining. Laufen ist die perfekte Ergänzung zum Krafttraining. Durch die extra Ausdauer bist du im Gym leistungsfähiger und verbrennst durch die Lauf-Einheiten zusätzliche Kalorien, wodurch deine Muskeln (noch) definierter werden.

Warum auch Fitness-Sportler joggen sollten

Wer Muskelschwund durch zu viel Kardio-Training fürchtet, dem sei gesagt: An diesem Mythos ist wenig dran. Solange du weiterhin Eisen stemmst, wird das Ausdauertraining dein Ziel Muskelaufbau wenig bis gar nicht beeinträchtigen. Klar, eine intensive Marathon-Vorbereitung über Monate kann schon dafür sorgen, dass Muskulatur auf der Strecke bleibt. Doch wir bewegen uns hier im Bereich eines deutlich geringeren Trainingsvolumens. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, können wir deine mühsam aufgebaute Muskelmasse durch einen einfachen Kniff zusätzlich schützen. Und den erhöhten Kalorien-Verbrauch durch das Ausdauer-Training auszugleichen, gönn dir einfach größere Mahlzeiten oder zusätzliche Snacks. Anders gesagt: Du darfst gerne etwas mehr futtern. Aber da gibt’s Schlimmeres, oder?

Unterm Strich kann dein zusätzliches Kardio-Training deinen Muskelzuwachs sogar begünstigen. Die dank der Lauf-Einheiten fitteren Gefäße und Venen kommen dir nämlich auch beim Krafttraining zugute. Und das wiederum führt zu einem stärkeren Trainingsreiz. Dazu kommt, dass die Laufeinheiten wahre Fatburner sind, sodass deine Muskeln sogar (noch) besser sichtbarer werden. Denn was nützen riesige Muskelberge, wenn sie unter einer dicken Speckschicht verborgen sind?

Wie unser Lauf-Trainingsplan funktioniert

Für dich stehen pro Woche nur 2 Einheiten an: ein lockerer Dauerlauf und ein High Intensity Interval Training (HIIT). 2 Workouts pro Woche reichen vollkommen aus, um deine Ausdauer als Fitness-Sportler zu pushen. Zeitgleich stellt das recht geringe Pensum sicher, dass du noch genügend Zeit und Energie für deine sportliche Basis hast: das Krafttraining. Diese geniale Kombination aus lockeren Dauerläufen und kurzen, intensiven Sprints garantieren optimale Ergebnisse auf dem Weg zu mehr Ausdauer. Außerdem stellen wir so sicher, dass die Workouts abwechslungsreich bleiben. Langweilig wird's also bestimmt nicht.

Wer hat den Plan geschrieben?

Ein Marathon klingt für dich nach einer langen Strecke? Dann solltest du Henning Lenertz kennenlernen, den Architekten dieses Trainingsplans. Der ambitionierte Läufer meisterte nämlich bereits einen 100-Kilometer-Lauf sowie den Transalpine Run, eine Alpenüberquerung zu Fuß. Außerdem erlief er bei einem 200-Kilometer-Etappenrennen in Namibia den ersten Platz. Durch seine Arbeit als Redakteur der Runner’s World ist er darüber hinaus stets über die neuesten Trends aus der Kardio-Welt informiert. Seine Pläne sind also stets up-to-date. Und auch wenn du (noch) keine 100 Kilometer laufen möchtest, können wir garantieren: Bei Henning bist du in guten Händen.

Mehr Ausdauer, stärkere Leistungen im Gym und eine höhere Fettverbrennung: Clever eingesetzt ist Lauf-Training die optimale Ergänzung für Kraftsportler. Unser Plan zeigt dir, wie du dein Kardio-Training sinnvoll integrierst. Mit nur je 2 Einheiten pro Woche setzt du innerhalb von 8 Wochen neue Kardio-Kräfte frei. Worauf wartest du also noch?

