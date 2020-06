Vormerken und mitmachen Live-Training zum optimalen Start in den Tag! Werktags um 08:00 Uhr auf Instagram

Bist du gelangweilt von Home-Office, geschlossenen Gyms und Social Distancing? Du stehst kurz vorm Quarantäne-Koller, kommst morgens kaum noch aus dem Bett und weißt nicht, wie du dir rechtzeitig deinen Summer-Shape antrainieren sollst? Dann bist du bei uns richtig. Sag dem Kaffee adé mit unseren Sunshine-Workouts!

3-Mal in der Woche (Montag - Mittwoch - Freitag) um 08:00 Uhr trainiert unser Coach Eric mit dir LIVE ab dem 15.06.2020 zwei Wochen lang. So bleibst du zu Hause fit und startest mit Power in den Tag! Komm in unsere Instagram-Stories.

Das Home Workout ist powered by Beats by Dre, eine führende Audiomarke und Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Ihre Produkte haben Premium-Sound einer ganzen Generation erlebbar gemacht. Mit den Powerbeats Pro legt das Unternehmen völlig kabellose, leistungsstarke In-Ears vor und bringt den beliebten Fitness-Kopfhörer auf eine nächste Stufe. Das Besondere: durch den Zusammenschluss mit Apple erhält der Träger nun die branchenführende Akkulaufzeit: bis zu 9 Stunden dank des neuen Apple H1-Chips. Und mit der Funktion Fast Fuel versorgen dich die Powerbeats Pro nach nur 5 Minuten Ladezeit mit 1,5 Stunden Wiedergabe. Plus: die bekannte fortschrittliche Funktionalität sowie zuverlässige Konnektivität.

Dank des unverkennbaren Ohrbügel-Designs ermöglichen die Powerbeats Pro eine außergewöhnliche Passform: ein ergonomisch abgewinkeltes Akustikgehäuse, das sich bequem in die Concha-Schale des Ohrs einfügt. Und der Sound? Unverkennbar Beats by Dre. Der verbesserte lineare Kolbentreiber nutzt einen effizienten, mit Druck beaufschlagten Luftstrom, um eine kraftvolle akustische Reaktion in einem kleinen Gehäuse zu erzeugen. Ergebnis: ein erstklassiges Hörerlebnis, kraftvoll und ausgewogen. Stay Active. Stay Inspired.

Das sind die neuen Powerbeats Pro in vier sommerlichen Farben

PR Powerbeats in Cloud Pink, Spring Yellow, Glacier Blue und Lava Red. Erhältlich ab 9. Juni 2020

Egal ob du sichtbar an Muskulatur gewinnen, endlich die überschüssigen Pfunde loswerden oder dein Immunsystem optimieren willst. Mit dem richtigen Plan erreichst du dein Fitness-Ziel auch im Home-Gym – und wir bringen dich dorthin.

Dieser Home-Gym-Plan sorgt für mehr Muskeln in 8 Wochen

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Mehr Muskeln im Home Gym effektiver Muskelaufbau zu Hause

für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

8 Workouts, 48 Übungen

nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig

35 Seiten, druck-optimiert

9,90 €

Dieser Trainingsplan lässt dein Fett im Home-Gym schmelzen

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Fett weg im Home-Gym für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

nur Kurzhanteln nötig

25 Seiten, druck-optimiert

9,90 €

Der Ernährungsplan für starke Abwehrkräfte

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen spezieller 4-Wochen-Speiseplan

15 exklusive Rezepte für dein Immunsystem

geniale Snack- und Supplement-Tipps

17 Seiten, druck-optimiert

7,90 €

Mit diesem Bodyweight-Trainingsplan wirst du in 8 Wochen rundum fit

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Topfit mit Bodyweight-Training weniger Fett, mehr Muskeln, mehr Athletik

für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

8 Workouts, 48 Übungen

kein Equipment nötig

36 Seiten, druck-optimiert

9,90 €

Weg mit dem Fett in 8 Wochen: der Ernährungsplan

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Ernährungsplan: Weg mit dem Fett in 8 Wochen detaillierter 8-Wochen-Plan

21 clevere Rezepte

Ernährungsumstellung statt Diät

optimiert zum Ausdrucken

9,90 €

Besser im Bett: der Trainingsplan für zuhause

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

9,90 €