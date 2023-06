Wie sieht der Trainingsplan für brachiale Arme aus?

Die Gym-Variante unseres XL-Arm-Plans hat Coach und Fitness-Model Julius Ise für uns entwickelt. Konkret erwarten dich speziell entwickelte Workouts, die sich an der ganzen Vielfalt eines Fitnessstudios bedienen, um deine Arme auf das nächste Level zu bringen. Du startest in den ersten 4 Wochen mit 4 unterschiedlichen Workouts. Das gleiche Prinzip erwartet dich auch ab Woche 5, mit dem Unterschied, dass sich die Workouts noch einmal neu an dein bis dahin trainiertes Level anpassen. Neben deinen Armen trainierst du dabei übrigens auch den restlichen Körper. Somit setzt du die maximale Anzahl an Wachstumshormonen und Testosteron frei und kannst (noch) bessere Ergebnisse erzielen als mit reinem Arm-Training.