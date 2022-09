Trainingsplan

XL-Arme im Gym in 8 Wochen

Trainingsplan

Ganzkörper-Training mit Fokus Arme

über 50 Übungen als Bild und Video

perfekt fürs Studio

48 Seiten, auf allen Geräten abrufbar

Du willst muskulöse T-Shirt-Arme? Dann hast du genau den richtigen Plan vorliegen. Darin zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen deinen Bizeps und Trizeps auf das nächste Level bringst. Plus: Die Workouts sind sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene konzipiert. So stellen wir sicher, dass du deinen Körper heraus- aber nicht überforderst. Also, nichts wie ran ans Eisen!

Konkret erwarten dich speziell entwickelte Workouts, die deine Arme an deine Grenzen bringen werden (und darüber hinaus). Neben deinen Armen wird in jeder Einheit natürlich auch der restliche Körper trainiert - Beine inklusive. Nur so setzt du die maximale Anzahl an Wachstumshormonen frei und kannst die besten Ergebnisse erzielen. Außerdem sorgst du damit für einen sportlichen Look von Kopf bis Fuß. Unser Plan ist also ein echtes Rundum-Paket.

Streichholzarme ade! Denn mit unserem erprobten 8-Wochen-Plan kommen deine Arme garantiert aufs nächste Level. Aber auch deinen restlichen Körper fordern wir ordentlich heraus. So sorgen wir für den maximalen Hormon-Ausschuss und einen athletischen Ganzkörper-Look. Also, Plan holen und Gewichte stemmen!