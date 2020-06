Trainingsplan für Eilige Jetzt das Sixpack freilegen – in nur 2 Wochen!

Ist dein Bauch noch in Winterform? Dann hol in den nächsten 2 Wochen das Maximum raus – mit unserem Sixpack-Plan für Eilige

Men's Health

Wie bitte, nur noch 2 Wochen?

Der Countdown bis zum Urlaub, Strand-Date oder einem anderen öberkörperfreien Event läuft. Das Problem: Nun hast du (nur) noch 14 Tage Zeit, deinen Körper und speziell deine Bauchregion in Bestform zu bringen. Zudem sind die meisten Trainingspläne für einen deutlich längeren Zeitraum ausgelegt – auch unsere. Doch hier machen wir eine Ausnahme und liefern dir den ultimativen Endspurt-Plan, um in kürzester Zeit deine Bauchmuskeln maximal sichtbar werden zu lassen.

Darum zeichnen sich deine Bauchmuskeln nicht ab

Hinter dem Plan steckt übrigens kein Geringer als Martin Stede aus unserem Personal Trainer Team. Der Fitness-Fachmann aus Bad Nauheim kann auf fast 10 Jahre Erfahrung im Bestform-Coaching zurückgreifen. Genial ist auch, dass Martin selbst vorweisen kann, dass seine Pläne aufgehen. Schließlich hat er ein waschechtes Sixpack, und zwar das ganze Jahr über. Dieser Mann war also nicht ohne Grund unsere erste Wahl bei der Erstellung dieses speziellen 2-Wochen-Plans für deinen Bestform-Endspurt.

Wie sieht der Sixpack-Plan für 2 Wochen aus?

Simpel, aber hocheffektiv. Es erwartet dich ein clever konzipiertes Ganzkörper-Tuning, um über das Training der großen Muskelgruppen deinen Körperfettanteil nach unten zu schrauben. Dieser Weg ist der Schlüssel zu sichtbaren Bauchmuskeln. Schließlich gehören die Bauchmuskeln zu den vergleichsweise kleinen Muskelgruppen deines Körpers und haben somit einen eher geringen Fatburn-Effekt. Vernachlässigt werden diese jedoch keineswegs. Jedes Workout, ob für Einsteiger oder Fortgeschrittene, beinhaltet einen wirksamen Bauch-Finisher. Na, schon Lust aufs erste Workout bekommen?

So wirst du endlich dein Bauchfett los

Konkret steht nur ein Workout an, welches du alle zwei Tage wiederholst. Ja, du hast richtig gelesen – nur eine Einheit. Diese kommt jedoch so umfassend und abwechslungsreich daher, dass dir auch im siebten Training garantiert nicht langweilig wird. Versprochen! Einsteiger ziehen die speziell für sie vorgesehenen Übungen als Zirkel durch, Fortgeschrittene die für sie angesetzten Übungen als Supersatz-Training. Du siehst also: Der Plan ist perfekt auf dein Fitness-Level zugeschnitten. Bleibt nur die Frage: Wann legst du los?



Zugegeben, 2 Wochen sind ein kurzer Zeitraum. Dennoch kannst du auch mit dieser knackigen Frist deinen Bauch sichtbar sportlicher aussehen lassen. Unser spezieller Endspurt-Trainingsplan macht's möglich. Also, keine Zeit verlieren und direkt loslegen!

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Endspurt-Trainingsplan 2-Wochen-Plan: Sixpack im Eiltempo ideale Urlaubs-Vorbereitung

für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

effektive Übungen in Bild und als Video

im Home-Gym oder Studio durchführbar

19 Seiten, druck-optimiert 3,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Die stärkste Trainings-App der Welt Mehr als 1.000 Übungen mit Video

500 Workouts und 30 Trainingspläne

Ideal für jedes Fitnessziel, -level und -ort

Plus: Statistiken, Kalender und Ernährungstipps 9,99€

pro Monat

Individuelles Coaching SPECIAL Jetzt 30% sparen! 5 Top-Trainer zur Auswahl für dein Ziel

Ausführlicher Check-up vor Beginn

Maßgeschneiderter Trainings- und Ernährungsplan

Jede Übung in Bild und Video

Persönlicher Kontakt für Rückfragen und Feintuning ab 15,00€

pro Woche Jetzt buchen