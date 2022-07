Sixpack in 2 Wochen JETZT REDUZIERT: 2-Wochen-Trainingsplan für definierte Bauchmuskeln

Ist dein Bauch noch nicht ganz in Form? Dann hol in den nächsten 2 Wochen das Maximum raus – mit unseren vergünstigten Sixpack-Plänen für Eilige

Der Countdown bis zum Urlaub, Strand-Date oder einem anderen oberkörperfreien Event läuft. Das Problem: Nun hast du (nur) noch 14 Tage Zeit, deinen Körper und speziell deine Bauchregion in Bestform zu bringen. Zudem sind die meisten Trainings- und Ernährungspläne für einen deutlich längeren Zeitraum ausgelegt – auch unsere. Doch hier machen wir eine Ausnahme und liefern dir dein ultimatives Endspurt-Plan-Paket, um in kürzester Zeit deine Bauchmuskeln maximal sichtbar werden zu lassen. Vom 25. bis zum 31. Juli 2022 erhältst du dieses Programm als Trainings- und Ernährungsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 7,90 Euro statt 9,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Sixpack-Training!

Mit unserem ausgeklügelten Trainingsplan ebnest du den Weg für ein Sixpack in 2 Wochen:

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Turbo-Kombi für das Sixpack in 2 Wochen Turbo-Kombi für schnelle Ergebnisse

ideale Urlaubs-Vorbereitung

für Home-Gym oder Studio

16 leckere Fett-weg-Rezepte

39 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainings- und Ernährungsplan Turbo-Kombi für das Sixpack in 2 Wochen Turbo-Kombi für schnelle Ergebnisse

ideale Urlaubs-Vorbereitung

für Home-Gym oder Studio

16 leckere Fett-weg-Rezepte

39 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Du willst deinem Sixpack deinen letzten Feinschliff verpassen, hast aber nicht mehr viel Zeit? Dann keine Sorge: Denn mit unserem erprobten 2-Wochen-Bundle aus Training und Ernährung kommen alle in Form, die es eilig haben. Unser Geheimnis: Die clevere Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining sowie Low-Carb-Rezepten. Beim Training erwartet dich alle zwei Tage ein spezielles Ganzkörper-Training. Unterm Strich stehen damit 7 Workouts in zwei Wochen, die deinem Stoffwechsel richtig einheizen und deine Körpermitte in Strandform bringen. Warum du dafür den ganzen Körper inklusive der Beine trainieren solltest? Weil es auf dem Weg zum Sixpack hauptsächlich darum geht, die über den Bauchmuskeln liegende Körperfett-Schicht zu verbrennen. Und dies funktioniert vor allem über das Training der großen Muskelgruppen. Um deinen Stoffwechsel weiter zu optimieren, kommt unser Ernährungsplan ins Spiel. Leckerer Geschmack wird dabei jedoch nicht zu kurz kommen. Plus: Hungern wirst du aufgrund der sättigenden Wirkung und der Portionsgrößen der Gerichte ganz sicher nicht. Anders als bei herkömmlichen Diäten konzentrieren wir uns hier auf eine Ernährungsumstellung, die du auch langfristig für dich übernehmen kannst. So bleibst du auch nach den 2 Wochen fit. Auf geht's! Die Oben-Ohne-Form kann kommen! Denn mit unserer erprobten Kombi aus Ernährung und Training bringen wir dich rechtzeitig in Form. Beim Training setzen wir auf Ganzkörper-Workouts, beim Essen auf Low-Carb. So kurbeln wir deine Fettverbrennung ordentlich an und sorgen dafür, dass dein Sixpack endlich zum Vorschein kommt. Also, Plan holen und Vollgas geben! mehr Infos 9,90 € nur 7,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Hinter dem Plan steckt übrigens kein Geringer als Martin Stede. Der Fitness-Fachmann aus Bad Nauheim kann auf fast zehn Jahre Erfahrung im Bestform-Coaching zurückgreifen. Genial ist auch, dass Martin selbst vorweisen kann, dass seine Pläne aufgehen. Schließlich hat er ein waschechtes Sixpack, und zwar das ganze Jahr über. Dieser Mann war also nicht ohne Grund unsere erste Wahl bei der Erstellung dieses speziellen 2-Wochen-Plans für deinen Bestform-Endspurt.

Wie sieht der Sixpack-Trainingsplan für 2 Wochen aus?

Simpel, aber hocheffektiv. Es erwartet dich ein clever konzipiertes Ganzkörper-Tuning, um über das Training der großen Muskelgruppen deinen Körperfettanteil nach unten zu schrauben. Dieser Weg ist der Schlüssel zu sichtbaren Bauchmuskeln. Schließlich gehören die Bauchmuskeln zu den vergleichsweise kleinen Muskelgruppen deines Körpers und haben somit einen eher geringen Fatburn-Effekt. Vernachlässigt werden diese jedoch keineswegs. Jedes Workout, ob für Einsteiger oder Fortgeschrittene, beinhaltet einen wirksamen Bauch-Finisher. Na, nimmst du die Herausforderung an?

Konkret steht nur ein Workout an, welches du alle zwei Tage wiederholst. Ja, du hast richtig gelesen – nur eine Einheit. Diese kommt jedoch so umfassend und abwechslungsreich daher, dass dir auch im siebten Training garantiert nicht langweilig wird. Versprochen! Einsteiger ziehen die speziell für sie vorgesehenen Übungen als Zirkel durch, Fortgeschrittene die für sie angesetzten Übungen als Supersatz-Training. Du siehst also: Der Plan ist perfekt auf dein Fitness-Level zugeschnitten. Bleibt nur die Frage: Wann legst du los?

Dein Trainingsplan Trainingsplan Sixpack im Eiltempo in 2 Wochen Endspurt-Trainingsplan

perfekt fürs Home-Gym

21 Übungen als Bild und Video

19-Seiten-PDF

auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Sixpack im Eiltempo in 2 Wochen Endspurt-Trainingsplan

perfekt fürs Home-Gym

21 Übungen als Bild und Video

19-Seiten-PDF

auf allen Geräten abrufbar Dein Urlaub steht kurz vor der Tür und du willst deinem Bauch noch den letzten Feinschliff verpassen, weißt aber nicht wie? Dann aufgepasst! Denn mit unserem Turbo-Trainingsplan zeigen wir dir, wie du in nur 2 Wochen dein Sixpack (noch) besser zum Vorschein bringst. Also nichts wie ran ans Eisen, die Uhr tickt! Konkret erwartet dich ein clever konzipiertes Ganzkörper-Tuning. Zwar glauben viele, dass der Waschbrettbauch nur durch gezieltes Training der Körpermitte sichtbar wird. Richtig ist aber, dass du vor allem dein Körperfettanteil nach unten schrauben musst. Und das geht am besten, indem du deine große Muskelgruppen arbeiten lässt. Denn die haben den größten Fatburn-Effekt. Aber keine Sorge: Auch dein Zentrum bekommt einiges ab. Jedes Workout, ob für Einsteiger oder Fortgeschrittene, beinhaltet einen wirksamen Bauch-Finisher. Bist du bereit? Deinem Sixpack den letzten Feinschliff zu verpassen ist möglich - auch in 2 Wochen. Einzige Voraussetzung: Du hast unseren Turbo-Trainingsplan. Darin zeigen wir dir, wie du sowohl als Einsteiger als auch Fortgeschrittener durch cleveres Ganzkörper-Training die Fettverbrennung anschmeißt und so der begehrten Riffel-Optik näher kommst. Also, downloaden und Gas geben! mehr Infos nur 5,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Wie sieht der Sixpack-Ernährungsplan für 2 Wochen aus?

Low-carb, aber lecker. Dass die kohlenhydrat-reduzierte Ernährung in kürzester Zeit für Fettverluste sorgt, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch auch leckerer Geschmack wird dabei mit unserem Plan nicht zu kurz kommen. Ein bewusst hoher Anteil gesunder Fette sorgt zudem dafür, dass Energie-Tiefs ausbleiben und auch in puncto Sättigung wirst du dank gezielt hohem Eiweiß-Anteil fiesen Hunger-Attacken clever vorbeugen. Reichlich Eiweiß und die richtige Dosis Training sorgen zudem dafür, dass du deine Muskulatur im Kaloriendefizit vor dem Abbau schützt.

Auf Kalorienangaben haben wir in diesem Ernährungsplan bewusst verzichtet. Schließlich ist Kalorie nicht gleich Kalorie. Eine Brokkoli-Kalorie wirkt sich komplett anders auf deinen Körper aus als eine Gummibären-Kalorie. Das gilt nicht nur im Bezug auf Makro- und Mikronährstoffe, sondern etwa auch thermisch und hormonell. Wie Hormone uns beeinflussen, liest du hier.

Einen viel smarteren Wegweiser als der Blick auf die Energie bietet der Fokus auf die Zusammensetzungen deiner Mahlzeiten. Im Mittelpunkt steht somit die Frage: Was landet auf deinem Teller? Eine zielgerichtete Mahlzeiten-Zusammenstellung mit natürlichen Lebensmitteln reguliert so nämlich unterm Strich automatisch die Mengen – zumindest nach oben. Anders gesagt: Du bist einfach schneller gesättigt. Dass jemand sich an gesundem Essen überfrisst, sieht man daher äußerst selten.

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Ernährungsplan für das Sixpack in 2 Wochen Turbo-Ernährungsplan

Sixpack-Feinschliff in 2 Wochen

perfekte Sommer-Vorbereitung

16 leckere Fett-weg-Rezepte

auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Ernährungsplan für das Sixpack in 2 Wochen Turbo-Ernährungsplan

Sixpack-Feinschliff in 2 Wochen

perfekte Sommer-Vorbereitung

16 leckere Fett-weg-Rezepte

auf allen Geräten abrufbar Alle, die es eilig haben, aufgepasst! Denn mit unserem Turbo-Ernährungsplan zeigen wir dir, wie du deinem Sixpack in nur 2 Wochen den letzten Feinschliff verpassen kannst. Und der leckere Geschmack kommt dabei auch nicht zu kurz. Was will man mehr? Unser Erfolgsrezept: Wir verzichten bewusst auf Kalorienangaben. Schließlich ist eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie. Eine Brokkoli-Kalorie wirkt sich komplett anders auf deinen Körper aus als eine Gummibären-Kalorie. Einen viel smarteren Wegweiser als der Blick auf die Energie bietet der Fokus auf die Zusammensetzungen deiner Mahlzeiten. Eine zielgerichtete Mahlzeiten-Zusammenstellung mit natürlichen Lebensmitteln reguliert nämlich die Mengen automatisch. Anders gesagt: Du bist einfach schneller gesättigt. Heißt konkret für die Umsetzung deines neuen Plans: Konzentriere dich ganz einfach auf die in den Rezepten angegebenen Angaben zu den Zutaten. Dies sind für dich die Maximalmengen. Wirst du vorher satt? Kein Problem. Eigentlich ganz einfach, oder? Im Turbo in Sommerform? Unser Ernährungsplan hilft dir dabei. Damit zeigen wir dir, wie du durch eine gezielte Essensumstellung deinem Sixpack den Feinschliff verpassen kannst. Und das Beste: Du musst nicht einmal ein Sternekoch sein, um gesunde, aber leckere Mahlzeiten zu zaubern. Guten Appetit! mehr Infos nur 5,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Das heißt konkret für die Umsetzung des Plans: Konzentriere dich ganz einfach auf die in den Rezepten angegebenen Angaben zu den Zutaten. Dies sind für dich die Maximalmengen. Du wirst vorher satt? Auch gut! Eigentlich ganz einfach, oder? Hungern wirst du aufgrund der sättigenden Wirkung und der Portionsgrößen der Gerichte nicht. Anders als bei einer kalorien-basierten Diät konzentrieren wir uns hier auf eine Ernährungsumstellung, die du auch langfristig für dich übernehmen kannst.

Als zusätzlichen Boost haben wir das Prinzip des Intervall-Fastens in unseren Plan eingebaut. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Für einen bestimmten Zeitraum (in unserem Fall am Morgen) verzichtest du komplett aufs Essen. Das stärkt dein Verdauungs-System und senkt die Gesamtmenge an Nahrungsmitteln, die du pro Tag konsumierst. Ob du das schaffst? Garantiert.

Zugegeben, 2 Wochen sind ein kurzer Zeitraum für ein Sixpack. Mit konzentrierten Workouts und einem ausgewogenen Ernährungsplan kannst du auch mit dieser knackigen Frist deinen Bauch sichtbar sportlicher aussehen lassen. Unser spezielles Endspurt-Bundle macht's möglich. Und wenn du nach den 14 Tagen noch nicht zufrieden bist, machst du einfach weiter mit dem Plan. Also, keine Zeit mehr verlieren und direkt Sixpack-Impulse setzen!

Hier geht's direkt zum Download unserer 2-Wochen-Turbo-Pläne für deinen Waschbrettbauch:

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Turbo-Kombi für das Sixpack in 2 Wochen Turbo-Kombi für schnelle Ergebnisse

ideale Urlaubs-Vorbereitung

für Home-Gym oder Studio

16 leckere Fett-weg-Rezepte

39 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainings- und Ernährungsplan Turbo-Kombi für das Sixpack in 2 Wochen Turbo-Kombi für schnelle Ergebnisse

ideale Urlaubs-Vorbereitung

für Home-Gym oder Studio

16 leckere Fett-weg-Rezepte

39 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Du willst deinem Sixpack deinen letzten Feinschliff verpassen, hast aber nicht mehr viel Zeit? Dann keine Sorge: Denn mit unserem erprobten 2-Wochen-Bundle aus Training und Ernährung kommen alle in Form, die es eilig haben. Unser Geheimnis: Die clevere Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining sowie Low-Carb-Rezepten. Beim Training erwartet dich alle zwei Tage ein spezielles Ganzkörper-Training. Unterm Strich stehen damit 7 Workouts in zwei Wochen, die deinem Stoffwechsel richtig einheizen und deine Körpermitte in Strandform bringen. Warum du dafür den ganzen Körper inklusive der Beine trainieren solltest? Weil es auf dem Weg zum Sixpack hauptsächlich darum geht, die über den Bauchmuskeln liegende Körperfett-Schicht zu verbrennen. Und dies funktioniert vor allem über das Training der großen Muskelgruppen. Um deinen Stoffwechsel weiter zu optimieren, kommt unser Ernährungsplan ins Spiel. Leckerer Geschmack wird dabei jedoch nicht zu kurz kommen. Plus: Hungern wirst du aufgrund der sättigenden Wirkung und der Portionsgrößen der Gerichte ganz sicher nicht. Anders als bei herkömmlichen Diäten konzentrieren wir uns hier auf eine Ernährungsumstellung, die du auch langfristig für dich übernehmen kannst. So bleibst du auch nach den 2 Wochen fit. Auf geht's! Die Oben-Ohne-Form kann kommen! Denn mit unserer erprobten Kombi aus Ernährung und Training bringen wir dich rechtzeitig in Form. Beim Training setzen wir auf Ganzkörper-Workouts, beim Essen auf Low-Carb. So kurbeln wir deine Fettverbrennung ordentlich an und sorgen dafür, dass dein Sixpack endlich zum Vorschein kommt. Also, Plan holen und Vollgas geben! mehr Infos 9,90 € nur 7,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Du willst dir direkt etwas mehr Zeit einräumen? Schau dir direkt unsere 8-Wochen-Trainings- und Ernährungsplan an:

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Training und Ernährung für das Sixpack in 8 Wochen Trainings- und Ernährungsplan, perfekt fürs Home Gym

maximal effektiv und nachhaltig

31 Übungen in Bild und Video

24 geniale Fett-weg-Rezepte

124 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainings- und Ernährungsplan Training und Ernährung für das Sixpack in 8 Wochen Trainings- und Ernährungsplan, perfekt fürs Home Gym

maximal effektiv und nachhaltig

31 Übungen in Bild und Video

24 geniale Fett-weg-Rezepte

124 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Du willst deiner Fitness mit einem Sixpack die Krone aufsetzen? Dann haben wir die perfekte Gesamtpaket für dich. Denn nur wer Ernährung und Training clever kombiniert, wird die begehrte Riffel-Optik bekommen. Aber keine Sorge: Du musst weder ein Starathlet noch ein Sternekoch sein, um deine Ziele zu erreichen. Motiviert? Dann nichts wie ran an die Umsetzung! Beim Training erwartet dich alle zwei Tage ein spezielles Ganzkörper-Workout. Unterm Strich stehen damit 28 Workouts in 8 Wochen an, die deinem Stoffwechsel richtig einheizen und deine Körpermitte in Bestform bringen. Warum du dafür den ganzen Körper inklusive der Beine trainieren solltest? Weil es auf dem Weg zum Sixpack hauptsächlich darum geht, die über den Bauchmuskeln liegende Körperfett-Schicht zu verbrennen. Und dies funktioniert vor allem über das Training der großen Muskelgruppen. Den Feinschliff verpasst dir dann die Ernährung. Vielleicht kennst du ja den Spruch: Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht. Denn nur wer das richtige isst, verliert das Fett, das deinen Sixpack umhüllt. Unser Ernährungsplan versorgt dich mit ausreichend Proteinen, die dich nicht nur länger satt halten, sondern auch beim Muskelaufbau helfen. Und die gesunden Fette geben dir ordentlich Power. Worauf wartest du also noch? Du willst endlich ein Sixpack? Mit dem richtigen Mix aus Ernährung und Training ist es möglich. Und unsere Plan-Kombi hilft dir dabei. Alle zwei Tage forderst du deinen gesamten Body in knackigen Ganzkörper-Workouts heraus, um deiner Fettverbrennung so einen Kick zu geben. Den Abnehm-Prozess optimierst du durch unsere spezielle Waschbrettbauch-Ernährung aus ordentlich Protein und gesunden Fetten. Also, downloaden und Traumfigur erreichen! mehr Infos nur 19,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.