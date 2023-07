Unser Breite-Brust-Trainingsplan eignet sich damit ideal für dein Training im Home-Gym und sorgt für sichtbar starke Ergebnisse in nur 8 Wochen. Übrigens: Eine durchtrainierte Brust beeindruckt schließlich nicht nur mit ihrer Optik. Sie hilft dir auch, deinen Körper abzufangen, wenn du mal stürzt. Und die Muskeln unterstützen dich natürlich auch, danach ganz einfach wieder aufzustehen und selbstbewusst weiterzugehen. Vom 17. bis zum 23. Juli 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Muskelaufbau-Training!

Wie trainiere ich mir in 8 Wochen eine breite Brust an?

Dein Fitnessziel erreichst du am besten mit professionell durchdachtem Vorgehen. Unser ausgeklügelter Trainingsplan liefert die ideale Anleitung, um in so kurzer Zeit sichtbar mehr Brustmuskulatur aufzubauen. Die Workouts eignen sich zudem für jedes Fitnesslevel. Für maximale Ergebnisse solltest du neben dem Training auch die Ernährung optimieren. Das klappt am effektivsten mit unserem bewährten Muskelaufbau-Ernährungsplan: