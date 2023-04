Denn darin zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen sichtbar mehr Muskeln im gesamten Oberkörper aufbaust. Das Beste daran: Unser Programm ist perfekt fürs Home-Gym geeignet. Du kannst also quasi direkt loslegen. Worauf wartest du also noch? Vom 10. bis zum 16. April 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Oberkörper-Training!

Was genau macht unseren Oberkörper-Plan so effektiv?

Zu Beginn stehen 3 Trainingstage pro Woche an. Zweimal bearbeitest du deinen Oberkörper spezifisch, einmal steht ein Ganzkörper-Workout an – Beine inklusive. Was die in einem Plan speziell für die obere Körperhälfte zu suchen haben? Ganz einfach: Nur wenn du auch Oberschenkel und Gesäß forderst, setzt du die maximale Produktion an Wachstumshormonen und Testosteron frei. Und das wiederum führt zu optimalem Muskelaufbau im gesamten Körper, also auch in der oberen Hälfte. Unter Strich halten wir so auch deine Proportionen stimmig, anders gesagt: Wir fördern den athletischen Look von Kopf bis Fuß.