Turbo-Trainingsplan zum Beach-Body

Der Sommer steht vor der Tür und du bist noch nicht in Form? Dann bist du nicht allein. Denn so geht es vielen Männern – und das Jahr für Jahr. Doch damit ist jetzt Schluss! Denn mit unserem Turbo-Trainingsplan zeigen wir dir, wie du in nur 2 Wochen das Maximum aus deinem Körper holen kannst. Der Strandfigur kommst du so ein gutes Stück näher.

Wieso unser Turbo-Plan funktioniert

Logisch: Willst du in nur 2 Wochen deine Resultate maximieren, musst du einiges an Arbeit investieren. Insgesamt stehen für dich pro Woche nämlich 5 Einheiten an. 3-Mal stemmst du Gewichte, 2-mal geht's zum Kardio-Training. Beim Krafttraining steht ein sogenannter 3er-Split auf dem Programm. Bedeutet: An einem Tag trainierst du deinen Unterkörper, an einem anderen Brust und Rücken und an wieder einem anderen deine Schultern und Arme. Durch diese Aufteilung kannst du dich in jedem Workout voll und ganz auf einzelne Körperpartien konzentrieren und so den optimalen Trainingsreiz setzen. Deine Muskeln werden nach der Einheit also ordentlich brennen. Aber nach getaner Arbeit kannst du auch wirklich stolz auf dich sein.

Bei der Ausdauer-Einheit steht das sogenannte High-Intensity-Intervall-Training (HIIT) an - und wie der Name schon verrät: Es wird intensiv. In diesen kurzen, aber knackigen Kardio-Einheiten, die hier aus einem Wechsel verschiedener Lauf-Varianten (auf der Stelle) bestehen, zündest du den Fettverbrennungs-Turbo. Und das ist auch nötig, um in Oben-Ohne-Form zu kommen. Bauchmuskel-Training allein reicht für den Beach-Body nämlich nicht aus.

Strandfigur ist mehr als nur ein Sixpack

Natürlich steht deine Körpermitte im Zentrum des Oben-Ohne-Looks. Die Riffel-Optik will ja schließlich (fast) jeder. Klar ist aber auch: Um ohne Shirt gut dazustehen, muss auch der Rest deines Körpers in Topform sein. Und dazu gehören eben auch Rücken, Brust sowie Schultern und Arme. Und auch deine Beine sind in Shorts zu sehen. Genau deshalb bearbeitest du mit unserem Trainingsplan deinen gesamten Körper. Dabei setzen wir voll auf mehrgelenkige Übungen, also Moves, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen. Es stehen also vor allem echte Klassiker auf dem Programm, die ihre Effektivität schon tausende Mal unter Beweis gestellt haben.

Weiterer Vorteil von Liegestütze, Kniebeuge & Co.: Setzt du auf diese Ganzkörper-Übungen, verbrennst du während deines Workouts deutlich mehr Kalorien, als wenn du kleinere Muskeln isoliert trainierst. Und Fettreduktion ist neben Muskelzuwächsen das Ziel unseres Plans. Denn nur wenn du dein überschüssiges Hüftgold loswirst, kommen deine hart erarbeitete Bauchmuskulatur zum Vorschein.

Was du für die Umsetzung benötigst?

Die gute Nachricht: Nicht viel – denn wir wissen, dass du es eilig hast. Und damit auch für die Vorbereitung wenig Zeit verloren geht, haben wir den Plan extra für wenig Equipment konzipiert. Das Einzige, was du neben deinem eigenen Körpergewicht benötigst, sind im Gewicht verstellbare Kurzhanteln. Du kannst also quasi direkt loslegen und in zwei Wochen deine Turbo-Resultate bewundern. Bleibt also nur die Frage: Worauf wartest du noch?

Du siehst: Mit unserer genialen Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining holst du in nur 2 Wochen das Maximum aus deinen Workouts raus. Das Ergebnis kann sich an jedem Strand, aber auch am heimischen Baggersee und selbst auf Balkonien garantiert sehen lassen. Also, Plan downloaden und direkt loslegen!

