Du glaubst, im Home-Gym lassen sich keine breiten Schultern aufbauen? Dann lass dich vom Gegenteil überzeugen. Mit unserem brandneuen Trainingsplan zeigen wir dir, wie du auch zu Hause Schultern wie Kanonenkugeln erreichen kannst. Das Einzige, was du brauchst, sind verstellbare Kurzhanteln, eine Hantelbank und ordentlich Motivation. Und starke Schultern, wer will die nicht? Sie tragen maßgeblich zu einer imposanten Erscheinung bei und sorgen nebenbei auch noch für eine gesunde Haltung. Am besten, du legst gleich los. Dann kannst du dir schon bald auf deine neuen breiten Schultern klopfen. Vom 8. bis zum 14. Mai 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Schulter-Training!

Wie sieht unser Breite-Schultern-Trainingsplan aus?

Mit unserem Plan trainierst du natürlich nicht nur den Delta-Muskel. Auch den restlichen Körper forderst du ordentlich heraus. Denn was nutzen die breitesten Schultern, wenn die Beine sie nicht tragen können? Konkret arbeitest du in einem 2er-Split. Das bedeutet: An einem Tag trainierst du Beine und Hintern. Am anderen ist dann der Oberkörper an der Reihe. Danach wiederholst du das Ganze. Zwischen den Workouts hast du mindestens einen Tag Pause. Damit schenkst du deinem Körper die notwendige Regeneration. Denn die ist für den Muskelaufbau mindestens genauso wichtig wie das Training selbst. In der nächsten Einheit kannst du so wieder Vollgas geben.