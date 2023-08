Die meisten Männer lieben Brusttraining. Zugegeben, Bankdrücken macht Spaß. Doch wie viel Liebe schenkst du deiner Oberkörper-Rückseite? In Zukunft hoffentlich mehr als bisher. Falls du nämlich einseitig trainierst und so muskuläre Dysbalancen förderst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Rücken zwickt und schmerzt. Die beste Vorsorge, um fiese Rückenschmerzen schon im Keim zu ersticken, ist eine ordentliche Dosis funktionelles Rückentraining. Genau deshalb haben wir uns dazu entschlossen, einen Trainingsplan zu entwerfen, der deinen Latissimus, Teres major & Co. stärkt und dich so auf lange Sicht vor Schmerzen schützt. Das Spezial-Programm fürs Home-Gym lässt dich in nur 2 Wochen sogar optische Veränderungen generieren. Glaubst du nicht? Dann überzeuge dich vom Gegenteil! Vom 7. bis zum 13. August 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 4,90 Euro statt 5,00 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Rücken-Training!