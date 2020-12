Individuelles Coaching Das ist das beste Weihnachtsgeschenk für Sportler

Individuell abgestimmtes Training mit einem Coach an deiner Seite ist effektiver, als einfach nur drauf los zu trainieren. Das wissen auch die Personaltrainer der MEN'S-HEALTH-Coaching-Zone. Und weil individuelle Trainings- und Ernährungspläne im Lockdown die einzige Möglichkeit sind, persönlich gecoacht zu werden, bieten wir jetzt auch Gutscheine für die MEN'S-HEALTH-Coaching-Zone an – ein sportlicher Geschenktipp für Weihnachten.

Warum brauche ich einen individuellen Trainings- und Ernährungsplan?

Folgendes Szenario: Florian trainiert mit seinem Kumpel schon seit einigen Monaten zusammen und während dieser bemerkenswerte Fortschritte erzielt, scheint Florian selbst seit Wochen auf der Stelle zu treten – und das obwohl er mindestens genauso viel Herzblut ins Workout steckt wie sein Buddy. Diese Situation ist keineswegs ungewöhnlich und wird immer wieder genauso von Trainierenden geschildert. Und warum? Weil Menschen nun mal verschieden sind. Alle haben unterschiedliche Voraussetzungen, einen unterschiedlichen Lebensalltag und eine unterschiedliche Trainingserfahrung. Was für einen jungen Studenten funktionieren mag, ist für einen 40-jährigen Familienvater überhaupt nicht machbar.

Die Folge: Die einen erreichen mit einem Standard-Plan gute Erfolge, wiederum andere mühen sich ab und schmeißen am Ende völlig frustriert das Handtuch.

Was bietet die MEN'S-HEALTH-Coaching-Zone?

Jeder erstellte Plan ist ein Unikat, denn in der Coaching Zone dreht sich alles nur um eine Person: dich. Deine persönlichen Ziele, körperlichen Voraussetzungen, dein Alltag, deine Gewohnheiten werden von unseren Coaches genauestens unter die Lupe genommen. Anschließend wird für die Zielerreichung ein- oder mehrere individuelle Pläne erstellt. Damit das Training und/oder die Ernährung so individuell wie nur möglich auf dich zugeschnitten ist, benötigen die Coaches Informationen über dich und deine Gewohnheiten. Außerdem besteht die Möglichkeit sich im geschlossenen Chat mit dem gewählten Coach auszutauschen – falls es noch offene Fragen gibt (nicht nur zu Beginn des Plans). Einige Tage später kann es dann auch schon losgehen.

Der vom Coach erstellte Plan besteht, je nachdem welches Angebot gewählt wurde (Trainings- und/oder Ernährungsplan) und für wie lange (6 Wochen oder 12 Wochen), aus detaillierten Wochenplänen. Beim Trainingsplan bekommst du alle Workouts, Übungen und weitere relevante Details für den gesamten Zeitraum inklusive Ausführungsvideos zum Download bereitgestellt. Auch der Ernährungsplan ist nach einem detaillierten Wochenplan aufgebaut.

Warum ist individuelles Coaching genau jetzt so sinnvoll?

Durch die Pandemie und den Lockdown werden wir uns noch einige Monate gedulden müssen, bis gemeinsames Training im Gym wieder möglich ist. Viele Sportler sind mit der Situation überfordert, wissen nicht wie das Training ohne Fitnessstudio und Personal Trainer weitergehen soll und sind ganz auf sich allein gestellt. Die meisten haben auch kein richtiges Home-Gym, geschweige denn Platz dafür und wissen auch nicht, wie etwa ein effektives Bodyweight-Training überhaupt aussehen soll. Auch Google hilft da nicht unbedingt weiter: zu viele Informationen von zu vielen Leuten und keine davon wirklich individuell. Mögliche Folgen, wenn du einfach drauf los trainierst: Über- bzw. Unterschätzung, Verletzungen, ausbleibender Muskelaufbau, Frustration, Stillstand bis hin zur Kapitulation.

Wir sind uns dessen bewusst, dass es viele ambitionierte Männer mit Zielen gibt, die jetzt durch die Kontaktbeschränkungen an ihrem wahren Potenzial gehindert werden. Deine persönlichen Ziele sollten jetzt nicht auf der Strecke bleiben, denn eigentlich kann jeder mit seinem individuell an ihn angepassten Plan und ein wenig Motivation seine Ziele erreichen – und das auch sehr gut ohne Fitnessstudio, ohne Equipment, in den eigenen vier Wänden. Weihnachten steht nun unmittelbar vor der Tür und was gibt es stärkeres, als einem motivierten Sportler jetzt den Schlüssel zu seinem Erfolg zu schenken.

Welche Gutscheine kann ich verschenken?

Coaching Zone

Bei unseren neuen Gutscheinen hast du folgende Optionen zur Auswahl:

1. Individueller Trainingsplan für 6 Wochen (119 Euro)

2. Individueller Trainings- und Ernährungsplan für 6 Wochen (199 Euro)

3. Individueller Trainings- und Ernährungsplan für 12 Wochen (299 Euro)

Wer sind die Coaches?

Nico kennt den harten Weg von einem Körper, den viele als halbe Portion bezeichnen würden, zu einem durchtrainierten, muskulösen Körper inklusive Sixpack. Lange Zeit wog er selbst nur magere 68 Kilo auf 1,85 Meter, heute ist er erfahrener Personal Trainer und "Head of Training Solutions" hier bei Men's Health. Das, was bei anderen Männern funktionierte, zeigte bei Nico nämlich einfach nicht die erwünschte Wirkung. Erst als er sich ausgiebig mit Training und Ernährung auseinandersetzte und seine Mahlzeiten und Workouts an seine eigenen körperlichen Bedürfnisse anpasste, erzielte er die lang ersehnten Erfolge. Als Quellen seiner intensiven Recherche dienten ihm Seminare, Fachliteratur, aber auch Strategien von Weltklasse-Athleten und anerkannten Coaches, mit denen er in seiner täglichen Arbeit als Sportredakteur zusammenarbeitete. Über die Jahre legte Nico dann ganze 10 Kilo an Muskeln zu, schaffte es gleichzeitig seinen Körperfettanteil zu reduzieren und seine Körperhaltung zu optimieren. Es ist daher kein Wunder, dass Nico unsere Pläne schreibt.

Leon Tröster Coach Nico kennt den steinigen Weg zu einem fitten, gesunden Körper sehr gut

Juliane weiß selbst nur zu gut, wie man zu einem fitten, gesunden Körper kommt. In ihrer Jugend kämpfte sie nämlich noch mit Übergewicht. Zu Beginn ihrer sportlichen Karriere vermied sie noch das Training mit Gewichten, aus Angst vor einem zu maskulinen Aussehen. Doch als sie sich intensiv mit der Trainings-Materie sowie den Bedürfnissen ihres eigenen Körpers beschäftigte, erkannte sie den Irrtum – das individuelle Hanteltraining half hervorragend beim Abnehmen und machte sogar Spaß. Mittlerweile ist Juliane seit 10 Jahren Sport-Redakteurin und hat als Personal Trainerin schon unzähligen Frauen geholfen, ihre körperlichen Ziele zu erreichen.

Leon Tröster Juliane ist seit 10 Jahren Sport-Redakteurin und hat als Personal Trainerin schon unzähligen Frauen geholfen

Wie komme ich an den Gutschein?

Schreibe einfach eine E-Mail, an die unten stehende Adresse. Wir senden dir dann eine Rechnung und einen Gutschein-Code. Sobald der Betrag bei uns eingegangen ist, kann das Coaching starten. Bitte gib in deiner E-Mail deine Rechnungsadresse sowie das Angebot an, für das du dich entschieden hast: TRAININGSPLAN für 119 €, PLAN-KOMBI für 199 € oder PREMIUM-PLAN für 299 €.