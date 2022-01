Trainingsplan

Top-Oberkörper im Home-Gym in 8 Wochen

effektiv für Brust, Rücken, Arme und Schultern

34 Übungen als Video und Bild

nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig

auf allen Geräten abrufbar

Du willst einen starken Rücken, eine breite Brust, XL-Arme und stabile Schultern? Unser erprobter 8-Wochen-Plan bringt dich dorthin. Und das Beste: Unser Programm ist perfekt fürs Home Gym geeignet. Du kannst also quasi direkt loslegen. Worauf wartest du also noch?

Konkret erwarten dich 3 Trainingstage pro Woche an. Zweimal bearbeitest du deinen Oberkörper, einmal steht ein Ganzkörper-Workout an – Beine inklusive! Was die in einem Plan speziell für die obere Körperhälfte zu suchen haben? Ganz einfach: Nur wenn du auch Oberschenkel und Gesäß mitnimmst, setzt du die maximale Anzahl an Wachstumshormonen und Testosteron frei.

Nach 4 Wochen erhöhen wir dann die Intensität. Heißt konkret: Dich erwarten eine weitere Einheit, frische Übungen und eine neue Aufteilung der Körperpartien. Beine, Brust und Rücken sowie Schultern und Arme trainierst du ab jetzt an drei unterschiedlichen Tagen. Warum? Weil wir durch den engeren Fokus einen intensiveren Trainingsreiz setzen können und der Wechsel ins Split-Training deinen Körper vor eine echte Herausforderung stellt. Die Folge: garantierte Zuwächse.

Du willst dir endlich den Superhelden-Look ergattern? Dann ist unser 8-Wochen-Plan speziell für den Oberkörper genau das Richtige für dich! Darin zeigen wir dir, wie du sichtbar mehr Muskulatur an Rücken, Brust, Schultern und Armen aufbauen kannst. Also, Plan runterladen und ran ans Eisen!