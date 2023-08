Neben der Figur "Rambo" ist der Boxer "Rocky" die wohl bedeutendste Rolle in Stallones Karriere, die ihn zu einem der größten Hollywood-Stars machte. Insgesamt 8 Mal verkörperte er "Rocky", bevor er die Boxhandschuhe endgültig an den Nagel hängte. Um den Body des berühmtesten Boxers der Filmgeschichte zu erhalten, musste er mindestens genauso hart trainieren wie ein echter Boxer. Nicht zuletzt wegen seines beeindruckend durchtrainierten Körpers erlangten die Verfilmungen sicherlich auch so viel Aufmerksamkeit. Wie viel es ihm jedoch abverlangte, in den Körper der Boxer-Legende zu schlüpfen, verriet er dem Wall Street Journal.