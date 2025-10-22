Aktiv an der Atlantikküste: Von La Baule bis Biarritz

Frankreichs Atlantikküste ist kein Ort zum Stillstehen – hier heißt es laufen, radeln, segeln, surfen. Ein Roadtrip von La Baule bis Biarritz bringt dich von Spot zu Spot, von Strandlauf bis Trailrun, von Radstrecken bis Wellenritt.

Zwischen Natur und Kultur, Training und Kulinarik fordert dich jede Etappe aufs Neue. Wer Abenteuer, Bewegung und echtes Küstenfeeling sucht, findet hier die perfekte Kombination aus Workout und Roadtrip.

La Baule: Strandlauf vor Top-Kulisse Der Auftakt in La Baule macht sofort klar: Hier wartet einer der schönsten Strände der Welt, ideal für einen frühen Morgenlauf im Sand. Während du zwischen Pinien und eleganten Villen deine Runden drehst, spürst du schon die natürliche Energie dieses Trips. Nur wenige Kilometer weiter liegt Saint-Nazaire – ein Ort, an dem urbanes Flair und maritime Geschichte zusammentreffen. Nach einem Besuch im Hafen oder den alten Werften kannst du dich beim Sightseeing Kilometer für Kilometer in Bewegung halten.

Saint-Brevin ist der perfekte Spot, wenn du Geschwindigkeit liebst. Mit einem Strandsegler jagst du über den weiten, endlosen Strand – Ganzkörpertraining garantiert. Wind, Adrenalin, Action: Hier kommt dein Puls richtig in Fahrt.

Pornic: Trailrun auf dem Zöllnerpfad Von Saint-Brevin aus geht es weiter nach Pornic. Der Zöllnerpfad (Sentier des Douaniers) führt dich an der Küste entlang – bestens geeignet für einen Trailrun oder eine stramme Wanderung. Ständige Auf- und Abstiege, spektakuläre Ausblicke auf Atlantik und Felsenküste: ein Workout, das Beine und Ausdauer fordert.

Melanie Chaigneau Sommerlicht über den Klippen von Pornic – wo die Fischerhütten das Meer berühren.



Die Passage du Gois ist legendär – und nur bei Ebbe passierbar. Timing ist also alles. Auf der Île de Noirmoutier wechselst du das Gefährt und steigst aufs Rad. Entlang von Salzgärten und kleinen Dörfern trainierst du Beine und Balance. Ein Abstecher nach Sallertaine belohnt dich mit Kunsthandwerk und einem authentischen Einblick ins regionale Leben – ein mentaler und gastronomischer Ausgleich zur körperlichen Aktivität.

Saint-Jean-de-Monts bis Rochefort: Nordic Walking & Radeln am Wasser Hier kannst du Abwechslung einbauen: Saint-Jean-de-Monts eignet sich perfekt für eine intensive Nordic-Walking-Session, bei der du Arme und Beine gleichmäßig forderst. In Saint-Gilles-Croix-de-Vie warten Radrouten, bevor es in Les Sables d’Olonne und La Tranche-sur-Mer ans Segeltraining geht. Koordination, Core-Stabilität und Technik – das Meer bringt dich in Bewegung.

Simon Bourcier Radeln am Wasser: entspannt auf dem Küstenweg mit Blick über die Salzwiesen in Noirmoutier.



Die Île de Ré ist ein Paradies für Radfahrer: flache, endlose Wege durch Weinberge und Salzgärten. Perfekt, um Kilometer zu sammeln, Ausdauer zu trainieren und gleichzeitig Natur und Savoir-vivre zu genießen. La Rochelle mit seinem alten Hafen sorgt für urbanen Ausgleich, während Rochefort mit der berühmten Corderie Royale Geschichte und Kultur liefert – Bewegung gibt es hier in Form von langen Spaziergängen.

Île d’Oléron, Médoc & Bassin d’Arcachon: Cross-Training am Meer Die Île d’Oléron lädt dich ein, Surfen mit Yoga zu verbinden – ein Training für Balance und Flexibilität. Weiter südlich im Médoc warten glasklare Seen wie Carcans-Hourtin, die sich fürs Wakeboarden oder Kanufahren eignen. Das Bassin d’Arcachon bietet zusätzliche Optionen: Segeln, SUP oder Kajak. Jedes Gewässer ist ein neues Trainingsgerät.

Grégory Cassiau - Les Escapades Unendlicher Horizont: Spaziergang über die Düne du Pilat mit Blick aufs Meer.



Die Dune du Pilat ist nicht nur eine Sehenswürdigkeit und ein Naturschutzgebiet – sie ist ein Workout! Der Aufstieg auf Europas größte Düne fordert Beine und Lunge gleichermaßen, die Aussicht belohnt sofort. Danach stürzt du dich in die Wellen von Biscarrosse, Contis oder Saint-Girons. Diese Surf-Hotspots bringen dich ans Limit, stärken deine Muskulatur und liefern Endorphine pur.

Capbreton bis Biarritz: Finale im Baskenland Capbreton überrascht mit seinem lebhaften Hafen und der berühmten Mole – perfekt für eine Laufeinheit am Wasser. In Anglet wartet die Surf Avenue, in Bidart charmante Trails und am Ende das große Finale: Biarritz. Die Stadt vereint Eleganz mit Surfkultur, Lifestyle mit Fitness – der ideale Schlusspunkt für diesen Roadtrip.

Und wenn die Nacht hereinbricht, geht die Magie weiter. Übernachte in einer gemütlichen Öko-Lodge oder einem Cottage direkt am Meer, mit Blick auf den Atlantik. Oder erlebe eine Nacht im ausgebauten Van unter dem Sternenhimmel, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Wer es stilvoller mag, lässt sich von charmanten Ferienhäusern in der Vendée oder der Loire-Atlantique verführen – oft mit Spa oder privatem Pool. Ideal, um im Urlaub neue Energie zu tanken.

Die Atlantikküste bietet eine unglaubliche Vielfalt an Erlebnissen und lädt dazu ein, das Wesentliche wiederzuentdecken: Natur, Weite, authentische Aromen – und die Freiheit des Reisens.