Schlaftracking mit Samsung Galaxy Watch8

Wenn die Nacht zum Einsatz wird:

Leos Balanceakt zwischen Blaulicht und Regeneration Wenn andere schlafen, fängt für Leo der Tag erst an. Der Feuerwehrmann und Notfallsanitäter arbeitet seit mehr als zehn Jahren in Wechselschichten – körperlich und mental eine extreme Herausforderung. Schlafrhythmus? Unberechenbar. Pausen? Selten planbar. Regeneration? Oft ein Kompromiss.

Leo weiß, dass seine Nächte für den Körper genauso anstrengend sein können wie ein intensives Workout. Also begibt er sich auf eine Mission: Herausfinden, wie er trotz unregelmäßiger Einsätze und Schichtdienst mehr Balance in sein Leben bringen kann.

Im Rahmen der Kampagne „Held*innen der Nacht“ von Samsung hat Leo genau das ausprobiert. Gemeinsam mit Health-Experte Doc Felix und zwei weiteren Held*innen, der Pilotin Anna und der DJ und Produzentin Lunax, hat er vier Wochen lang seinen Schlaf getrackt. Das Ziel: Verstehen, wie man trotz Schichtdienst und nächtlicher Einsätze zu mehr Erholung und Ausgeglichenheit findet.

Samsung Als Feuerwehrmann und Rettungssanitäter im Schichtdienst weiß Leo aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd das richtige Schlafmanagement sein kann.

Von den Funktionen der Samsung Health App ist Leo nach einer Woche positiv überrascht: „Ich finde es so spannend, welche Einblicke die Health App so bietet.“ Besonders beeindruckt haben ihn die detaillierten Messwerte – von Hauttemperatur über Herzfrequenz bis hin zur Schnarcherkennnung. Auf Basis der erfassten Daten ordnet Samsung Health den Nutzer*innen ein Schlaftier inklusive passendem Schlaftrainingsprogramm zu. Leo ist ein „nervöser Pinguin“. Konkret bedeutet das: Schlafdauer und Schlafkonsistenz sind gut, die Wachzeiten beeinflussen die gesamte Schlafqualität negativ.

Drei Fragen an Leo – Erholung finden zwischen Adrenalin und Einsatz Leo, was ist für dich die größte Herausforderung an deinem Beruf? „Dass du nie weißt, was passiert. Du kannst müde und entspannt sein, aber plötzlich geht der Puls wegen eines Einsatzes auf 180 hoch. Danach wieder runterzukommen, ist schwierig. Ich habe oft unterschätzt, wie sehr das meinen Schlaf beeinflusst.“ Was hat dich beim Schlaftracking mit der Samsung Galaxy Watch8 überrascht? „Wie präzise ich sehen konnte, wann mein Körper wirklich erholt ist – oder eben nicht. Die Galaxy Watch8 erkennt meine Schlafphasen und Energielevel ziemlich genau. Dadurch habe ich verstanden, wann ich Pausen brauche und wann ich noch Reserven habe.“ Welche Routine hat dir am meisten geholfen? „Ich habe angefangen, nach Einsätzen kurze Ruhephasen bewusst einzuplanen. Die Watch schlägt mir sogar Mini-Entspannungsübungen vor. Das klingt banal, bringt aber echt viel Balance in meinen Alltag.“ Doc Felix – medizinisches Know-how trifft Männergesundheit Begleitet wird die Kampagne von Dr. Felix Berndt, besser bekannt als Doc Felix. Er ist Arzt, Content Creator und Kolumnist für Men’s Health. Doc Felix teilt Ratschläge rund um Gesundheit, Ernährung und mentale Stärke, Bereiche, die im hektischen Alltag vieler Menschen oft zu kurz kommen. Im Rahmen der Kampagne analysiert Doc Felix die Schlafdaten der Held*innen, ordnet diese ein und übersetzt wissenschaftliche Erkenntnisse in klare, alltagstaugliche Tipps.

Johannes Krahforst Doc Felix, seines Zeichens Arzt und bekannt durch seine Kolumnen in Men's Health, hat die Schlafdaten im Rahmen der Kampagne fachlich analysiert.

„Ich sehe bei mir selbst und meiner Community, wie schwer es ist, im stressigen Alltag ausreichend Erholung zu finden. Für Menschen mit herausfordernden Arbeitszeiten ist das noch schwieriger. Technologien wie die Samsung Galaxy Watch8 können helfen, die eigene Routine bewusster wahrzunehmen. Oft machen kleine Veränderungen schon einen großen Unterschied.“ — Dr. Felix M. Berndt

Sleep smarter mit der Samsung Galaxy Watch8 Die Samsung Galaxy Watch8 ist nicht nur ein Fitness-Tracker, sondern ein echter Selfcare-Partner. Sie kombiniert präzise Sensorik mit smarter Galaxy AI und unterstützt genau dort, wo Nutzer*innen sich Einblicke und Support wünschen.

Das Schlafcoaching in der Samsung Health App liefert individuelle, leicht umsetzbare Tipps, egal ob man gerade Jetlag hat, Nachtschichten arbeitet oder einfach besser abschalten möchte. Denn guter Schlaf ist nicht selbstverständlich, aber mit der richtigen Technologie kann er einfacher, bewusster und nachhaltiger werden.

Dank präzisem Schlaftracking erkennt die Watch automatisch, wann Nutzer*innen schlafen, wie tief sie schlafen und wie erholsam die Nacht wirklich war. Basierend auf den Daten empfiehlt Galaxy AI konkrete Maßnahmen, von der Schlafenszeit-Anleitung über Abendroutinen bis hin zu Powernap-Tipps.

Samsung Da die Samsung Galaxy Watch8 auch während des Schlafs wichtige Körperfunktionen überwacht, kann ein ganzheitliches Schlaftracking realisiert werden.

Zusätzlich bietet sie ganzheitliche Insights zum körperlichen Wohlbefinden: Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Hauttemperatur, Energielevel – alles wird verständlich aufbereitet. Die Samsung Health App fasst sämtliche Erkenntnisse übersichtlich zusammen und hilft, Muster im Lebensrhythmus zu erkennen. Das Besondere: Die Empfehlungen sind nicht generisch, sondern persönlich – die Samsung Galaxy Watch8 passt sich an den Alltag der Nutzer*innen an, nicht umgekehrt.