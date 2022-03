Anzeige Höhenverstellbare Schreibtische Warum ein ergonomischer Arbeitsplatz so wichtig ist

Ob im Büro oder im Home Office: Wer an einem höhenverstellbaren Schreibtisch arbeitet, ist effizienter, gesünder und entspannter

Da Remote Working auf dem Vormarsch ist, lohnt sich die Investition in einen ergonomischen Arbeitsplatz für die eigenen vier Wände umso mehr – und FlexiSpot hat die passenden Produkte dafür.

Warum ist ein ergonomischer Arbeitsplatz wichtig?

Ein gesunder Rücken kann auch entzücken – oder wie war das noch gleich? Feststeht, dass unser Körper nicht dafür gemacht ist, stundenlang zu sitzen. Die natürliche S-Form der Wirbelsäule wird extrem belastet, eine gekrümmte Haltung führt zu Verspannungen und Kopfschmerzen, langfristig können Haltungsschäden auftreten – und all das führt nicht gerade zu gesteigerter Motivation oder Effizienz. Im Gegenteil: Körperliches Unwohlsein kann unsere Leistungsfähigkeit mindern, was wiederum zu Frust und Unzufriedenheit führen kann. Dabei lässt sich all das so leicht verhindern – und zwar mit einem ergonomischen Arbeitsplatz.

Hybrides Arbeiten – also die Kombination aus Büro und Home Office – ist längst zum neuen Standard geworden. Trotzdem haben viele Arbeitnehmer noch keinen ergonomischen Arbeitsplatz. Auf dem Sofa, am Küchentisch oder im Bett zu arbeiten, ist vielleicht für einen Tag mal okay – gesund ist das Ganze aber weder für den Körper noch für unsere Motivation. Denn ohne ordentlichen Arbeitsplatz hängen wir sprichwörtlich durch, sodass Verspannungen und Antriebslosigkeit drohen.

Arbeitest du noch oder trainierst du schon?

Besonders beliebt: Höhenverstellbare Schreibtische, an denen man wahlweise sitzen oder stehen kann. Die bereits 1998 gegründete Firma FlexiSpot hat sich darauf spezialisiert, Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern, und ein großes Produkt-Portfolio rund um den ergonomischen Arbeitsplatz entwickelt. Wenn du viel Zeit am Rechner verbringst, solltest über einen Steh-Schreibtisch nachdenken. Dieser unterstützt eine gesunde Haltung und macht dich auch mental fitter – denn eine aktive Position führt automatisch zu mehr Energie.

Apropos: Im Stehen werden deutlich mehr Kalorien verbraucht als im Sitzen, was ein schöner Nebeneffekt ist. Noch mehr kannst du herausholen, wenn du ein ergonomisches Fahrrad mit Laptop-Halterung nutzt – so lassen sich Job und Fitness perfekt kombinieren. Ideal für alle, die öfter mal Überstunden schieben und es nicht ins Gym schaffen.

Tischlein, streck dich: Ein Schreibtisch, der mitdenkt

Auf dem Esstisch stapeln sich die Unterlagen, die Katze spielt mit dem Laptop-Kabel und dein Kind bemalt wichtige Dokumente? Ungünstig. Nicht nur, dass ein chaotischer Arbeitsplatz dich ablenken kann – gerade im Home Office kann der Anblick auch echt nerven. Ein cleaner und schicker Arbeitsplatz hingegen fördert nicht nur dein Wohlbefinden, sondern steigert auch deine Motivation und deine Effizienz. Beides übrigens auch sehr gute Argumente, die deine:n Chef:in überzeugen könnten, falls du nicht selbst in neue Büromöbel investieren möchtest.

Die höhenverstellbaren Schreibtische von FlexiSpot bieten dir nicht nur ein modernes Design, sondern auch noch jeder Menge Gadgets. Zu den beliebtesten Modellen gehören der E7 (ab 449€) und der E8 (ab 469 €) – falls du unsicher bist, welcher Schreibtisch, der richtige für dich ist, kannst du dir mit dem Online-Einkaufsführer einen Überblick verschaffen. Das Geniale: Du kannst dir deinen Arbeitsplatz genauso zusammenstellen, wie du ihn haben möchtest. Ein paar Features, die uns besonders gefallen:

• Höhenverstellbares Tischgestell von 60 bis 125 cm (E8)

• Schickes LED-Touchscreen zur Steuerung

• Kindersicherung (auch für Haustiere super)

• Kabelmanagement-System

• Diverse Farbkombinationen

• Viel Zubehör, wie passendes Tischfahrrad, Rollcontainer uvm.

Das Leben ist zu kurz für einen ungesunden Arbeitsplatz! Viele von uns verbringen täglich so viel Zeit am Schreibtisch, dass dieser bestmöglich auf unsere körperlichen und mentalen Bedürfnisse ausgerichtet sein sollte. Umso besser, wenn Design, Komfort und Funktionalität dann auch noch Hand in Hand gehen!