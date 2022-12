Welcher Rasierhobel ist am sichersten?:

Bist du auf der Suche nach einer nachhaltigen und hochwertigen Alternative zu Kunststoffrasierern? Dann ist bei unserer Auswahl an langlebigen und eleganten Rasierhobeln garantiert das richtige Modell für dich dabei

Rasierhobel sind die absoluten Klassiker unter den Rasierern. Er ist nach dem Rasiermesser die erste sichere Variante für eine präzise und effektive Rasur. Ein Rasierhobel besteht im Normalfall aus drei Teilen, dem Griff samt Kopfunterteil, der Klinge und dem Kopfoberteil. Die doppelseitige Klinge wird zwischen den beiden Kopfteilen eingespannt, sodass eine leichte Wölbung des Messers und damit der perfekte Winkel zur Haut entsteht. Im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffrasierern besitzen Rasierhobel aus Chrom oder Edelstahl einen deutlich edleren Look und sind im Badezimmer echte Hingucker.

Wie wird ein Rasierhobel verwendet?

Die Verwendung eines Rasierhobels erfordert im Vergleich zu Rasierern mit einfacher Klinge etwas mehr Übung. Dennoch ist die Rasur mit einem Rasierhobel kein Hexenwerk und daneben für Einsteiger lohnt sich der Umstieg bereits nach kurzer Zeit. Mit einem Rasierhobel lässt es sich nicht nur präzise, sondern auch sehr gründlich rasieren. Vor der Rasur solltest du dir gründlich dein Gesicht waschen. Anschließend solltest du am besten einen Rasierpinsel verwenden und damit Rasierpaste oder -creme auf den zu rasierenden Bereich auftragen. Diese lässt du einige Minuten einwirken und kannst anschließend mit der Rasur beginnen. Die Schwierigkeit liegt zu Beginn vor allem darin, den richtigen Winkel zu finden. Achte darauf, nicht zu viel Druck zu verwenden und keine hastigen Bewegungen auszuführen. Die Rasur sollte immer in Wuchsrichtung der Haare erfolgen. Hast du alle Bereiche rasiert, kannst alle Reste des Rasierschaums abwaschen und anschließend dein Gesicht trocken tupfen. Den Rasierhobel solltest du ebenfalls mit lauwarmem Wasser reinigen und ihn gründlich trocknen.

Warum ist ein Rasierhobel eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Rasierern?

Die meisten Rasierer aus Kunststoff werden nach einer gewissen Zeit stumpf, gehen kaputt und werden deshalb regelmäßig weggeschmissen und neu gekauft. Insbesondere Einmalrasierer produzieren eine Menge Müll. Ein hochwertiger Rasierhobel hingegen besteht mehrheitlich aus robustem Edelstahl oder anderem langlebigen Metall und hält dein Leben lang. Du produzierst also deutlich weniger Müll und musst einzig und allein die Klinge tauschen. Bei der Wahl der Klingen kannst du zwischen mehreren passenden Marken wählen.

Zubehör

Einige Rasierhobeln kommen nicht nur mit den passenden Klingen, sondern auch mit Lederetuis oder Standfüßen. Dabei bietet dir ein umfassendes Zubehör die Möglichkeit, deinen Rasierhobel auch auf Reisen oder unterwegs sicher und geschützt aufzubewahren.

Preis-Leistung

Die Kosten bei der Anschaffung eines Rasierhobels können stark variieren. Dabei ist für ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis ausschlaggebend, wie hoch die Qualität des Materials des Rasierhobels ist, wie viele Klingen im Lieferumfang enthalten sind und ob weiteres Zubehör enthalten ist. Einige Rasierhobel werden zusätzlich mit Lederetui oder einer Halterung geliefert, wodurch der Preis höher ist als bei einem Rasierhobel ohne Zubehör.

Sicherheit

Die Sicherheit bei der Handhabung eines Rasierhobels ist ein wichtiger Aspekt, welcher nicht vernachlässigt werden sollte. Gerade Einsteiger sollten ein Modell wählen, welches mehr Sicherheit verspricht, um unnötige Verletzungen durch Schnitte zu vermeiden. Auch beim Wechseln der Klinge ist es für Neulinge von Vorteil, ein möglichst sicheres Modell zu wählen. Hast du bereits viel Erfahrung im Umgang mit Rasierhobeln und traust es dir zu, ein Modell für Fortgeschrittene zu verwenden, sind auch Rasierhobel ohne spezielle Sicherheitssysteme für dich geeignet.

Diese Rasierhobel haben wir für dich verglichen

Der klassische Rasierhobel im eleganten Design ist mit einer Anti-Reibungsbeschichtung ausgestattet, welche dir eine sichere und komfortable Rasur ermöglicht. Dank des verchromten Metallgriffs mit strukturierter Oberfläche sowie Schraubverschluss liegt dir der Rasierhobel angenehm und sicher in der Hand. Mit den fünf platinbeschichteten und langlebigen Doppelklingen aus Edelstahl kannst du deinen Bart präzise formen oder kürzen.

Zubehör: ⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 80 g

Marke: King C. Gillette

Material: Edelstahl, Platin, Chrom

Kammart: Geschlossen

Ersatzklingen: 5

Farbe: Silber

Dieser Rasierhobel eignet sich hervorragend als Geschenk für verschiedenste Anlässe, welches nicht nur einen praktischen Nutzen hat, sondern gleichzeitig einen eleganten und hochwertigen Look besitzt. Mit dem Lederetui, welches im Lieferumfang enthalten ist, lässt sich der Rasierhobel sicher und geschützt transportieren. Es lässt sich ebenfalls zur einfachen Aufbewahrung zu Hause nutzen. Zusätzlich sind im Lieferumfang zehn scharfe Rasierklingen enthalten, sodass einer präzisen Rasur in den nächsten Monaten nichts mehr im Wege steht.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: Keine Angabe

Marke: Störtebekker Shaving Accessories

Material: Keine Angabe

Kammart: Geschlossen

Ersatzklingen: 10

Farbe: Silber, Rosé Gold, Schwarz

Der handliche Rasierhobel mit schickem Griff eignet sich sowohl für die Bartrasur, als auch für die Rasur im Intimbereich. Mit dem langlebigen und robusten Design lässt sich der Rasierhobel viele Jahre wiederverwenden und ist damit eine nachhaltige Alternative zu Einmalrasierern. Er eignet sich sowohl für Männer als auch für Frauen und ist eine besonders elegante Geschenkidee. Dank der feinen und scharfen Klinge ermöglicht der Rasierhobel eine präzise Rasur ohne Hautreizungen oder Irritationen.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: Keine Angabe

Marke: VAN DE BOOS

Material: Edelstahl

Kammart: Keine Angabe

Ersatzklingen: 20

Farbe: Silber

Der Rasierhobel in verschiedenen Farben ermöglicht dir eine sanfte und hautfreundliche Nassrasur in allen Körperbereichen. Dank der scharfen und präzisen Doppelklinge aus Premium-Platin, erhältst du nach der Rasur eine glatte Haut, ohne Hautreizungen oder -irritationen. Für einen einfachen und sicheren Klingenwechsel ist der Rasierhobel mit einem Spannsystem ausgestattet. Der extra lange Griff ist mit einer feinen Struktur versehen, welche für einen optimalen Halt sorgt und dem Rasierhobel gleichzeitig einen eleganten Look gibt.

Zubehör: ⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: Keine Angabe

Größe: Keine Angabe

Marke: Bamboozy

Material: Edelstahl

Kammart: Keine Angabe

Ersatzklingen: 1

Farbe: Rosé Gold, Schwarz, Silber

Der hochwertige Rasierhobel aus verchromtem Metall besitzt ein modernes und gleichzeitig zeitloses Design. Er ist besonders handlich und absolut korrosionsbeständig. Nach der Rasur lässt sich der Rasierhobel mit warmem Wasser reinigen, während sich die Klingen ganz einfach und schnell durch Abschrauben des Deckels wechseln lassen. Der Rasierhobel wird in Deutschland hergestellt und kann mit verschiedenem Zubehör kombiniert werden.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 120 g

Größe: 1,3 x 4,2 x 9,4 cm

Marke: M MÜHLE

Material: Edelstahl, Chrom

Kammart: Offen

Ersatzklingen: 1

Farbe: Silber

Der verstellbare Rasierhobel im eleganten Look ermöglicht eine hautfreundliche und komfortable Rasur. Gleichzeitig bietet der Rasierhobel eine langlebige und dadurch nachhaltige Alternative zu Einmalrasierern oder anderen Rasierhobeln aus Kunststoff. Der Griff besteht aus verchromtem Zink und verfügt über einen schwenkbaren Kopf. Mit dem praktischen Zubehör, bestehend aus einem schicken Lederetui und einem massiven Standfuß lässt sich der Rasierhobel nicht nur geschützt transportieren, sondern auch sicher und griffbereit aufbewahren.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 100 g

Größe: 5 x 2,5 x 10,8 cm

Marke: River Lake

Material: Edelstahl, Zink, Chrom

Kammart: Keine Angabe

Ersatzklingen: Keine Angabe

Farbe: Silber

Worauf sollte ich bei der Anschaffung eines Rasierhobels besonders achten?

Beim Kauf eines Rasierhobels solltest du, gerade wenn du bislang nur Systemrasierer verwendet hast, darauf achten, einen Rasierhobel mit geschlossenem Kamm zu kaufen. Diese sind deutlich sicherer in der Handhabung und ermöglichen dir einen leichteren Einstieg in das Rasieren mit Rasierhobel. Überdies solltest du auf einen rutschfesten Griff, eine angenehme Haptik und natürlich auf eine hohe Qualität und Langlebigkeit achten.

Was bedeutet ein offener Kamm?

Rasierhobel gibt es entweder mit einem Kamm, der offen oder geschlossen ist. Ein offener Kamm besitzt größere Rillen und steht im Vergleich zum geschlossenen Kamm eindeutig hervor. Die Klinge liegt dabei frei, sodass du bei der Rasur deutlich mehr Haare gleichzeitig rasieren kannst als mit einem geschlossenen Kamm. Bei einem geschlossenen Kamm ist die Klinge kaum sichtbar und so besser geschützt. Dadurch ist eine sichere und sanfte Rasur ohne Druck möglich, wohingegen du bei einem geschlossenen Kamm deutlich mehr Übung und Erfahrung benötigst, um dich bei der Rasur nicht zu verletzen.

Wofür kann ich ein Rasierhobel verwenden?

Einen Rasierhobel kannst du für die Rasur jeglicher Körperstellen verwenden. Ein Rasierhobel eignet sich hervorragend für die Rasur von Konturen und ermöglicht eine besonders glatte und gründliche Rasur. Er eignet sich zudem für die tägliche Rasur und kann sowohl von Männern als auch von Frauen genutzt werden. Bei unebener Haut solltest du jedoch auf die Verwendung eines Rasierhobels verzichten.

Rasierhobel sind eine nachhaltige Alternative zu Rasierern aus Plastik. Dabei werden Rasierhobel mit offenem und geschlossenem Kamm unterschieden, wobei Rasierhobel mit geschlossenem Kamm deutlich mehr Sicherheit bieten und einfacher in der Handhabung sind. Mit unserer Kaufberatung findest du zuverlässig das passende Rasierhobel-Modell für deine Wünsche.