Uhren-Traditionsmarke Hamilton: Zurück aus der Zukunft!

Uhren-Traditionsmarke Hamilton: revolutionäres Erbe Zurück aus der Zukunft!

Bereits die Wurzeln des Urvaters der PSR MTX schienen damals schon in die Zukunft zu greifen. Denn dieser setzte bereits 1970 einen gigantischen Meilenstein in der Uhrenwelt: dank Forschungs-Erfolgen in der Halbleiter-Technologie gelang es dem US-amerikanischen Hersteller Hamilton, einen Zeitmesser zu entwickeln, welcher eine komplette Elektronik in Form eines Mikrochips im Gehäuse beherbergte - und brachte damit die weltweit erste digitale LED-Uhr auf den Markt. Genannt: Hamilton Pulsar. Diese bahnbrechende Neuheit beindruckte nicht nur mit einer zukunftsweisenden Technik, sondern auch mit einer visionären Formensprache, welche den Zeitgeist des damaligen Weltraumzeitalters stilvoll einfängt.

Futuristisches Design

Diese legendären Retro-Design-Merkmale, wie beispielsweise das kissenförmige Gehäuse sowie eine auf die Stunden und Minuten reduzierte Zeitanzeige greift auch die neue PSR MTX voll auf und katapultiert es mit dem Fokus auf die Silhouette, komplett geschwärzt, in die Neuzeit. In einem 13 Millimeter hohen Gehäuse aus PVD-beschichtetem Edelstahl arbeitet ein digitales Präzisions-Quarzwerk, das die Zeit auf einem LCD- & OLED-Hybrid-Display sichtbar macht. Ein dreigliedriges Armband mit Faltschließe sorgt für einen markigen Look der Uhr. Für optimale Lesbarkeit sorgt ein entspiegeltes Saphirglas.

Hamilton / Collage: MH

Filmreifer Auftritt

Wer auf den Gehäuseboden blickt, bekommt einen eingravierten, digitalen Datenregen zu sehen, der Liebhaber des Science-Fiction-Kinos sehr bekannt vorkommen dürfte als das im Raum umherschwirrende Zahlen-Wirrwarr aus dem Kult-Film "The Matrix". Aus diesem Grund erstrahlt auch die Zeitanzeige, ganz filmtypisch, in authentisch grünen Lettern. Zu Ehren der Premiere des Originalfilms ist der stilvolle Zeitmesser, der das Erbe der heldenhaften Revolution aus dem Film direkt ans Handgelenk bringt, auf 1999 Exemplare limitiert.

