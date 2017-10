Deepthroat: Der Blowjob mit Tiefgang für Einsteiger

So verhindern Sie den Würgreflex

Pornodarstellerinnen berichten, dass sie den Würgreflex kurzfristig unterbinden können, wenn der Penis an den Vagusnerv hinten im Rachen stößt – © glebTV / Shutterstock.com



Deepthroat spielt in vielen Pornos wie selbstverständlich oft eine Rolle. In der Realität ist diese orale Technik aber eher speziell und sollte nicht regelmäßig und nur vorsichtig durchgeführt werden. Es ist schlicht nicht normal, dass der Würgreflex einsetzt, wenn etwas derart tief in den Rachen eingeführt wird. Dennoch gibt es bestimmte Techniken, die den Reflex zumindest mindern können. Denn auch Reflexe lassen sich mit etwas Übung halbwegs kontrollieren: denken Sie nur einmal an Kontaktlinsenträger, die ihren Blinzelreflex beim Einsetzen der Linsen kurz abstellen können. Pornodarstellerinnen berichten, dass sie den Würgreflex kurzfristig unterbinden können, wenn der Penis an den Vagusnerv hinten im Rachen stößt. Dann nämlich wird der Schluckreflex ausgelöst, der Würgereiz bleibt aus.

Wenn die Frau den Penis im nicht vollständig erigiertem Zustand in den Rachen einführt, kann sich der Rachen ebenfalls schrittweise an die Reizung im Rachengewöhnen. Für den Mann kann es zudem äußerst lustvoll sein, wenn sein bestes Stück in ihrem Mund zu voller Größe wächst. Einige Frauen berichten, dass sie während des Deepthroat ein Brummgeräusch von sich geben. Es soll den Würgreflex blockieren und den Penis zusätzlich sanft stimulieren.