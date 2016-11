Weihnachtsgeschenke für ihn: Geschenkideen für Männer

Sie suchen ein Geschenk für Kumpel, Bruder, Vater oder Ihren Partner? Das wollen Männer wirklich zu Weihnachten geschenkt bekommen

Man, ist das ein geiles Geschenk!

Zuerst die gute Nachricht: ein Geschenk für einen Mann findet sich leichter, als eines für eine Frau. Ein Mann vermutet nämlich keine Doppeldeutigkeit hinter Ihrer Aufmerksamkeit. Wenn Sie also Rasierschaum schenken, geht er nicht gleich von einer geheimen Botschaft aus. Und es stimmt auch: Männer stehen grundsätzlich auf praktische und scharfe Dinge. Das kann zum Beispiel das japanische Messer sein, das brandneue Rennspiel oder der Pin-up-Kalender. Dennoch ist auch bei einem guten Männergeschenk ein feinfühliges Händchen gefragt, schließlich wollen Sie eine Freude mit einem passenden Geschenk machen und keinen sinnlosen Müll schenken. Mit unserer Amleitung zum perfekten Geschenk werden Sie garantiert fündig.

In 8 Schritten zum guten Geschenk

Mit unseren 10 Profi-Schenker-Tricks kann nichts mehr schiefgehen.

Vergessen Sie keinen Feiertag! Damit Sie nicht mit leeren Händen dastehen, sollten Sie sich von Ihrem Kalender rechtzeitig auf Feiertage hinweisen lassen. Für wichtige Termine stellen Sie am besten mehrere automatische Erinnerungen in Ihrem Smartphone ein, damit Sie genug Zeit haben, sich vorzubereiten. Genau hinhören! Spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Kalender automatisch an den bevorstehenden Termin erinnert, sollten Sie in Gesprächen genau hinhören. Ihr Vater spricht ständig in höchsten Tönen von diesem neuen Fitnesstracker. Der Bruder geht immer mit großen Augen an der Schaufensterscheibe vorbei, in dem diese geilen Sneakers stehen? Der Kumpel spricht ständig von diesem neuen Computerspiel? Dann sollten Sie sich genau das merken! Ein solches Geschenk beweist, wie nebenbei, dass Sie zugehört haben und den Geschmack des Gegenübers kennen. Gehirn anstrengen! Erstellen Sie eine Liste, auf der sie alles aufschreiben, was Ihnen zur dem Mann einfällt – seine Interessen, seine Hobbys, seine liebsten Dinge. Diese visuelle Darstellung hilft Ihnen, die Wünsche einzugrenzen. Er geht jedes Wochenende zum Fussball? Dann wäre Fan-Bekleidung vielleicht eine Idee. Interviews führen! Ihnen fällt trotzdem nichts ein? Dann fragen Sie in der Not einen gemeinsamen Kumpel. Durch diese Methode ergibt sich die Möglichkeit, gemeinsame größere Geschenke zu organisieren. Einfach nachfragen! Es klingt unkreativ, ist aber eine der besten Methoden: nach den Wünschen fragen. US-Forscher der University of Harvard erwiesen, dass gewünschte Geschenke am besten ankommen. In sich gehen! Immer noch keine Idee? Dann schenken Sie etwas, an dem Sie auch Spaß haben. Beispiel: Sie mögen gerne schnelle Autos und wissen, dass ihr Kumpel auch nicht abgeneigt ist, dann schenken Sie ihm doch ein Fahrsicherheitstraining oder eine Runde auf dem Nürburgring. Zwei US-Psychologinnen erwiesen in einer Studie im "Journal of Experimental Social Psychology", dass ein Geschenk, dass Sie widerspiegelt die Freundschaft stärken kann. Geld spielt keine Rolle! Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass ein Geschenk mit großer Wirkung viel kosten muss. Auch eine Grillparty oder ein DVD-Abend kann den Kumpel glücklich machen. Selbst überreichen! Wenn Sie das Präsent per Post verschicken müssen, geht das natürlich nicht. Ansonsten ist der Akt der Übergabe etwas Besonderes. Schauen Sie den Beschenkten an und achten Sie auf Reaktionen. Warten Sie ab, bevor Sie sich für Ihr Geschenk erklären. Wenn Sie unsere Tipps beherzigt haben, ist eine Erklärung sowieso nicht mehr nötig.

Geschenke für jeden Männertyp

Für den Technikfan

Er steht auf Computerspiele, Drohnen und Digitalkameras? Dann schauen Sie sich um, was er schon hat und kaufen Sie entsprechendes Zubehör. Keine Chance auf einen Blick hinter die Kulissen? Dann kommt ein Gutschein für einen Elektonikfachmarkt in der Regel super an.



Für den Bastler

Bei diesem Typ Mann sollten sie sich im Werkraum oder in der Garage umgucken. Spricht er schon sehr lange von der neuen tollen Bohrmaschine? Wenn Ihnen die zu teuer ist, taugt auch ein Gutschein für den Baumarkt. Oder ist er ein Modellbaufan? Für die, die gerne basteln, sind Modelle zum Selberbauen das perfekte Geschenk. Auch Modelle, bei denen zusätzlich geschraubt und gelötet werden muss, sind hoch im Kurs.

Für den Abenteuerlustigen

Eine Runde Panzerfahren, einen Bungeesprung oder einen Tag im Hochseilgarten – Outdoorfans freuen sich über jedes Geschenk, dass sich draußen oder in Kombination mit viel Action abspielt. Im Idealfall schenken Sie gleich Zeit mit sich dazu – das stärkt die Freundschaft.

Für den Koch

Männer, die gerne kochen, tun das meist auf einem ziemlich hohen Niveau. Das beudetet auch, dass Sie auf gute Qualität Ihrer Küchenwerkzeuge achten. Sicherlich hat der Beschenkte schon das beste Messerset, aber wie wäre es dann mit einem Schleifstein. Nach wie vor ein Renner: der NicerDicer, die beste Küchenhilfe, die nicht quatscht. Oder Sie schenken eine gute Flasche Wein und schreiben eine Karte, auf der Sie gerne den Einkauf für einen gemeinsamen Kochabend übernehmen.

Sie wollen lieber einen Kochkurs verschenken? Das machen besonders gern Frauen: "Die Damen rufen mich an und buchen einen Kochkurs. Aber 92 Prozent aller Kursteilnehmer sind männlich", sagt Manuela Ferling aus Bad Oeynhausen, die mit ihrer Kochagentur "Kochende Leidenschaft" einige von Deutschlands Starköchen managt. Viele Frauen wünschen sich eben, dass Ihr Mann auch mal in der Küche mit anpackt.

Die Tageskurse kosten zwischen 250 und 320 Euro und finden an verschiedenen Orten in Deutschland statt. Termine finden Sie auf der Homepage www.kochende-leidenschaft.de. Melden Sie Ihren Mann aber so früh wie möglich an: "Damit aus einem Kurs keine Massenveranstaltung wird, können jeweils maximal zehn Personen teilnehmen", erklärt Ferling.

Sie haben dann die Qual der Wahl zwischen Lehrmeistern wie dem TV-Koch Ralf Zacherl, Matthias Buchholz, Stefan Marquard und vielen anderen. Fragen Sie bei der Buchung unbedingt danach, ob es sich um einen Mitmach-Kochkurs handelt. Ansonsten werden die vier Stunden sehr lang. "Einen guten Kochkurs erkennen Sie vor allem am Service. Die Getränke zum Beispiel sollten Sie nicht extra bezahlen müssen."

Für den Schönling

Herrenkosemtik oder Mode bedarf einer guten Kenntnis des Beschenkten. Eine Profi-Massage kann man hingegen jedem mit gutem Gewissen schenken, der auf seinen Körper achtet. Diese Herrendüfte sind gerade in.

Für den Bücherfan

Ein Buch zu verschenken ist kein leichtes Unterfangen. Dazu müssen Sie nämlich zunächst einmal wissen, welche Kategorie Buch der Beschenke gerne liest: Ist er Thriller-Fan oder liest er lieber Fachbücher? Am besten punkten Sie mit einem Buch, dass Sie selber toll finden. Dann kann es im schlimmsten Fall sein, dass der Mann das Buch schon hat – aber das Risiko sollten Sie eingehen.

