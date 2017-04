Cooles Männer-Spielzeug: 35 neue Technik-Gadgets

Intelligente Gartenpflege: Gardena Smart System

Preis: ab 199 Euro

Männer haben es ja oft nicht so mit Pflanzenpflege oder Gartenarbeit. Wer trotzdem gesundes Grün und einen gepflegten Garten sein Eigen nennen will, kann sich Hilfe vom Technik-Gadgets "Smart System" von Gardena holen, das sich um Bewässerung, Rasenpflege und um das generelle Wohl Ihrer Pflanzen kümmern kann. Der Clou: Alles ist per App vereint und individuell steuerbar!

Der "smart Sensor" für 199 Euro wird beispielsweise einfach neben einer Pflanze in den Boden gesteckt und überwacht fortan Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und Lichtverhältnisse. Gibt es Grund zur Sorge, schlägt der Pflanzensensor in Echtzeit per App Alarm. Der Mähroboter "smart SILENO" ab 1600 Euro fährt auf App-Befehl oder zu festgelegten Zeiten aus seiner Ladestation auf den Rasen und kürzt das Gras in die gewünschte Schnitthöhe. Laut Hersteller soll er auch mit großen und verwinkelten Gartenstrukturen bis 1000 Quadratmetern gut zurechtkommen und selbstständig seinen Weg finden. Ist die Arbeit getan, fährt er zum Aufladen zurück in die Station.

Die "smart Water Control"-Einheit (ab 170 Euro) kümmert sich hingegen um die Bewässerung des Rasens und lässt sich über ein separat erhältliches Gateway auch mit den Mähzeiten des SILENO abstimmen.

Mehr Infos unter: www.gardena.de