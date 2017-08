Duft Awards 2017: Lieblings-Duft nennen und Traumreise gewinnen!

Duftexperte George R. Wuchsa © PR

Seit wann werden Männer- und Frauendüfte überhaupt so explizit getrennt?

Diese Trennung halte ich für willkürlich, sie ist Moden und Rollenbildern unterworfen. Heutzutage verschwimmen diese Grenzen immer mehr. Es wird vielleicht noch etwas dauern, bis Herren sich zarte Rosendüftchen oder wollüstige Weißblüher auflegen, aber warum eigentlich nicht? Irgendwie finde ich diese Einteilung aus der Zeit gefallen. Bei Männern lautet das Argument oft, dass sie ein Statement setzen wollen, bei den Frauen hingegen geht es mehr um die Verführung.

Woran orientieren sich typisch männliche Düfte im Hinblick auf ihre Inhaltsstoffe?

Männer sollen eher nach Harzen, Hölzern, Leder und Animalischem riechen, während die Damenwelt sich mit Blüten, Süßigkeiten und Pudrig-Weichem schmücken darf. Aber wie gesagt, traditionelle Grenzen brechen gerade auf, die Präferenzen vermischen sich.

In welcher Zeit sind die modernen Unisex-Düfte entwickelt worden?

Ursprünglich dienten schwere und üppige Parfüms dazu, fese Gerüche zu überdecken. Mit Entwicklung der sogenannten Colognes zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstanden die ersten Düfte, die sowohl von Frauen als auch von Männern benutzt wurden. Anfang der 1990er-Jahre kreierte Alberto Morillas für Modedesigner Calvin Klein den Duft CK One. Dieser war Wegbereiter für die Bezeichnung Unisex-Duft, wie wir sie heute verwenden.

Und wie haben sich die Männerdüfte seit ihrer Entstehung generell entwickelt?

Über die Jahrhunderte haben Männerdüfte stetige Veränderungen erlebt. Ursprünglich schwer und üppig, mussten Männerdüfte in den letzten 100 Jahren andere Ansprüche erfüllen. In den 1980er-Jahren entstanden einerseits die so bezeichneten aquatischen Männerdüfte, die mit salzigen Aspekten an Meeresluft erinnern und einen frischen, sportlichen Eindruck vermitteln. Andererseits kamen Düfte auf den Markt, die in der Parfümwelt für Skandale sorgten. Kouros von Yves Saint Laurent und Fahrenheit von Dior spielen mit klassischen Noten wie Holzund Lederakkorden, gemischt mit Veilchennote oder animalischen Aspekten, gehören so zu den Wegbereitern der Herrendüfte.