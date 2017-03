Bezwingen Sie die Elemente: Premium Sportswear für jedes Wetter

Die Verschmelzung von hochwertiger Verarbeitung und funktionalem Design findet sich in der neuen Kollektion von Porsche Design Sport by adidas, die hochwertige Essentials für den Mann bietet

Einzigartig, innovativ und inspirierend – das ist die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2017 von Porsche Design Sport by adidas. Mit Funktionalität auf höchster technischer Stufe und stilvollen Designs überzeugen die leistungsstarken Essentials für den sportlichen Mann. Die Kleidung ist speziell für athletische Männerkörper entworfen, die beim Outdoor-Training bei Wind und Wetter geformt wurden. Porsche Design Sport by adidas setzt bei der neuen Kollektion auf raffinierte, subtile Prints und eine maskuline Farbpalette in Blau-, Scharz- und Erdtönen, und kreiert damit eine sportlich anspruchsvolle Ästhetik.