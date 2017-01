Die besten Valentinstag-Ideen und Geschenke für Frauen

3 Tipps für den perfekten Liebesbrief Schreiben Sie authentisch und ehrlich! Nichts kommt peinlicher rüber, als abgedroschene Floskeln. Versuchen Sie in sich zu gehen und versuchen Sie Ihre Gefühle glaubhaft aufs Papier zu bringen. Stellen Sie sich Ihre Liebste vor und überlegen Sie genau, was Sie Ihr mitteilen möchten. Wenn Ihnen dennoch nichts einfällt, was Sie schreiben sollen, dann stehen Sie dazu. Schreiben Sie also, dass es Ihnen schwer fällt etwas in Worte zu fassen, Sie aber dennoch versuchen Ihre Liebe schriftlich festzuhalten. Die Geste zählt und Sie werden sehen, dass der Anfang vielleicht schwer ist, Ihnen aber bald etwas einfallen wird!



Schreiben Sie per Hand! Kommen Sie bloß nicht auf die Idee Ihren Liebesbrief per Computer abzutippen! So einen Brief per Hand zu schreiben macht ihn ja gerade zu etwas Besonderem und zeigt, dass Sie sich Mühe gegeben haben. Tipp: Vorschreiben können Sie Ihren Brief natürlich am PC, um ihn dann schön ordentlich auf Papier zu schreiben.



Reden Sie nicht um den heißen Brei! Klar, zu kurz sollte Ihr Liebesbrief auch nicht werden. Aber meiden Sie zu lange Sätze, die nicht auf den Punkt kommen. Ihre Liebesbotschaft sollte klar sein.