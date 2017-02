Lässiges Schuhwerk: Sneaker für Männer

Wann sollte ich lieber auf Sneakers verzichten? Wenn Sie zu einem Event geladen sind und auf der Einladung der Dresscode „festliche Kleidung“ vorgeschrieben wird. Und in den meisten Fällen auch auf Hochzeiten, offiziellen Anlässen und in Büros mit strengen Kleidervorschriften.

Kann ich Sneakers auch zum Business-Anzug tragen? Könnte man theoretisch. In der heutigen Zeit werden die Dresscodes immer mehr aufgeweicht oder verlieren zum Teil an Bedeutung. Aber mal ganz ehrlich: Allein Sneakers machen aus so einem Anzug noch lange kein sonderlich lässiges Outfit. Umgekehrt verdient ein gut sitzender Anzug aus hochwertigem Stoff ein Paar edle, rahmengenähte Lederschnürer oder Loafers als senkellose Alternative. Damit sind Sie dann auf der (stil-)sicheren Seite.

Wie finde ich das passende Modell? Orientieren Sie sich einfach am Inhalt Ihres Kleiderschrankes. Wenn Sie überwiegend sportlich in Jeans und Shirt oder Sweatshirt unterwegs sind, dann wählen Sie auch Ihre Sneakers passend dazu aus. Modelle aus hochwertigem Leder und mit klassischem Schnitt passen dann vielleicht eher zu einer Chino-Hose, oder einer schicken Kombination aus dunkler Jeans und Hemd. Sie kennen sich ganz genau und wissen, dass Sie nicht immer besonders umsichtig mit Ihren Schuhen sind? Dann meiden Sie lieber weiße Sneakers oder Leder-Materialen, die viel Pflege brauchen.

Männermode-Blogger Horst Horstson © Horst

Der Blogger-Tipp: Wie trage ich weiße Sneaker?

Blogs gibt es wie Sand am Meer. Sucht man aber nach einem wirklich guten, unabhängigem Blog über Männermode, so gibt das Netz wenig her. Eine Ausnahme ist der 2010 von Sascha Pietsch ins Leben gerufene Männermodeblog "Horstson". Hier bloggen mittlerweile insgesamt fünf Autoren regelmäßig über Männermode, Möbel und Musik.

Umso schöner, dass wir Sascha alias Horst Horstson als Gastautor für Menshealth.de gewinnen konnten – mit stylischem Know-How und coolen Tipps rund um das Thema Männermode – hier speziell zum Thema weiße Sneaker!

Samstagmorgen, Schanzenviertel in Hamburg. Ein Freund und ich treffen uns zum morgendlichen Kaffee. Er berichtet, dass seine Freundin ihren Kleidungsstil, bzw. das, was vorgab, etwas mit "Stil" zu tun zu haben, mit: "Wenn's keine Pailletten hat, ist's kein Oberteil" beschrieb. Er fühlte sich auf den Schlips vertreten – soll er vielleicht auch etwas mehr Mut beweisen? Würde nicht unser aller Kleiderschränken etwas mehr Farbe gut tun? 'Pimp my Closet' sozusagen? Gehen Männer vielleicht sogar zu sehr auf Nummer Sicher?

Da fiel mir ein, dass aktuell sämtliche Sneaker gänzlich in Weiß getaucht sind - da kommen wir also nicht drumherum. Man kann sie doof finden, oder sogar hassen; ja, man darf auch über die Träger schmunzeln, aber sie sind halt da, wie nervige Nachbarn sich auch in jedem Haus anfinden. Kurzum: Man muss sich mit ihnen arrangieren. Daher sage ich: Wennschon, dennschon. Gewusst wie, bekommt man vielleicht auch den langweiligsten Schuh der Welt irgendwie auf Höhe der Zeit. Also los.

Als Erstes darauf achten, dass die Sneaker niemals knallweiß sein sollten. Ein Gang durch den Park muss also gleich zum Anfang drin sein, oder man greift auf Sneaker aus Hirschleder zurück – da wird das Weiß gebrochen. Kennt man aus den eigenen vier Wänden: in Arktisweißer Rauhfasertapete fühlt man sich allenfalls wie ein Halbgott in Weiß, ist es aber nicht. Sneaker sollten immer so aussehen, als hätte man sie mindestens ein paar Mal getragen, wobei hier natürlich der Grat zum Schmuddelig-sein sehr schmal ist. Hinzu kommt ein lässiger Look, vielleicht in Kombination mit Anzughose oder Jeans ohne Schnick und Schnack.

Machen wir es am besten wie Steve McQueen auf der weltberühmten Aufnahme "Take Aim" von John Dominis: Der zeigt uns mit seinen Sneakern von Tretorn wie's geht und kombiniert sie mit einer Knarre und Feincordhosen. Auf die Knarre könnt ihr ruhig verzichten ...