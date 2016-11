Wintermode: Das sind die 5 größten Modetrends für Männer 2017

Die aktuellen Modetrends 2017 sind lässig wie noch nie! Wir zeigen Ihnen die 5 stärksten Modetrends der Saison und geben passende Styling-Tipps

Wenn die neue Wintersaison in den Startlöchern steht, stellen sich alle wie immer die Fragen: Was ist Trend? Was gehört in meinen Kleiderschrank? Was ziehe ich an, damit jeder sofort erkennt, dass ich modisch up to date bin?

Hier finden Sie die 5 stärksten Modetrends 2017 auf einen Blick – von Piloten-Look bis Business-Anzug. Dazu jede Menge Styling-Tipps und alles unglaublich cool und absolut tragbar!

© Robert Grischek 1. Modetrend 2017: Sport-Chic Jogging-Fans dürfen ab jetzt im Trainingsanzug das Haus verlassen, und das nicht nur flink zum Kiosk. Die Kombination aus sportlichen Retro-Teilen und klassischen Kleidungsstücken bringt mächtig Coolness in jedes Casual-Outfit. LINKS: Kamelfarbener, einreihiger Mantel aus reiner Schurwolle, von Cinque, um 300 Euro; Blaues Longsleeve mit rot-weiß geripptem Kragen, von Björn Borg, etwa 130 Euro; Feinstrick-Rollkragenpullover aus Baumwolle, von COS, zirka 100 Euro; Schmal geschnittene Sweathose im Retro-Look, mit seitlichen weißen Streifen, von Adidas, um 70 Euro; Puristische Sneakers aus Leder, mit einer Sohle aus Naturkautschuk, von Veja, etwa 120 Euro RECHTS: Blaue, leicht glänzende tracksuit-Jacke mit weißem Logo, von Carhartt Wip, zirka 70 Euro; Grau kariertes poloshirt mit Zipper-Kragen, von Bradley Wiggins x Fred Perry, um 110 Euro; Schlichter Rollkragenpullover aus Kaschmir, von Boss, etwa 450 Euro; Weit geschnittene Hose mit großen Bundfalten, von COS, zirka 90 Euro; Sneakers aus Rauleder, mit aufgesetzten, elastischen Streifen, von Filling Pieces, um 220 Euro

© PR Sport-Chic 2017: Styling-Tipps 1. Gefüttertes Zweiknopfsakko mit fallendem Revers, von Samsoe & Samsoe, um 240 Euro

2. Weißes T-shirt mit kleinem Stehkragen und Reißverschluss, von Weekday, um 20 Euro

3. In-Ear-Kopfhörer mit reflektierendem Kabel, von Urbanears, etwa 50 Euro

4. Dunkelblaue Sportsocken mit Color-Blocking- Streifen, von STANCE, zirka 10 Euro

5. Rote Hose aus einem Baumwoll-Polyester-Mix, mit mittiger Ziernaht, von H&M, um 30 Euro

6. Weiße Sneakers aus Leder, im Retro-Look, mit Metallösen-Schnürung, von K-Swiss, zirka 160 Euro

7. Tasche im Retro-Stil, mit aufgesetzten, rot-weißen Stoffstreifen, von Ben Sherman, etwa 85 Euro

8. Grauer Sweater mit V-Stitch-Kragen und Trikolore- Bündchen, von Le Slip Francais, etwa 100 Euro Dresscode sportlich nehmen: 2-mal Top und 2-mal Flop: 1. Das gewisse Etwas

Veredeln Sie das sportliche Outfit durch einen weit geschnittenen Mantel oder durch ein Einreiher-Sakko in dezentem Beige, Grau oder Navy. Sie trauen sich erst mal nur ein Tracksuit-Teil zu? Dann passen die Joggingpants zu einem lässigen Sweater und die Trainingsjacke zur Bundfaltenhose aus weichem Stoff. 2. Die richtige Mischung

Mit den klassischen Farben Rot, Blau, Grau und Weiß machen Sie hier alles richtig. Greifen Sie die Farben der Kleidungsstücke gerne in Accessoires wieder auf, etwa bei Socken oder Taschen — damit runden Sie das Outfit ab.



3. Der falsche Glanz

Auch wenn sich davon noch was in Ihrem Kleiderschrank findet: Bitte verzichten Sie unbedingt auf glänzende Ballonseide! Ja, der Tracksuit feiert Revival, aber das ginge dann doch zu weit.



4. Die verkehrte Wahl

Tragen Sie dazu auf keinen Fall leuchtend bunte Laufschuhe oder anderes Fitness-Schuhwerk. Setzen Sie lieber auf Sneakers mit erhöhten Sohlen, in einem puristischen Design, bevorzugt einfarbig oder nur mit dezenten Details. Dabei sehen klassisches Weiß, Sandtöne und Grau an Ihren Füßen besonders gut aus.

© Robert Grischek 2. Modetrend 2017: Destroyed Jeans Wood-Work-Wear — Holzfäller-Jungs müssen für kaputte Jeans künftig keine Bäume mehr fällen. Workwear trifft auf Casual-Basics — Destroyed-Denim, derbe Boots und feiner Strick vereinen sich hier zu Outfits im citytauglichen Lumberjack-Style. von Links: Hemd aus Baumwolle, in Blau, Weiß und Rot kariert, von McGregor, zirka 160 Euro; Cremeweißer Strickpullover mit breitem Ripp-Muster, von Gaastra, etwa 140 Euro Jeans im Destroyed-Look, von WE Fashion, um 60 Euro; Klassische Yellow-Boots aus sandfarbenem Leder, von Timberland, zirka 190 Euro daneben: Wasserresistente Jacke aus feinem Nubukleder, mit Klappentaschen, von Timberland, etwa 900 Euro

Strickpullover mit blau-braunen Querstreifen, von McNeal, um 50 Euro; Schmal geschnittene Jeans mit Rissen an den Knien, von Levi’s 505 c, zirka 120 Euro; Knöchelhohe Leder-Boots mit weißer, durchgehender Sohle, von Red Wing Heritage, etwa 340 Euro; Holzfällerhemd aus Baumwolle, von Denim & Suply Ralph Lauren, um 90 Euro daneben: Weinroter Strickpullover aus einem Alpaka-Wolle-Gemisch, von Olymp, zirka 120 Euro; Kariertes Hemd mit Button-Down-Kragen und Schottenmuster, von Bench, etwa 50 Euro; Gerade geschnittene Destroyed-Jeans von Denim & Supply Ralph Lauren, um 150 Euro; Glattleder-Boots mit heller Naht oberhalb der Sohle, von Caterpillar, zirka 230 Euro; Beigefarbene Stricksocken von FALKE, etwa 20 Euro



rechts: Blaue Cabanjacke aus beschichtetem Denim, von Camel Active, um 260 Euro Pulli mit Rundhalsausschnitt und auf links gestricktem Muster, von Camel Active, zirka 110 Euro; Dunkelblaue Patchwork-Jeans von Pepe Jeans, etwa 130 Euro;Zweifarbige Duck-Boots aus Spaltleder und Gummi, mit Lammfell gefüttert, von Diemme, um 350 Euro





© PR Destroyed Jeans 2017: Styling-Tipps 1. Karohemd aus Baumwolle, mit aufgesetzter Brusttasche, von Element, etwa 60 Euro

2. Grau meliertes Sweatshirt von ATF, etwa 90 Euro

3. Senffarbene Hemd-Jacke mit weißen Knöpfen und aufgesetzten Taschen, von K.O.I., um 160 Euro

4. Jeans mit schmal zulaufendem Bein und Patch auf dem Knie, von Denham, um 450 Euro

5. Gesteppter Rucksack mit Seitentaschen und Schnallenverschluss, von Eastpak, zirka 75 Euro

6. Schwarze Geldbörse aus Leder, mit befestigter Schlüsselkette, von Nudie Jeans, um 50 Euro

7. Boots aus beschichtetem Leder, mit kupferfarbenen Nieten, von G-Star, etwa 200 Euro

8. Gerippte Wollmütze von Whyred, zirka 60 Euro Nie Baumschule schwänzen: 4 Tipps für den Wood-Look:



1. Waldschrat sein

Destroyed-Jeans prägen diesen Stil: ausgefranste Knie, Patches oder ein kompletter Used-Look sind ausdrücklich erwünscht. Auch farblich dürfen Sie sich an der gesamten Blau-Farbpalette bedienen. Gerade geschnittene, etwas längere Jeans, die dann am Saum gekrempelt werden, wirken hier besonders lässig.



2. Rücksicht walten lassen

Im Gegensatz zum klassischen Lumberjack-Look sind Hemden, Pullis und Jacken hier schmaler geschnitten und aus feineren Materialien — leichter Flanell, Baumwolltwill und Canvas machen die Lagen am Oberkörper elegant und sind die perfekten Kontrapunkte zu derben Hosen.



3. Waldige Gegend schaffen

Stellen Sie die einzelnen Teile des Outfits (bis auf die Jeans) aus unterschiedlichen Farben des Waldes zusammen: Okker, Braun und Grau schaffen dabei den Grundton, mit Cremeweiß, Bordeauxrot und Dunkelblau lockern Sie den Look etwas auf.



4. Förstlich schreiten

Bei Accessoires wie Rucksäcken und Taschen setzen Sie vorzugsweise auf Naturmaterialien wie Leder und Wolle. An den Füßen sind derbe Work-Boots mit fetten Profilsohlen ein absolutes Muss.

© Robert Grischek 3. Modetrend 2017: Daunenjacke Daunen-town-Dress — Stepp-Jungs haben es im Winter gerne warm. Mit diesen XL-Daunenjacken brauchen Sie nun nichts mehr drunterzuziehen — derart gewaltig war der dicke Überwurf schon lange nicht mehr. Also, auf die Plätze, fertig, schwitzen! Links: Steppjacke mit Daunenfüllung, winddicht, atmungsaktiv, wasserresistent, von Wolfskin Tech lab, um 600 Euro;

Babyblauer Strickpullover mit grünem Flaschen-Muster, von Gsus, etwa 120 Euro; Navyblaue Jogpants aus Baumwolle, mit Bündchen, von Carhartt Wip, zirka 70 Euro; Weiße, knöchelhohe Sneakers im Vintage-Look, aus vollnarbigem Leder, von Diadora, um 180 Euro



Mitte: Grüne Daunenjacke mit aufgesetzter Brusttasche und Kapuze, von Victorinox, etwa 500 Euro; Beige melierter Strickpullover aus einem Alpaka-Wolle-Gemisch, von Windsor, zirka 200 Euro; Hemd aus Baumwolle, mit kleinem, rot-weißem Vichy-Karo, von Ben Sherman, um 70 Euro; Knöchellange Hose mit Bügelfalte, aus rot meliertem Mischgewebe, von Scotch & Soda, etwa 130 Euro; Cognacfarbene Schnürer aus Leder, mit Plateausohle, von Whyred, zirka 330 Euro; Eierschalenfarbene socken von FALKE, etwa 15 Euro



Rechts: Schwarze Daunenjacke mit Lederbeschichtung und Stehkragen, von Stone Island, um 2530 Euro; Gerippter, türkisfarbener Strickpulli aus Baumwolle, von Scotch & Soda, zirka 130 Euro; Hellblaues Hemd aus Baumwolle, von Levi's, etwa 70 Euro; Schmal geschnittene hose in Navyblau, von Antony Morato, um 80 Euro; Schwarze Schuhe aus poliertem Glattleder, mit dicker Profilsohle, von H&M STUDIO, zirka 100 Euro; Schwarze Socken von KUNERT, etwa 15 Euro

© PR Daunenjacken 2017: Styling-Tipps 1. Hemd mit verdeckter Knopfleiste und abstraktem Pünktchen-Muster, von Only & Sons, etwa 35 Euro

2. Wasserresistente Jacke mit Kapuze und Zipper am Kragen, von Herno Laminar, etwa 750 Euro

3. Grob gestrickter Pullover aus einem Kaschmir-Wolle-Mix, in Militärgrün, von Hackett, um 350 Euro

4. Rucksack aus olivfarbener Biobaumwolle, mit zusätzlichem Seitengriff, von Qwstion, um 230 Euro

5. Derbys aus glattem Leder, mit dicker Profilsohle, von Vagabond, zirka 140 Euro

6. Handschuhe aus Wolle, mit kleinem, blau-weißem Karo, von Ben Sherman, zirka 35 Euro

7. Royalblaue Hose mit schmal geschnittenem Bein, von Ted Baker, zirka 170 Euro Mal richtig warm anziehen: 3 Fragen zum Feder-Kleid: 1. Worauf sollte ich beim Kauf einer Daunenjacke achten?

Die Bauschkraft wird in cuin angegeben und sollte zwischen 500 und 900 (High End) liegen.Bei der Isolationsleistung gilt: Je mehr Gramm Daunen, desto wärmer die Jacke; 350 Gramm sind hier ein guter Mittelwert. Das Mengenverhältnis Daunen zu Federn liegt in der Regel bei 90 zu 10. Federn sind schwerer und leisten weniger. Wer auf Daunen verzichten möchte, hat mit dem synthetischen Pendant Primaloft einen guten Ersatz.



2. Wozu kann ich so eine Jacke normalerweise tragen?

Sportive Kapuzenjacken sollten lässige Gesellschaft bekommen: Coole Retro-Sneakers, Jeans oder Jogpants komplettieren den Casual-Look. Schlichte Jacken in dunklen Tönen kombinieren Sie mit edlen Bundfaltenhosen und klassischen Schnürschuhen.



3. In welcher Farbe wirkt die Daunenjacke besonders gut?

Angesagt sind maritime Farben, neben Blau auch Dunkelgrün und Petrol. Besonders elegant zum Business-Look wirkt sie in dunklem Violett, Bordeauxrot oder Grau. Je heller die Jacke, desto mehr trägt (und fällt) sie auf — in dem Fall eher mit einem legeren Outfit kombinieren.







© Robert Grischek 4. Modetrend 2017: Lammfell Über-Flieger-Montur — Luftfahrt-Freunde stehen auf Abenteuer, bei denen Ihnen der Wind ordentlich entgegenbläst. Mit den neuen Pilotenjacken erhalten Sie jetzt ein besonders dickes (Lamm-)Fell, mit dem Sie jeden Widerstand gekonnt meistern können. Links: Dunkelbraune Fliegerjacke mit Teddyfellkragen und aufgesetzten Taschen, von Levi’s Made & Crafted, zirka 900 Euro; Jeanshemd mit Brusttaschen und schmalem Kragen, von Denim & Supply Ralph Lauren, um 100 Euro; Khakifarbene Cordhose mit leicht gecropptem Bein, von Drykorn, etwa 120 Euro; Halbhohe Moc-Toe-Boots aus gewachstem Leder, von Sebago, um 210 Euro; Socken von FALKE, zirka 15 Euro



Mitte: Schwarze Lederjacke mit Lammfellfutter und breitem Kragen, von Tiger of Sweden, zirka 1800 Euro; Steingrauer Pullover aus Feinstrick, mit beigefarbenem, gerolltem Saum, von Marc O'Polo, etwa 150 Euro; Dunkelblaue Jeans, gerade geschnitten, von Human Scales, um 135 Euro; Halbhohe Schnürboots aus Kalbsleder, von OXS, zirka 210 Euro



Rechts: Fliegerjacke aus schwarzem Glattleder, aufwendig mit Lammfell besetzt, von Belstaff, etwa 3500 Euro; Jeans aus Raw-Denim, Chino Fit, von Hugo, zirka 130 Euro; Schwarze Glattlederstiefel im Worker-Stil, von Red Wing, um 320 Euro

© PR Lammfelljacken 2017: Styling-Tipps 1. Cognacfarbene Fliegerjacke mit einem Kragen aus Lammfell und aufgesetzten Klappentaschen, von Acne Studios, zirka 580 Euro

2. Fein gestrickter, melierter pullover in leicht verfilzter Optik, von Anerkjendt, etwa 80 Euro

3. Gerade geschnittene Jeans mit weitem Bein, von Edwin, zirka 110 Euro

4. Weekender aus gewachster Baumwolle, mit Lederhenkeln, von Property Of, um 350 Euro

5. Dunkelbrauner Gürtel aus Leder, mit einer goldener Schnalle, von Levi's, etwa 55 Euro

6. Dreizeiger-Uhr mit einem Schweizer Quarzwerk, robustem Edelstahlgehäuse und einem Armband aus vollnarbigem Leder, von Victorinox, um 490 Euro

7. Wadenhohe Biker-Stiefel mit rahmengenähter Sohle, von red wing, um 320 Euro Echt abgehoben aussehen: Bauteile für den Flieger-Look:



1. Die Jacke

Die generationenübergreifende Fliegerjacke in all ihren Formen darf diese Saison nicht fehlen. Ob Lederblouson oder Jacke aus Canvas, beim Stil haben Sie jetzt die freie Auswahl. Hauptsache, es ist Schaffell dran! Fütterung, Allover-Shearling-Besatz oder lediglich ein Kragen aus Fell — alles ist bei diesem Teil möglich.



2. Das Hemd

Bleiben Sie hier puristisch, um Ihrer Jacke nicht die Show zu stehlen. Ein robustes Hemd aus Denim, ebenfalls ein Klassiker, bringt Farbe in das Outfit. Etwas lässiger: Sweater oder Feinstrickpullis in Sand- oder Grautönen.



3. Die Hose

Um den Look clean zu halten, sollten Sie unbedingt zu gerade geschnittenen Jeans aus Raw- Denim greifen. Wenn Sie aber lieber Stoffhosen tragen, toben Sie sich idealerweise innerhalb verschiedener Braun-Nuancen aus — so bleibt der aufgeräumte Charme dieses Stils erhalten.



4. Die Accessoires

Mit derben Biker- oder Work- Boots unterstreichen Sie den maskulinen Look. Accessoires, bei denen sich das Leder der

Jacke wiederfindet, machen das Outfit rund. Anregung gefällig? Sehen Sie mal hier oben nach!

© Robert Grischek 5. Modetrend 2017: Business-Look von links: Bauer Wollmantel von Digel, zirka 280 Euro; Altweißer Cardigan mit einem Knopf, von COS, etwa 90 Euro;

Blauer Pullover aus Feinstrick, mit kleinem Stehkragen, von Jack & Jones Premium, um 40 Euro; weit geschnittene Hose aus gefilzter Wolle, von WEEKDAY, zirka 80 Euro; schwarze Schnürschuhe aus Veloursleder, von FLORIS VON BOMMEL, um 230 Euro



daneben: einreihiger, kamelfarbener Mantel aus einem Kaschmir-Mix, von Hilfiger Edition, etwa 750 Euro; grauer Rollkragenpullover mit geripptem Kragen, von Tommy Hilfiger Tailored, zirka 250 Euro; bordeauxrote Hose mit weißen Ziernähten, von Hilfiger Edition, um 180 Euro; braune Derbys aus blank poliertem Leder, von Church's, etwa 690 Euro



daneben: taillierter, hellblauer Mantel in Neopren-Optik, von Boss, zirka 100 Euro; zweiteiliger Slim-Fit-Anzug, mit Stretch-Anteil und extrem schmalem Bein, von COS, etwa 280 Euro; weißes Hemd mit Kentkragen, von Boss, zirka 110 Euro; Krawatte mit Punkten von TIGER OF SWEDEN, um 80 Euro; schwarze Derbys aus Glattleder, mit dünner Sohle,

von DEICHMANN, etwa 50 Euro



rechts: dunkelgrüner Oversized-Mantel, mit aufgesetzten, Taschen, von H&M STUDIO, zirka 200 Euro; zweiteiliger grauer Anzug mit Gitterkaro-Muster, von Eduard Dressler, um 950 Euro; hellblaues Hemd aus reiner Baumwolle,

von Eduard Dressler, etwa 100 Euro; blau-graue Krawatte von Eduard Dressler, um 80 Euro; Double Monks aus braunem Kalbsleder, von Ermenegildo Zegna, zirka 600 Euro

© PR Business-Look 2017: Styling-Tipps 1. Einreihiger, brauner Anzug aus reiner Schurwolle, von Strellson, zirka 430 Euro

2. Schmal geschnittenes Hemd aus Baumwolle, mit französischer Knopfleiste, von Eterna, etwa 60 Euro

3. Mantel in Backsteinrot, mit aufgesetzten Pattentaschen, von Drykorn, zirka 280 Euro

4. Hornbrille aus Acetat: Moscot, um 250 Euro

5. Schnürschuhe aus Glattleder, mit Statement- Profilsohle, von Navyboot, etwa 200 Euro

6. Karamellfarbene Laptop-Tasche aus Kalbsleder, mit 2-Wege-Reißverschluss, von Boss, um 600 Euro

7. Krawatte aus Schurwolle, mit Rosshaar-Einlage, von Pattern of Society, um 60 Euro

Neue Positionen bekleiden: 4 Regeln für den Office-Style:



1. Visionär

Sie tauschen die Anzughose gern gegen eine Jeans, wenn es im Büro mal legerer zugehen darf? Mit den neuen Business-Hosen ist das passé, denn jetzt gibt es weit geschnittene, extralange Pants aus Wolle, gerne meliert

in allen Farben des Herbstes. Sehr lässig, aber sowohl office- und als auch feierabendtauglich.



2. Zeitlos

Mit der Kombination aus weiten High-Waisted-Pants und einem feinen Rolli verschaffen Sie sich (und anderen) das ultimative Retro-Feeling. Eine bunte Hose verlangt dabei obenrum Grau oder Cremeweiß als Kontrast.



3. Flexibel

Kosten Sie die Vorzüge aus, die verschiedene Mantel-Modelle bieten: ein- oder zweireihig, mit Gürtel oder weit geschnitten, nur das Sakko überdeckend oder knielang — Sie haben die Wahl. Besonders cool: neue Materialmischungen, beispielsweise der total angesagte Neopren-Look.



4. Geradlinig

Sie mögen's doch eher klassisch? Wählen Sie schmal geschnittene Anzüge in Nachtblau, Anthrazit oder Braun. Dazu tragen Sie aber keine seidene Krawatte, sondern einen farblich abgestimmten Schlips aus feiner (Baum-)Wolle. In diesem Artikel finden Sie die besten Männer Looks im Winter 2017, mit denen Sie auch schönste Frauen garantiert beeindrucken können. Gerade in den Wintermonaten sollten Herren aufpassen, nicht all zu lässig daher zu kommen. Darum gibt's hier im einfachen Überblick alles, was Männer in Sachen Männermode, Style, Fashion, Modetrends, Casual Outfits und coole Accessoires im Herbst und Winter 2016 / 2017 zu echten Kennern der aktuellen Wintertrends macht.