Die Jeans ist gleich im doppelten Sinne ein Fashion-Wunder: immer ein Klassiker – und immer in Mode. Welche Denim-Trends der Sommer zu bieten hat und wie du sie am besten trägst, erfährst du hier in unserer Übersicht.

Baggy-Jeans: Der Y2K-Trend ist zurück

Weekday / PR Weit geschnittene Baggy-Jeans von WEEKDAY, um 60 €

Dass Jeans nicht einfach nur Hosen sind, sondern auch im High-Fashion-Game eine große Rolle spielen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Auf den Laufstegen von Bottega Veneta und Diesel, zum Beispiel, spielt das Thema Denim in der aktuellen Saison eine zentrale Rolle. Vor allem sind Y2K-Fits im Baggy- und Bootcut-Look wieder extrem angesagt. Der Style, hatte seinen Anfang in den 90ern und wurde Anfang der 2000er ein absolutes Must-have am Bein und feiert knapp 20 Jahre später ein Comeback.

Luisaviaroma.com / PR Verwaschene Black-Denim mit Rissen von JADED LONDON (über Luisaviaroma.com), um 104 €

Jeans-Hemd: die Alternative zum Sweater

Olymp / PR Jeans-Hemd mit dezenter Waschung von OLYMP, um 79,95 €

Ein Jeans-Hemd solltest du auf jeden Fall im Kleiderschrank haben. Du kannst das blaue Shirt beispielsweise zu einem coolen All-Denim-Look stylen. Achte aber darauf, dass dein Outfit aus zwei verschiedenen Blauwaschungen besteht, damit dein blaues Auftreten etwas Farb-Dynamik bekommt.

Außerdem tragen wir das Hemd im Sommer als Jacken-Ersatz offen über unserem Lieblings-T-Shirt oder kombinieren das Teil zu beigefarbenen Chinos und kreieren uns damit einen Office-Look, der Coolness und Schick zusammenbringt. Wie du siehst, kannst du das Teil zu vielen Outfits tragen.

Gant / PR Slim-Fit-Hemd mit Button-Down-Kragen von GANT, um 120 €

Straight-Fit: kerzengerader und entspannter Fit

Levi's / PR Gerade geschnittene '501'-Jeans mit Light Indigo-Waschung von LEVI'S, um 129,95 €

Falls dir weite Baggy-Jeans zu viel sind, gibt es einen 90er-Fit, der 2023 extrem angesagt ist und jedem steht: der kerzengerade Straight-Fit der Levi's 501. Im Gegensatz zum Tapered-Fit, der die letzten Jahre sehr beliebt war, läuft das Bein nicht schmal zu, sondern bleibt komplett gerade.

Besonders cool sieht die Jeans aus, wenn du sie mit etwas überlangem Bein trägst, sodass die Hose sich über den Schuhen staucht. Übrigens wird der Ur-Vater der Jeans dieses Jahr 150 Jahre alt und erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Aus dem Grund kann man bei der '501' auch nicht von einem Comeback sprechen. Die blaue Ikone hat über die Jahrzehnte sich immer wieder zeitgemäß minimal in der Passform geändert und es so geschafft den ultimativen, authentischen Denim-Vibe ans Bein zu bringen.

Levi's Made & Crafted / PR Jeans '501' im Retro-Fit im Patchwork-Style von LEVI'S MADE & CRAFTED, um 229,95 €

Bucket Hat: Jeans für den Kopf

Prada / PR Bucket Hat aus Stonewashed-Denim im 50s-Style von PRADA, um 550 €

Denim muss nicht immer in Hosen- oder Jackenform kommen. Diese Saison tragen wir auch Accessoires aus dem coolen Stoff, weil sie einen gewissen Y2K-Vibe versprühen, der gerade schwer angesagt ist. Allen voran Käppis und Bucket Hats! Diese Kopfbedeckung wird seit einer Weile immer beliebter und Prada wäre nicht Prada, wenn sie ihr Kult-Piece nicht in Denim auf den Mann bringen würden. Für uns definitiv eines der Must-haves diesen Sommer.

MyTheresa.com / PR Fliederfarbene Baseball-Cap mit Smiley-Logo von ACNE STUDIOS (über MyTheresa.com), um 140 €

Jeans-Shorts: cooler Style für warme Sommer-Tage

Arket / PR Jeans-Shorts aus vorgewaschenem Denim von ARKET, um 69 €

Du willst auch bei hohen Temperaturen nicht auf deinen Lieblingsstoff verzichten? Denim-Shorts sind extrem angesagt. Hat man sie in den letzten Jahren hauptsächlich als ausgefranste, abgeschnittene Version an Hipsterbeinen bewundern dürfen, sind sie diesen Spät-Sommer wieder an vielen Männerbeinen präsent.

Das Tolle an den kurzen Dingern: Du kannst sie locker zu einem T-Shirt stylen. Das Wichtigste an einer Denim-Shorts ist seine Länge und Passform. Achte darauf, dass die Hose ein paar Fingerbreit über dem Knie endet und dass sie nicht zu eng sitzt. Die Passform der kurzen Hose sollte dem einer langen Straight-Fit-Jeans entsprechen.

MyTheresa.com / PR Wide-Leg-Shorts mit Gummibund von AMI PARIS (über MyTheresa.com), um 210 €