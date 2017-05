So erkennen Sie die fiesesten Betrugsmaschen im Internet

Wenn Sie beim Surfen plötzlich auf eine Meldung wie "Ihr Computer ist von einem Virus befallen! Klicken Sie hier, um sich zu schützen!" stoßen, dann verbirgt sich dahinter sehr wahrscheinlich Scareware. Die Betrugsmasche: Dem Nutzer Angst machen und gleichzeitig eine Lösung über eine Software anbieten, die entweder ziemlich teuer ist und nichts bringt, oder Schadsoftware wie Viren und Trojaner auf Ihrem PC installiert. Scareware kann sich auch in Mail-Anhängen verstecken oder sich mit einem sehr ähnlich klingenden Namen weit verbreiteter Software im Netz tarnen. Wer Scareware kauft, gibt auch gleich seine Kreditkarten-Daten und weitere sensible Informationen preis.

Cyber-Kriminelle zielen darauf ab, Ihnen mit Phishing-Mails, Scareware oder Abo-Fallen das Geld aus der Tasche zu ziehen © Shutterstock.com / David Evison

3. Betrügerische E-Mail vom Anwalt

Sie soll ähnlich schockieren wie die Scareware-Betrugsmasche: Eine Mail vom Anwalt oder Inkassounternehmen mit der Anmahnung einer angeblich nicht beglichenen Rechnung setzt auf den Schockmoment, der den Empfänger alle Vorsicht vergessen lassen soll. Denn alle "Wie bitte???"-Fragen sollen im angehängten Dokument beantwortet werden, hinter dem sich allerdings ein getarnter Virus versteckt, der dem Hacker oft die komplette Kontrolle über den PC ermöglicht. Eine ähnliche Betrugsmasche fordert den Nutzer dazu auf, eine teure Bestellung oder ein Abo zu bestätigen.

Hier schützt nur eine Grundregel: Mausfinger weg von Mail-Anhängen zweifelhafter Absender!

>>> So finden Sie einen seriösen Anwalt

4. Internet-Betrug mit unseriösen Webshops

Im Netz wimmelt es nur so von Webshops. Die meisten sind seriös, es gibt allerdings auch schwarze Schafe: Sie locken mit besonders günstigen Angeboten per Vorkasse, die bestellte Ware wird allerdings nie an Sie ausgeliefert. Bis Sie dem Betrug auf die Schliche kommen und Strafanzeige erstatten, ist der Webshop auch schon wieder verschwunden und die kriminellen Betreiber mit Ihrem Geld über alle Berge.

So schützen Sie sich vor unseriösen Webshops:

Kaufen Sie nichts in Internet-Shops, die nur die Zahlung per Vorkasse anbieten.

Am sichersten ist die Zahlung auf Rechnung, nachdem Sie die Ware erhalten haben. Auch gibt es Zahlungsvarianten inklusive Käuferschutz-Service wie etwa mit PayPal oder SOFORT-Überweisung, allerdings mit Melde-Fristen.

>>> So shoppen Sie sicher online

5. Internet-Betrug mit Abo-Fallen

Gelockt wird gerne in Social-Media-Seiten oder über Werbebanner mit Gratis-Geschenken, extrem günstigen Apple-Produkten, Gutscheinen oder lukrativen Gewinnspielen. Der Weg in die Abo-Falle kann sehr bunt gestrickt sein, meist endet er allerdings mit einem Formular, in das Sie Ihre persönlichen Daten, Kontoinformationen oder auch nur die Handy-Nummer eintragen sollen, um sich für das verführerische Angebot anzumelden. Was bei all der Euphorie dann allerdings gerne übersehen wird, ist der gleichzeitige Abschluss eines teuren Abos, auf das beispielsweise mit einem kleinen Hinweis auf der Registrierseite oder in den Teilnahmebedingungen hingewiesen wird.

So schützen Sie sich vor Abo-Fallen im Internet:

Lesen Sie bei ungewöhnlich verlockenden Angeboten das Kleingedruckte besonders genau und prüfen Sie die Bedingungen, die für die Teilnahme an Sie gestellt werden.

Achtung bei der Abfrage Ihrer Mobilfunknummer: Diese reicht Betrügern schon aus, um die Abogebühren über Ihre Handyrechnung einzustreichen. Generell sollten Sie mit der Herausgabe ihrer persönlichen Daten und Kontoinformationen extrem zurückhaltend sein.

Werfen Sie einen Blick auf das Impressum und googeln Sie den Anbieter. So lässt sich vielleicht herausfinden, ob die Sache unseriös ist und andere Nutzer bereits darauf hereingefallen sind.

Opfer einer Abo-Falle geworden? Dann hilft beispielsweise die Verbraucherzentrale dabei, aus dem Vertrag wieder herauszukommen.

Insbesondere beim Shoppen und Mailverkehr im Internet sollten Sie sehr vorsichtig sein. Werden Sie misstrauisch bei vermeintlichen Schnäppchen oder unerwarteten Aufforderungen und gehen Sie sehr sorgsam mit Ihren Konto- und Kreditkartendaten um. Sind Sie Opfer eines Internet-Betrugs geworden? Wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.